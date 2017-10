Selbstbedienungsladen für Superreiche

Protest gegen den Sozialkahlschlag der französischen Regierung (Paris, 10. Oktober) Foto: Pascal Rossignol/Reuters

Die französische Nationalversammlung hat am Freitag abend den Weg zur Abschaffung der Vermögenssteuer (Impôt de solidarité sur la fortune, ISF) freigemacht. 77 Abgeordnete stimmten für, 19 gegen die umstrittene Neuregelung.

Bisher musste die Steuer zahlen, wer über Vermögen von mindestens 1,3 Millionen Euro verfügt. Dazu zählen Immobilien, Grundstücke, Geldvermögen, Schmuck und andere Wertsachen. Ab dem kommenden Jahr soll sie in eine reine Abgabe auf Immobilienbesitz umgewandelt werden.

Das Kabinett unter Präsident Emmanuel Macron begründete den Schritt damit, dass Reiche mit ihrem Vermögen ins Land zurückkämen, es dadurch mehr Investitionen gebe und Arbeitsplätze geschaffen würden. Ein ähnliches Ziel verfolgt die Regierung mit einer neuen Pauschalsteuer auf Kapitalerträge in Höhe von 30 Prozent. Dieser »Flat tax« hatte die Nationalversammlung bereits am Donnerstag zugestimmt.

Aus dem linken Lager hagelt es Kritik: Der frühere Investmentbanker Macron sei ein »Präsident der Reichen« und ein »Anti-Robin-Hood«, heißt es in der Linkspartei La France insoumise unter ihrem Vorsitzenden Jean-Luc Mélenchon. Auch die Sozialisten protestierten. Laut einer Umfrage halten sieben von zehn Franzosen die Abschaffung der Vermögenssteuer für ungerecht. Macron dagegen rügt, die Debatte sei von »Neid« auf Wohlhabende geprägt.

Doch durch die weitgehende Abschaffung der Steuer bekommt die Regierung auch Probleme. Denn unter dem Strich brechen die Einnahmen für den Fiskus aus der Abgabe um drei Viertel ein. Zuletzt erzielte der Staat laut Finanzministerium 4,1 Milliarden Euro, mit der Umwandlung in eine Immobiliensteuer fallen davon 3,2 Milliarden weg. Zugleich hat Macron Berlin und Brüssel zugesagt, die Neuverschuldung in Frankreich erstmals seit zehn Jahren wieder unter die EU-Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung zu drücken.

Die aktuelle Debatte erinnert an Macrons Vorgänger François Hollande. Dieser führte 2013 eine Reichensteuer von 75 Prozent auf Gehälter von über einer Million Euro ein. In der Folge mehrten sich die Berichte über prominente Auswanderer. So verließ etwa der Schauspieler Gérard Depardieu Frankreich und ging zunächst nach Belgien, dann nach Russland. 2015 strich Hollande die Reichensteuer wieder. (AFP/jW)