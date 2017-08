Der Chauffeur soll übernehmen

Keine Experimente: João Lourenço soll für die MPLA der nächste angolanische Präsident werden (Malanje, 17.8.2017) Foto: Stephen Eisenhammer/Reuters

Wenn in Angola am Mittwoch ein neues Parlament gewählt wird, ist vieles wie immer. Die seit der Unabhängigkeit von Portugal 1975 regierende Volksbewegung zur Befreiung Angolas (MP LA) gilt als sicherer Sieger. Die Opposition ist gespalten und geschwächt. Doch der Präsident wird nach der Abstimmung erstmals seit 1979 nicht mehr José Eduardo dos Santos heißen. Der 74jährige hatte seinen Rückzug von der Staatsspitze bereits im Februar angekündigt. Nachfolger soll der bisherige Verteidigungsminister João Lourenço werden, der auf Platz eins der MPLA-Liste steht und bei einem Sieg der Partei automatisch ins Amt käme. Hinter den Kulissen wird das Lager des scheidenden Langzeitpräsidenten aber weiter die Fäden in der Hand halten.

Erst im Juli hatte das von der MP LA dominierte Parlament in Luanda ein Gesetz verabschiedet, das es dos Santos’ Nachfolger untersagt, dessen Personalentscheidungen zu revidieren. An den Spitzen von Geheimdienst und Militär bleiben damit die Vertrauten des alten Staatschefs, der selbst weiterhin Immunität genießt. Außerdem bleibt dos Santos MPLA-Vorsitzender. Und auch wirtschaftlich hat seine Familie vorgesorgt. Tochter Isabella, die mit Besitztümern im Wert von laut Forbes-Schätzung gut drei Milliarden US-Dollar als reichste Frau Afrikas gilt, verfügt nicht nur über ein gigantisches Firmenimperium, sondern ist seit Juni vergangenen Jahres auch Vorstandsvorsitzende des halbstaatlichen Ölkonzerns Sonangol. Und seinen Sohn José Filomeno dos Santos hievte der Präsident bereits 2013 an die Spitze des staatlichen Investitionsfonds.

Letzterem soll über die Jahre die ein oder andere Milliarde US-Dollar unerklärlicherweise abhandengekommen sein. Die Korruption im Land ist neben der hohen Arbeitslosigkeit Wahlkampfthema Nummer eins – selbst für den MPLA-Kandidaten Lourenço. Es sei Zeit, »Salz in den ›Gasosa‹ zu schütten«, verkündete der 63jährige laut der Nachrichtenagentur Reuters im Juni auf einer Kundgebung. »Gasosa« bezeichnet eigentlich einen Softdrink. Weil Polizisten sich damit häufig schmieren lassen, ist der Begriff in Angola aber auch ein Synonym für Bestechung.

Die Opposition glaubt allerdings nicht, dass der neue MPLA-Kandidat seinen Worten Taten folgen lassen kann. »Lourenço wird nur der Chauffeur sein, der Boss sitzt hinten und sagt ihm, wann er abbiegen, bremsen, Gas geben oder anhalten muss«, stichelte der Vorsitzende der Nationalen Uni on für die völlige Unabhängigkeit Angolas (UNITA), Isaías Samakuva, in der vergangenen Woche im Interview mit dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg. Die einstige Miliz, die im Bürgerkrieg an der Seite des südafrikanischen Apartheidregimes kämpfte, will das Land für Investoren öffnen und Arbeitsplätze schaffen.

Letztere verspricht auch Lourenço, der zugleich das Gesundheitswesen und die Landwirtschaft stärken will. Über die guten Kontakte zum Westen, von denen die UNITA träumt, verfügt er bereits: Seine Frau, eine ehemalige Planungsministerin, arbeitete bis vor kurzem für die Weltbank und will sich nun erneut ins Parlament wählen lassen. Es spricht einiges dafür, dass sie in Wirtschaftsfragen zur Beraterin ihres Gatten aufsteigen könnte.

Von der einst sozialistischen Ausrichtung der MPLA ist schon lange nichts mehr zu sehen. Die Kapitale Luanda gilt aufgrund horrender Hotelpreise und Mieten als teuerste Stadt der Welt, zugleich verzeichnet das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen für Angola eine der weltweit höchsten Kindersterblichkeitsraten. Die Armut ist so gigantisch wie der schiere Reichtum der Familie dos Santos. Und solange letztere das Land dominiert, wird Lourenço daran auch wenig ändern können.