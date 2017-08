In allen Ländern

Auf zwei Bild-Druckseiten widmeten sich Kanzlerin und ihr Amtsblatt am Dienstag den Themen, die im sogenannten Wahlkampf vorkommen sollen: lange Amtszeiten von Regierungschefs und -chefinnen, Wertverlust bei Dieselautos, also die Sorgen von Gebrauchtwagenverkäufern. Die haben zudem noch ein Sonderproblem, das dem Demokratie-GAU gleichkommt: »Es ist Vertrauen verlorengegangen.« Gegenüber Konzernmanagern. Außerdem: vergammelte Schulgebäude, Wohnungseinbrüche, Flüchtlinge und deren »große kriminelle Taten«.

Kein Krieg, nirgends. Nur die Frage, was wichtiger sei, kaputte Schuldächer oder »dass Sie immer wieder versuchen«, mit Wladimir Putin über Frieden in der Ostukraine zu verhandeln? Merkels Antwort: »Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Die Menschen haben ein sehr großes Interesse daran, dass wir in Frieden leben. Dazu gehört auch, dass wir daran mitarbeiten, Konflikte zu lösen, und zwar mit diplomatischen, mit friedlichen Mitteln.«

Denn Unfrieden stiftet nur Putin. Als die Blödelei gedruckt wurde, machte Donald Trump den Afghanistan-Krieg, den längsten der US-Geschichte, zu seinem eigenen, genauer, zu dem der US-Bevölkerung. Die GIs sollen daher ab jetzt am Hindukusch »kämpfen, um zu gewinnen«, und wenn alle den Helden der US-Vergangenheit folgen, können »wir« dabei »die Inspiration finden, die unser Land benötigt, um zu heilen und eine Nation unter Gott zu bleiben«. Trump ist bekanntlich mehr als nur dessen Stellvertreter und so kündigte er Wunder, das Ende aller Plagen und allgemeine Liebe an. Nur seine Kriegsziele sind neu: Das US-Militär soll nicht mehr dazu benutzt werden, »Demokratien in weit entfernten Ländern aufzubauen«, vielmehr werden zukünftig mit den Partnern nur noch die »gemeinsamen Interessen geschützt«. Das lässt sich übersetzen mit: Kein Schnickschnack à la Brunnenbauen und Mädchenschulen in Afghanistan, es geht um gemeinsame Interessen an Militärbasen in möglichst allen Ländern.

Der Kampf des »tiefen Staates« gegen Trump ist demnach zu Ende, falls es ihn gegeben hat. Bei der NATO wurde daher »erst einmal aufgeatmet« (dpa), Berliner Politiker taten »überrascht« (Norbert Röttgen, CDU), obwohl alles seit Monaten angekündigt worden war. Die Bundesregierung zeigte sich mit Trumps Krieg-ohne-Phrasen-Erklärung zufrieden, nur die Grünen und die SPD, denen die Massaker in Afghanistan plus »Demokratie«-Garnitur ans Herz gewachsen sind, nörgelten. Ihnen, die 2001 in »uneingeschränkter Solidarität« Soldaten zur »Landesverteidigung am Hindukusch« entsandten, fehlen nun offenbar die »Werte« beim Export von Bomben und Granaten.

Trump hielt seine Rede übrigens neben dem Soldatenfriedhof Arlington. Auch eine Form von Klartext. Im Wahlkampf Merkels, Bild und aller übrigen bleibt es dagegen dabei: Kein Krieg, nirgends. Deutsche Kriege sind zu schön weit weg, um sie in Wahlkämpfen vorkommen zu lassen. Wiederverkaufswertverlust beim Diesel – das ist die wahre Katastrophe.