Nachschlag: Scheine

Wer ist »Arturo«? Europol-Agentin Dubois ermittelt Foto: © Caviar/Arte

Wer den Kunstmarkt, auf dem Firmenchefs als Mäzene auch noch Steuern sparen, von innen heraus kritisieren will, braucht natürlich vor allem eines: eine Menge Geld. Das Aktivistenkollektiv »Arturo« druckt sich das in »The Spiral« mit Hilfe einer vor der Euro-Einführung ausgemusterten Notenpresse deshalb selbst. Anlässlich einer Vernissage lässt es die täuschend echt wirkenden 200er-Scheine auf die versammelte Schickeria regnen. Das gibt hübsche Bilder und »geht schnell viral«. Damit nicht genug, werden bald aus sechs nordeuropäischen Museen sechs wertvolle Bilder gestohlen, darunter ein Picasso. Mit Unterstützung der Medien und einer Onlineschnitzeljagd will man die schwerreichen Akteure des Kunstmarktes bloßstellen. Was nach einer spannenden Krimiserie klingt, ist leider schlecht gemacht. Lücken im Drehbuch, schlechtes Schauspiel und Unwahrscheinlichkeiten: Oder hätten Sie, nachdem Sie einen Haufen Falschgeld gedruckt haben, die Druckerpresse einfach so in Ihrer Bude stehen lassen? (mis)