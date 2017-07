Nur nichts Schlechtes sagen

Miesmacher, überall … Klinikbeschäftigte weisen auf die Arbeitssituation in ihren Häusern hin (Kiel, 12. Mai) Foto: Carsten Rehder/dpa

Eine Sorge lässt Thomas Reumann, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), nicht mehr los. »Wir dürfen die Pflege nicht schlechtreden«, sagte Reumann am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Nicht einmal, sondern gleich drei-, vier-, fünfmal in einer Stunde. Sein Kollege, Georg Baum, Hauptgeschäftsführer des DKG, fügte weitere Varianten des gleichen Satzes hinzu. Selbstverständlich beginnt auch die Pressemitteilung, die die Krankenhausgesellschaft wenig später herausgeben wird, so: »Wir müssen aufhören, den Beruf der Pflege schlechtzureden.« Wer genau da was im Detail herabwürdigt, bleibt etwas vage – und so dürfte es die Deutsche Krankenhausgesellschaft wohl auch beabsichtigt haben.

In Berlin stellte die DKG ein von ihr in Auftrag gegebenes Gutachten des Deutschen Krankenhausinstituts vor. Im Papier »Personalsituation in der Intensivpflege und Intensivmedizin« wird unter anderem beschrieben, wie das Verhältnis von Patienten zu Pflegekräften auf Intensivstationen ausfällt. Zentrales Ergebnis der Untersuchung: 2015 lag das Verhältnis von Pflegekräften zu Intensivpatienten im Schnitt bei 1:2,2 pro Schicht.

»Die Krankenhäuser werden ihrer Verantwortung auch im Intensivbereich gerecht«, sagte DKG-Präsident Reumann. Das bestehende Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten sei »objektiv gut«. Dennoch sei die Situation der Häuser nicht unproblematisch: 53 Prozent der Kliniken hätten Probleme dabei, ausgeschriebene Stellen im Intensivbereich zu besetzen.

Der Hauptgeschäftsführer des Dachverbands führte die Not bei der Stellenbesetzung weiter aus. Es handele sich um 3.150 Stellen im Intensivbereich, für die die Kliniken kein passendes Personal finden würden, so Georg Baum. Tatsächlich sei das Problem noch größer: Betrachte man nicht nur die Intensivstationen, sondern alle Abteilungen der Häuser, würden derzeit 10.000 Pflegekräfte gesucht. »Deshalb müssen wir es auch zurückweisen, wenn es immer heißt, die Pflege würde von den Häusern kleingehalten. Wir würden sofort 10.000 Personen einstellen wollen«, sagte Baum.

Allerdings beziehen sich die von der DKG ausgegebenen Zahlen nur auf jene Arbeitsplätze, die die Kliniken bereits ausgeschrieben haben. Die Gewerkschaft Verdi geht hingegen davon aus, dass in den deutschen Krankenhäusern insgesamt 70.000 Pflegekräfte fehlen, um eine gute Versorgung der Patienten zu gewährleisten.

Baum äußerte sich auch zur anstehenden Einführung von Personalvorgaben für bestimmte Klinikbereiche. Per Gesetz wurde der DKG auferlegt, gemeinsam mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und dem Verband der Privaten Krankenversicherung sogenannte pflegesensible Bereiche auszumachen und bis Ende Juni 2018 Vorschläge für eine Mindestbesetzung in ihnen zu erstellen. Man werde dem nachkommen, so Baum, und dann »mit Augenmaß« getroffene Regelungen vorlegen. Und weiter: »Es hat keinen Wert, feste Quoten vorzulegen, die die Kliniken in der Praxis nicht erfüllen können.«

Der Frage kommt im Klinikbereich eine große Relevanz zu. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat sich in der Vergangenheit mehrfach gegen eine Personalbemessung ausgesprochen. Seit der Einführung der Fallpauschalen im Jahr 2004 ist es für die Einrichtungen möglich, Gewinne einzufahren: Für Behandlungen wird den Häusern je nach Fall und Schweregrad ein Pauschalbetrag erstattet; schaffen sie es, die Patienten mit nur geringem Kostenaufwand zu behandeln, bleibt ihnen der Überschuss als Plus. Größter Ausgabenpunkt der Häuser sind die Personalkosten. Werden ihnen also strikte Vorgaben über den Einsatz von Pflegekräften gemacht, wird ihnen damit auch die Möglichkeit genommen, hier zu »sparen«.

»Bringen uns Personalbemessungsformeln denn wirklich weiter, wenn wir die nötigen Stellen dann nicht besetzen können?« entgegnete DKG-Präsident Reumann auf eine Frage von jW. Um das zu ändern, sei es unter anderem wichtig, für eine bessere Bezahlung der Beschäftigten zu sorgen. Allerdings müsse diese von den Kostenträgern – das heißt den Krankenkassen – refinanziert werden. Doch die Fallpauschalen würden nicht entsprechend angepasst. Ebenfalls müsse der Dokumentationsaufwand, der den Beschäftigten per Gesetz aufgebürdet werde, verringert werden. Um überdies das Ansehen der Berufe in der Öffentlichkeit zu steigern, werde die Deutsche Kranken­hausgesellschaft in den kommenden Monaten ein Pflegebündnis initiieren.

Tatsächlich sind es in der Regel Beschäftigte, die die Arbeitsbedingungen in den Kliniken kritisieren. So sagte die Konzernbetriebsratsvorsitzende der Brandenburger Ernst-von-Bergmann-Klinikgruppe, Sabine Bülth, Anfang Juli gegenüber jW, dass die Arbeitsbelastung der Krankenschwestern viel zu hoch sei. »Es ist kaum noch Zeit dafür da, sich einmal fünf Minuten gemeinsam hinzusetzen, miteinander zu scherzen«, so Bülth. Oft treibt gerade der aus der Personalnot resultierende Druck die Angestellten aus ihrem Beruf.

Von jW darauf angesprochen, dass es meist Pflegende sind, die »die Pflege schlechtreden«, sagte Reumann: »Die Belastung der Pflegekräfte ist sehr hoch. Das wird von ihnen auch so wahrgenommen.« Doch es gebe auch gemeinsame Aktionen mit Verdi, der Gewerkschaft der Beschäftigten. Gemeinsam habe man schon viel erreicht, so Reumann.