Rotes Tuch für Ankara

Klares Statement am Samstag beim kurdischen Kulturfestival in der Deutzer Werft in Köln: Freiheit für Öcalan! Foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/dpa

Für das Demokratische Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland (Nav-Dem) war es eine rundum gelungene Veranstaltung, für die türkische Regierung in Ankara war es ein rotes Tuch: Mehr als 30.000 Menschen hatten am Samstag nach Veranstalterangaben am 25. Internationalen Kurdischen Kulturfestival in Köln teilgenommen. Nav-Dem sprach trotz »skandalöser Auflagen der Stadt und des provokativen Verhaltens der Polizei« von einem erfolgreichen Verlauf. Das türkische Außenministerium sprach von »Terrorpropaganda« und bestellte den deutschen Botschafter ein. Das Auswärtige Amt wollte sich auch am Sonntag laut Nachrichtenagentur dpa nicht zu dem Vorfall äußern. Auf dem Festival war unter anderem die Freilassung des in der Türkei zu lebenslanger Haft verurteilten kurdischen Politikers Abdullah Öcalan gefordert worden. Die halbe Rückwand der Bühne war von einem Öcalan-Foto bedeckt, auch zahlreiche Demonstranten trugen Fahnen mit dem Porträt des inhaftierten Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die seit 1993 auch in Deutschland verboten ist. Die Türkei verurteile »nachdrücklich«, dass die von PKK-Sympathisanten organisierte Veranstaltung erlaubt und geduldet worden sei, erklärte das Außenministerium in Ankara.

Der Kurdische Nationalkongress KNK hatte am Freitag auf ein belgisches Gerichtsurteil verwiesen, dem zufolge die PKK keine Terrororganisation, sondern eine Kriegspartei im türkisch-kurdischen Konflikt sei. Die Entscheidung des Berufungsgerichts fiel demnach am 14. September in einem Verfahren gegen 36 kurdische Politiker und einen Fernsehsender, das ein belgischer Staatsanwalt angestrengt hatte. Das Gericht schloss sich dessen Lesart nicht an. Der KNK begrüßte das Urteil als Stärkung des kurdischen Selbstbestimmungsrechts.

Die Kovorsitzende von Nav-Dem, Ayten Kaplan, kritisierte am Samstag das Verhalten der Ordnungsbehörden der Stadt Köln, die den Verkauf und das Verteilen von Essen und Getränken auf dem Festival untersagt hatten. »Auch andere Verkaufsstände wie für Bücher oder Musik-CD waren von dem Verbot betroffen.« Diese Auflagen seien rigoros umgesetzt worden. »Dennoch war der Festivalplatz stets gut gefüllt, die Menschen hatten gute Laune, und die Stimmung war sehr gut«, erklärte Tahir Köcer, der mit Kaplan die Organisation leitet.