»Arbeitszeitsouveränität erreichen«

Gewerkschafter der IG Metall bei der diesjährigen 1.-Mai-Demonstration in Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa

Die ostdeutschen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie arbeiten länger als diejenigen im Westen. Während der Tarifvertrag für die alten Bundesländer die 35-Stunden-Woche vorsieht, sind es auf dem Gebiet der früheren DDR 38 Stunden. Müssen die Kollegen dort auch härter arbeiten?

Im Frühjahr dieses Jahres haben wir eine Beschäftigtenbefragung durchgeführt, an der sich 680.000 Kolleginnen und Kollegen beteiligt haben, darunter 50.000 aus unserem Bezirk Berlin, Brandenburg, Sachsen. Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Schichtarbeit ist in Ostdeutschland weiter verbreitet als im Westen. Denn in den Betrieben der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie überwiegt die Orientierung auf die Produktion, die den Schichtbetrieb nötig macht. Doch nicht nur das: Die Beschäftigten haben uns auch mitgeteilt, dass die Schichtarbeitssysteme hier besonders rigide gehandhabt werden. Sie selbst haben wenig Gestaltungsmöglichkeiten, was ihre Arbeitszeiten angeht.

Wie erklären Sie sich das?

In Ostdeutschland ist es einfach nicht selbstverständlich, dass es Tarifverträge und eine betriebliche Mitbestimmung, etwa Betriebsräte, gibt. Das beeinflusst die ganze Branche. Es führt dazu, dass bestehende Regelungen in Westdeutschland oft arbeitnehmerfreundlicher als in Ostdeutschland umgesetzt werden. Auseinandersetzungen um gute Arbeitsbedingungen müssen in vielen Fällen härter geführt werden als im Westen.

Genau so eine Auseinandersetzung steht Ihnen nun bevor. In der kommenden Tarifrunde will die IG Metall verschiedene Veränderungen bei den Arbeitszeiten durchsetzen.

Da wollen wir in der Tat etwas erreichen. Wir haben ein ordentliches Forderungspaket geschnürt. Wir stellen eine Lohnforderung von sechs Prozent. Darüber hinaus wollen wir mehr Arbeitszeitsouveränität für die Beschäftigten erreichen. Denn die Digitalisierung verändert die Beschäftigungsverhältnisse. Die Kolleginnen und Kollegen müssen schon heute ein hohes Maß an Flexibilität zeigen. Das lehnen sie auch gar nicht ab, aber sie wollen auch mehr über ihre Arbeit verfügen können. Deshalb wollen wir einerseits für Beschäftigte, die unter besonders belastenden Umständen arbeiten, etwa in Schichten, weitere freie Tage und einen Entgeltausgleich einführen. Es braucht zudem mehr Möglichkeiten, auf besondere Phasen wie die Kindererziehung oder Pflegefälle in der Familie reagieren zu können. Dann wollen wir die starre Teilung in Vollzeit und Teilzeit aufheben. Das bedeutet: Arbeitsverhältnisse müssen mit einem individuellen Wahlanspruch versehen werden, die Beschäftigten können dann für eine bestimmte Zeit ihre Wochenstunden auf bis zu 28 Stunden reduzieren – und später wieder erhöhen. Das würde gerade Frauen helfen, aus der Teilzeitfalle herauszukommen. In Ostdeutschland kommt noch eine besondere Problematik dazu, die wir jetzt angehen wollen: 27 Jahre nach der deutschen Einheit ist es überfällig, dass in Ostdeutschland wie in Westdeutschland 35 Stunden in der Woche gearbeitet wird.

Bleiben wir bei der von Ihnen angesprochenen Möglichkeit, die Stundenzahl vorübergehend auf bis zu 28 zu reduzieren. Eine wirkliche Arbeitszeitverkürzung wäre das nicht, denn die Kollegen, die das in Anspruch nehmen würden, verzichteten auch auf Lohn.

Derzeit gibt es in den Betrieben eine harte Spaltung: Einerseits Vollzeitarbeitsverhältnisse, andererseits Teilzeitarbeitsverhältnisse. In letzteren finden sich überwiegend Frauen. Doch für sie gilt leider: einmal Teilzeit, immer Teilzeit. Aus vielen Unternehmen wird uns berichtet, dass die Arbeitgeber eine Rückkehr in die Vollzeit verhindern. Aus unserer Befragung wissen wir aber, dass viele Beschäftigte in Teilzeit gerne länger, aber nicht unbedingt 35 oder 38 Stunden arbeiten wollen; Kollegen in Vollzeit möchten oft reduzieren. Unser Modell der kurzen Vollzeit ist die Antwort darauf.

Wovor Sie sich aber scheuen, ist eine weitere kollektive Arbeitszeitverkürzung zu fordern. Auch die Kollegen im Westen würden es wohl nicht ablehnen, weniger als 35 Stunden im Betrieb zu sein, wenn sie nicht auf Geld verzichten müssten.

Das trifft natürlich zu. Wir müssen aber auch feststellen, dass die Realität eine ganz andere ist, als wir sie uns wünschen: Weder im Osten noch im Westen werden die tariflich vorgegebenen Wochenstunden eingehalten. Vielmehr arbeitet man 39 bis 40 Stunden. Dabei liegt die gewünschte Arbeitszeit eher bei 35 Stunden. Mit unseren Forderungen wollen wir für beide Regionen mehr freie Zeit für die Arbeitnehmer erreichen.

In den 80er Jahren erreichte die IG Metall mit mehrwöchigem Streik eine Arbeitszeitverkürzung. Als sie das 2003 im Osten versuchte, scheiterte der Arbeitskampf. Gehen Sie die Auseinandersetzung deshalb nicht erneut an?

Wir schauen immer auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zurück. Betrachten wir die aktuelle Situation, dann sieht diese so aus: Es gibt in den Belegschaften sehr unterschiedliche Diskussionsstände zum Thema Arbeitszeitverkürzung. Einig sind sich alle, dass wir die 35-Stunden-Woche tatsächlich erreichen wollen. Nur besteht das Tarifgeschäft eben nicht nur aus »Wünsch dir was«. Die Gegenseite hat zur Arbeitszeitfrage ganz andere Vorstellungen als wir. Das müssen wir zusammenbringen, und dabei sind wir jetzt.

Wie nehmen Sie die Unternehmer wahr: Sind die eher zu Zugeständnisse beim Lohn oder bei der Arbeitszeit zu bewegen?

Es gab noch keine Tarifverhandlungen, ich kann also nur danach urteilen, was in der Presse zu lesen war. Beide Forderungen seien »nicht bezahlbar« und gingen in die »falsche Richtung«, so die Arbeitgeber. Dass sie sich vor den Verhandlungen so äußern, ist nicht überraschend. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Auseinandersetzungen um die Arbeitszeit immer viel härter geführt wurden als jene um Lohnfragen. Und schon die waren nie einfach.

Weshalb ist den Chefs gerade die Stundenzahl so wichtig?

Weil es hier um die Verfügungsgewalt über die Ware Arbeitskraft geht. Die soll aus Sicht der Arbeitgeber möglichst umfassend sein. Sie glauben, im Betrieb viel einfacher allein zu Lösungen zu kommen. Aber sie wären gut beraten, sich mit uns zusammenzusetzen. Denn durch die Digitalisierung werden die Arbeitnehmer von morgen in einer ganz anderen Situation sein, als sie es heute sind. Das Bild des Produktionsarbeiters, der an die Maschine gekettet ist, wird immer weiter verblassen. Im Zeitalter der Smartphones trifft das einfach nicht mehr zu.Interview: Johannes Supe