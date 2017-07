Ein Wunder reicht nicht

Im »Mutterland« USA ein Massensport, in der restlichen Welt eher etwas für Liebhaber: American Football Foto: Britta Pedersen/dpa

Im polnischen Wroclaw werden werden bis zum 30. Juli die sogenannten World Games (WG) ausgetragen, die internationalen Wettkämpfe in 31 nichtolympischen Sportarten. Zu den vertretenen Disziplinen gehört zum Beispiel Faustball, in dem die deutsche Auswahl seit gefühlten Ewigkeiten dominiert und selbiges natürlich auch in Wroclaw tat. Das sollte man im American Football von den USA vermuten, die eines der vier Teams stellten, die sich um den zumindest ein wenig prestigeträchtigen Erfolg bemühten. Mit Frankreich, Deutschland und Gastgeber Polen, der im Halbfinale überraschend hoch mit 2:28 gegen die Franzosen verlor, konkurriert man um den WG-Titel. Zuletzt war die Sportart 2005 bei den World Games in Duisburg vertreten. Damals war den Deutschen ein Coup geglückt, als sie das Endspiel gegen Schweden mit 20:6 hoch gewannen.

Das Team des American-Football-Verbands Deutschland (AFVD) hatte das denkbar ungünstigste Los fürs Halbfinale erwischt, denn die USA, »Mutterland« der Vollkontaktsportart, gilt auch mit der Reserve der Reserve der Reserve als unschlagbar. Eine Nationalmannschaft gibt es offi­ziell nicht, ab und an werden für große Ereignisse wie Weltmeisterschaften Teams zusammengestellt, die es dann auch ohne viel gemeinsames Training in der Regel schon richten. Man kennt das aus dem Eishockey, als in früheren Jahren die Kanadier irgendwelche Studententeams gegen die Konkurrenz vom alten Kontinent aufs Eis schickten. Ähnlich dominierten die USA auch im Basketball.

Als sich jedoch die Niederlagen zu häufen begannen, änderte man Flugs die Politik, längst sind Topprofis in Aktion, um die mediale Aufmerksamkeit daheim weiter hochzuhalten. Im American Football war das bis dato noch nicht nötig, denn die Sportart ist weder olympisch, noch ist sie global so verbreitet und entwickelt, dass andere als die nordamerikanischen Teams das Niveau bestimmen könnten. Und nun das! Die US-Auswahl, laut Fachwebsite football-aktuell.de ein »bunt gemischter Haufen von in Europa tätigen Spielern, die nur eine einzige Trainingseinheit gemeinsam absolviert hatten«, verlor das Halbfinale am 22. Juli gegen die Deutschen sensationell mit 13:14. Der Hochmut und die mangelnde Wertschätzung des Ereignisses durch die »Gringos« hatten sich gerächt. Vor allem in der Offensive reihte der Favorit Fehler an Fehler. An der Sideline mussten die meiste Zeit die simpelsten Spielzüge besprochen werden, »da die Kommunikation untereinander auf Grund der mangelnden Vorbereitung kaum funktionierte«.

Für die Fachmedien war es eine schöne Gelegenheit, fleißig mit Superlativen um sich zu werfen, obwohl die Qualität der Partie dafür kaum Anlass bot. »In diesem historischen Spiel besiegt zum ersten Mal in der American-Football-Geschichte eine Nationalmannschaft, die nicht vom amerikanischen Kontinent stammt, die Nationalmannschaft der USA in einem offiziellen Turnier«, formuliert der AFVD-Webmaster umständlich. Zum World-Games-Sieg reichte es für die Deutschen freilich dennoch nicht. Im Finale am Montag verlor man überraschend 6:14 gegen Frankreich, auch das war historisch. Denn für das deutsche Nationalteam war es die erste Niederlage gegen einen europäischen Konkurrenten seit dem Turnier 2005.