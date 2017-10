Weichgespülte Opposition

Als er noch Kandidat war: László Botka während eines Interviews im Mai in Budapest Foto: Laszlo Balogh/REUTERS

Ein halbes Jahr vor den Parlamentswahlen in Ungarn droht die Ungarische Sozialistische Partei (MSZP) vollkommen von der politischen Bühne zu verschwinden. Fraktionschef Bertalan Tóth kündigte am vergangenen Mittwoch an, die Partei werde sich bis zu den Wahlen nicht mehr an der Parlamentsarbeit beteiligen. Ihre »Konfrontationskampagne« jedoch wolle sie weiterführen, das heißt die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán mit ihren Verfehlungen bei den Themen Gesundheit, Bildung und Soziales und das von ihr betriebene »staatlich organisierten Mafianetzwerk« bloßstellen. Die Partei werde außerparlamentarische »Landteilversammlungen« abhalten, zu denen auch zivilgesellschaftliche Organisationen und linksliberale Intellektuelle erwartet werden, teilte die sozialdemokratische Népszava mit.

Die größte linke Oppositionspartei Ungarns muss sich wieder neu aufstellen, nachdem Anfang Oktober ihr Spitzendkandidat für die Parlamentswahlen László Botka zurückgetreten war. Zur Begründung hatte dieser gesagt, die »demokratischen Parteien« wollten 2018 nicht gewinnen, »ihr Ziel ist alleine, sich im Parlament des Orbán-Regimes einige Oppositionsplätze zu sichern«.

Botka hatte sich zuvor an einer politischen Neuausrichtung der Partei versucht. »Die Reichen sollen bezahlen!« verkündete er im März und plante, den Mindestlohn steuerfrei zu machen und eine Luxussteuer für die oberen fünf Prozent einzuführen. »Mit diesem Geld können wir das Gesundheitssystem, Bildung und auch die soziale Versorgung sichern. Darauf lege ich hier meinen Eid ab: Ich werde alles tun, dass die Steuern der Reichen den arbeitenden Menschen, den Arbeitern, den Schuftenden zukommen!« Allzu konkrete Pläne freilich fehlten, und auch die zehn Punkte zur Erneuerung der Linken, in denen er im August ein Wiederanknüpfen an fortschrittliche Traditionen gefordert hatte, waren blass und uninspiriert. Dennoch: Schon der Verdacht, die Partei könnte sich von ihrer neoliberalen Orientierung und Klientelpolitik lösen und auf eine distributive Sozialpolitik einschwören, versetzte Teile ihres Apparats in Angst und Schrecken. Auch die regierungskritischen Medien argwöhnten schon, sie wolle sich vom »europäischen« Weg abkehren. Der liberale Publizist László Seres warnte, »Kriegserklärungen« an die Reichen seien letztlich Kampagnen gegen Erfolg, Wissen und Leistung. Das führe unweigerlich zu Stalin und Gulag.

Seit dem Regierungsantritt Orbáns im Jahr 2010 ist die linksliberale Opposition in Ungarn in viele, politisch kaum voneinander unterscheidbare Splitterparteien zerfallen. Botka hatte schon zu Beginn seiner Kandidatur im Dezember angekündigt, die »demokratische Opposition«, wie diese Parteien sich nennen, vereinen und in ihrer Gesamtheit repräsentieren zu wollen. Zur Bedingung seiner Kandidatur hatte er allerdings gemacht, dass der ehemalige MSZP-Ministerpräsident Ferenc Gyurcsány (2004–2009), der 2010 nach viel Kritik aus der Partei ausgetreten war und dann die Partei »Demokratische Koalition« gegründet hatte, von diesem Bündnis ausgeschlossen bleiben müsse. Gyurcsány ist ein typischer Vertreter der postsozialistischen Oligarchie und steht für den »dritten Weg« einer neoliberal angepassten Sozialdemokratie.

Mit der Absage an Gyurcsány hatte Botka seinem vorsichtigen politischen Richtungswechsel Nachdruck und vor allem Glaubwürdigkeit verleihen wollen, denn er selbst war nicht bekannt dafür, ein Vertreter der Parteilinken zu sein. Trotzdem konnte er weder die MSZP noch linke Aktivisten, die sich längst von allen Parteien und dem parlamentarischen System abgewendet haben, von seiner Linie überzeugen.

Der MSZP-Vorsitzende Gyula Molnár beeilte sich, Botkas Abgang als eine neue Chance für die Partei zu bewerten. Worin diese bestehen soll, ließ er offen, denn zur programmatischen Ausrichtung der Partei äußerte sich weder er noch sonst jemand aus der Partei. Unverzüglich nahm man jedoch wieder Verhandlungen mit Gyurcsány auf.