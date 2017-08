»Sie warfen einen Feuerlöscher durch die Scheibe«

Immer wieder werden Anschläge auf Büros der Partei Die Linke verübt, so auch auf dieses in Freital (21. September 2015) Foto: Arno Burgi/dpa-Bildfunk

Rund um das vergangene Wochenende wurden in Siegen mehrere Anschläge auf Räumlichkeiten der Linkspartei verübt. Wer könnte dafür verantwortlich sein?

Wir gehen davon aus, dass Anhänger der neofaschistischen Partei »Der III. Weg« dahinterstecken. Es wurde ein Plakat mit der Aufschrift »Gesunde Familien statt Homo-Propaganda« an unser Büro geklebt, auf dem sich auch das Logo der besagten Splitterpartei findet. Auch die Parole »No Homo« wurde an die Wand geschmiert; ein gefülltes Kondom hängte man an den Türgriff.

Sehen Sie einen Zusammenhang zum Christopher Street Day, CSD, der am Sonnabend in Siegen stattfand?

Ja, das ist ganz offensichtlich. Es ist in den letzten Tagen zu verschiedenen Provokationen und Attacken von Nazis gekommen, die sich maßgeblich gegen Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle richteten. Im Internet schrieben die Faschisten bezüglich des CSD, dass die Stadt in »einen bunten Zirkus der Abartigkeiten verwandelt« werde. Zugleich gab es eine Transparentaktion an einer Fußgängerbrücke in unserer Stadt. »Homopropaganda stoppen. Gesunde Familien sind die Zukunft« stand darauf zu lesen. Im Stadtgebiet tauchten auch verschiedene Aufkleber der Neonazis auf. Ich selbst habe am CSD teilgenommen. Auch an einer Podiumsdiskussion mit Vertretern verschiedener demokratischer Parteien. Den Neonazis können wir versichern, dass sie das Gegenteil von dem erreicht haben, was sie erreichen wollten. Sie haben die CSD-Besucherinnen und -Besucher und ihre politischen Unterstützer noch mehr zusammengeschweißt. Uns alle eint, dass wir uns von den Neofaschisten nicht einschüchtern lassen werden.

Im Nachgang zur Aktion der Nazis hat offenbar die extrem rechte »Identitäre Bewegung« übrigens unser Büro heimgesucht, dort Plakate mit der Aufschrift »Heimat – Freiheit – Tradition« angebracht, auf denen ihr Logo steht. Die Scheiben unseres Büros haben sie mit Fäkalien beschmiert. Auch das war noch nicht das Ende der Übergriffe: Mutmaßliche Anhänger des »III. Weges« haben am Sonntag im Gemeinschaftsgarten »Greenspace« gewütet, einen Feuerlöscher durch eine Scheibe geworfen, Stühle, Bänke und Sitzpaletten in den Fluss Sieg geschmissen und auch dort Flyer gegen Homosexuelle hinterlassen.

Gehen Sie davon aus, dass die Neonazis wieder verstärkt gegen ihre alten Feindbilder wie Linke oder auch sogenannte sexuelle Minderheiten vorgehen wollen?

Ich nehme derzeit eine Offensive der Faschisten wahr. Es kam am Wochenende ja auch in Zwickau und Braunschweig – und zuvor bereits in Berlin – diesbezüglich zu zielgerichteten Aktivitäten der Rechten. So haben die »Junge Nationaldemokraten«, die Jugendorganisation der NPD, am letzten Samstag den Braunschweiger CSD gestört. Sie riefen »Ehe bleibt Ehe – für Mann und Frau«, »Degeneriert« und »Weiß – normal – hetero«. Zudem zeigten sie ein Transparent, auf dem gegen den Islam, Feminismus und Linke mobil gemacht wurde. Auch die Partei »Die Rechte« hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach bei Kundgebungen die Wiedereinführung des Paragraphen 175 StGB gefordert, der Homosexualität unter Strafe stellte und in der Bundesrepublik erst 1994 endgültig abgeschafft wurde. Der Hass auf Lesben, Schwule und Transgender eint die verschiedenen extrem rechten Parteien und Gruppierungen.

Wie kann der aktuelle Feldzug der Rechten und Neonazis gestoppt werden?

Wichtig ist, dass die Betroffenen zusammenhalten. Hass auf Homosexuelle, Feministinnen, Flüchtlinge, Linke und Demokraten sind nicht zu ignorieren. Da muss auch die Öffentlichkeit noch wesentlich stärker sensibilisiert werden. Ich erwarte hier die klare Solidarität der Mehrheitsgesellschaft. Ganz konkret müssen wir uns alle gemeinsam den Rechten in den Weg stellen, unter welcher Flagge sie auch auftauchen. Zugleich erwarte ich von den zuständigen Behörden, entschlossen gegen rechte Straftäter vorzugehen und diese Szenerie nicht weiterhin zu verharmlosen, wie es etwa in Dortmund seit Jahrzehnten praktiziert wird.