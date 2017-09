Gebote für Air Berlin abgegeben

Noch nicht freigegeben: Erst am kommenden Montag soll der Aufsichtsrat von Air Berlin über den Verkauf beschließen Foto: Axel Schmidt/Reuters

Das Rennen um die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin geht auf die Zielgerade. Der Gläubigerausschuss wollte am Donnerstag über die vorliegenden Angebote beraten und möglicherweise auch schon erste Weichen stellen, welcher Bieter welchen Teil der Airline bekommt. Endgültige Entscheidungen sollen aber erst am Montag fallen, wenn der Aufsichtsrat von Air Berlin tagt. Die Lufthansa rechnet sich gute Chancen für eine Übernahme von bis zu 80 der insgesamt 144 Air-Berlin-Flugzeuge aus. »Viel mehr werden wir kartellrechtlich gar nicht machen können«, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Mittwoch abend in Frankfurt am Main. Einschließlich aller Umsteigeflüge habe die Lufthansa-Gruppe in Deutschland einen Marktanteil von 34 Prozent. Dieser Wert werde auch für die Kartellbehörden entscheidend sein. »Deshalb sind wir optimistisch, dass das, was wir uns vorstellen, genehmigungsfähig ist«, sagte Spohr.

Neben der Kranich-Airline gehören auch Easyjet, Condor, die British-Airways-Mutter IAG sowie die Luftfahrtunternehmer Hans Rudolf Wöhrl und Niki Lauda zum Bieterkreis. Spohr nannte erstmals öffentlich Details seiner Offerte: Priorität habe für die Lufthansa, sich die 38 Maschinen von Air Berlin zu sichern, die schon für die Lufthansa-Tochter Eurowings geleast wurden. Dazu sollten 20 bis 40 weitere Maschinen für Kurz- und Mittelstrecken kommen. »Wir glauben, durch die Entwicklung in Berlin voraussichtlich bis zu 3.000 neue Mitarbeiter begrüßen zu dürfen«, sagte Spohr. Für die mittlerweile schon größtenteils stillstehenden Langstreckenmaschinen der Air Berlin habe er nicht geboten, ergänzte Spohr.

Die Gewerkschaft Verdi erklärte am Donnerstag: »Wir begrüßen, dass die Lufthansa so viele Beschäftigte einstellen will. Doch wir bedauern auch, dass sie an der Langstrecke offenbar kein Interesse hat.« Voraussichtlich ab dem 15. Oktober werde Air Berlin die letzten Langstreckenflüge aus Düsseldorf einstellen, berichtete Reuters am Donnerstag.

