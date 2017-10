Reich sein ist schön

Jeffrey (»Jeff«) Bezos Superstar: Der vermutlich zweitreichste Mensch der USA ist »Mr. Amazon« Foto: Abhishek N. Chinnappa/Reuters

Milliardäre sind eine seltene Spezies. Und genau weiß niemand, wer tatsächlich alles zu dieser Gruppe gehört. Bekannt ist, dass es immer mehr Personen werden, denen ein Vermögen von mindestens einer Milliarde US-Dollar zuzurechnen ist. Und dass deren gehorteter Reichtum wächst. Der Schweizer Bankkonzern UBS und die international agierende Prüf- und Beratungsgesellschaft PWC haben am Donnerstag Ergebnisse einer einschlägigen Studie publik gemacht. Und die hat es in sich.

Demnach wuchs das Gesamtvermögen der insgesamt 1.542 Superreichen im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf sechs Billionen (6.000 Milliarden) Dollar an. Das entspricht in etwa der aktuellen nominellen Jahreswirtschaftsleistung von Brasilien, Kanada, Russland und Südkorea zusammen, also dem Bruttoinlandsprodukt der auf der IWF-Liste der wirtschaftlich stärksten Staaten der Welt auf Platz neun bis zwölf rangierenden Länder. Auch wenn der Vergleich zwischen Vermögen und Wirtschaftsleistung natürlich hinkt: Das BIP ganz Afrikas erreicht nach aktuellen Schätzungen nicht einmal auf die Hälfte jener sechs Billionen Dollar, die die 1.542 Figuren besitzen.

Nach wie vor stellt die Finanz-, Digital- und Militärsupermacht USA einen beachtlichen Teil der Milliardäre. 563 davon verorten UBS/PWC im Land vom Alphabet, Apple oder Amazon. Selbstverständlich tummeln sich die Gründer und Haupteigner jener in historisch kurzer Zeit emporgeschossenen Megakonzerne in der Spitzengruppe des Rankings: Sergey Brin, Lawrence (»Larry«) Page (beide Alphabet/Google), der Amazon-Diktator Jeffrey (»Jeff«) Bezos. Letzterer ist laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes, das seine aktuelle Schätzung einige Tage zuvor veröffentlicht hatte, inzwischen nach Microsoft-Gründer William (»Bill«) Gates zweitreichster US-Amerikaner.

An hervorragender Stelle erwähnenswert fanden UBS und PWC in der Studie den »Aufstieg Asiens«. Auf dem bei weitem bevölkerungsreichsten Kontinent habe sich das »Milliardärswachstum« rasant beschleunigt – und die Zahl der dortigen in Englisch »Billionairs« Genannten mit 637 Personen jene der USA erstmals überboten. Im Schnitt sei dort alle zwei Tage ein Milliardär »created« worden. In China werden der Studie zufolge immerhin 318 Milliardäre vermutet. Das dürfte eine Zahl sein, die in den offiziellen Dokumenten des kürzlich beendeten Parteitages der KP Chinas keine Erwähnung gefunden hat.

Europa beherbergt dem Report zufolge 342 dieser Dollar-Oligarchen, 117 davon in Deutschland. Im Gegensatz zu Asien seien hier deutlich mehr »Erben« als vermeintliche Selfmademen zu finden, heißt es. Verklickert wird zugleich die alte Mär, dass es Milliardäre gebe, die sich ihr Vermögen »selbst erarbeitet« hätten. Die Definition von »Arbeit« dürfte in diesem Zusammenhang eher eine Kategorie aus Krimis und Thrillern sein.

Wer Milliarden besitzt, kann nie ruhig schlafen, behauptet der Volksmund. Denn was nicht wächst und vermehrt wird, vergeht. Vielleicht soll man das so verstehen, dass Villen, Paläste, Golfplätze, Megajachten, Schmuck und Glamour eher Kostenfaktoren statt Einnahmequellen sind. Und um diese Spielzeuge behalten zu können, muss auch der gemeine Milliardär Geld wieder Kapital werden lassen und als Investor agieren.

Für viele ist das kein Problem: Allein die beiden Erben Stefan Quandt und Susanne Klatten hatten 2017 von BMW mehr als eine Milliarde Euro an Dividende zu erwarten. Der Autobauer, der zu fast 50 Prozent den beiden gehört, hatte für das Vorjahr 6,9 Milliarden Euro Gewinn ausgewiesen. Auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sollte davon ein Drittel an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Das Schöne daran: Während für Millioneneinnahmen einzelner Personen der Einkommenssteuer-Höchstsatz von 44,3 Prozent (inkl. Solizuschlag) greift, gelten Dividenden als Einkünfte aus Kapitalerträgen und unterliegen der deutlich günstigeren Abgeltungssteuer von 25 Prozent plus Soli. Begründung? Das Geld sei ja schließlich vom Konzern schon einmal versteuert worden. Man sieht: Superreich sein kann durchaus Freude machen. Und es steht nicht zu befürchten, dass die »Betroffenen« demnächst Gefahr laufen zu verarmen.

Nicht zu vergessen: 1.542 Superreiche (geschätzt ein Viertel mehr, denn die Studie umfasst laut UBS/PWC nur gut drei Viertel des weltweiten Vermögens von Milliardären) brauchen Anlegeplätze für ihre flüssigen Mittel, die auch sicher vor dem Fiskus sind – 25 Prozent hin oder her. Insofern ist es verwunderlich, dass Großbritannien lediglich 55 Milliardäre beherbergen soll. Denn unter den mutmaßlich wichtigsten 15 Steueroasen dieser Welt liegen immerhin sechs (Cayman-Inseln, Bermuda, Bahamas, britische Virgin Islands, Barbados, Jersey) auf britischem Hoheitsgebiet bzw. stehen unter starkem britischen Einfluss.