Weiter im kleinen Stil

Zumindest die verbliebenen Arbeitsplätze bei Mifa scheinen nun gerettet zu sein (Produktionslinie für E-Bikes in Sangerhausen) Foto: Jan Woitas/dpa

Doch kein Ende der Fahrradproduktion in Sangerhausen: Der Coburger Unternehmer Stefan Zubcic hat offenbar in letzter Minute seinen Hut in den Ring geworfen. Den Kaufvertrag habe er in der vergangenen Woche unterschrieben, heißt es; ab 1. August sollen die Mitteldeutschen Fahrradwerke Mifa als Sachsenring Bike Manufaktur firmieren. Die Umbenennung präsentierte der neue Besitzer als erste Amtshandlung. Die verbliebenen 130 Beschäftigten will Zubcic zu den bisher geltenden Konditionen übernehmen, wie er bereits öffentlich erklärte.

Acht Monate saßen die Beschäftigten im Ungewissen. Ende Juni hatte ihnen der Insolvenzverwalter Lucas Flöther vorsorglich die Kündigung überreicht. Nun zeigt sich der Betriebsrat erleichtert: »Das war unsere letzte Chance«, bekundete dessen Vorsitzende Ellen Brünoth gegenüber lokalen Medien. Michael Perner von der IG Metall lobte, an der Institution Betriebsrat wolle der neue Eigentümer nicht rütteln. Die Übernahme sei »ein wichtiges Signal an den Kundenstamm und die Region«, so Perner. Der Verlust der Arbeitsplätze wäre dort nur schwer zu verkraften gewesen. Die Erwerbslosenquote in der Region im südlichen Sachsen-Anhalt an der Grenze zu Thüringen ist eine der höchsten bundesweit.

Der neue Mifa-Eigentümer Zubcic hat sich auf Beratung, Sanierung und Abwicklung von Unternehmen spezialisiert. Er wolle »erst mal die Produktion wieder in Gang bringen«, erklärte er gegenüber dem MDR. Verbliebene Aufträge müssten abgearbeitet werden, so Zubcic. Die Umbe­nennung der Mifa in Sachsenring Bike Manufaktur ist offenbar Teil seiner Werbestrategie. Seit 2014 gehört dem Investor auch der im Osten allseits bekannte ehemalige Trabant-Produzent Sachsenring Zwickau, die heutige Sachsenring Karosseriemodule GmbH. Dieser Firmengruppe will er Mifa einverleiben. Der neue Name sei »Ausdruck für einen Neuanfang«, betonte der Unternehmer. Die Marke Mifa wolle er aber erhalten.

Der vorherige Eigentümer des Werks, Heinrich von Nathusius, meldete Anfang Januar Insolvenz an. Erst wenige Wochen zuvor hatte er eine neue Halle am Stadtrand in Betrieb genommen. Für den Bau des 17 Millionen Euro teuren Komplexes hatte das Land Sachsen-Anhalt gut 2,8 Millionen Euro Fördermittel lockergemacht. Die Zusage für das Geld war an den Erhalt der damals 520 Arbeitsplätze gebunden. Mit der Insolvenz ließ von Nathusius sein Versprechen dann aber platzen. 400 Beschäftigte wurden entweder gekündigt oder suchten sich selbst einen neuen Job. Landeswirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) will nun prüfen lassen, ob das Land die für die neue Halle geflossenen Millionen zurückverlangen könne.

Die neugebaute Produktionshalle hat Zubcic allerdings nicht mit übernommen. Sie gehört nach wie vor Heinrich von Nathusius, der zudem Eigentümer des Automobilzulieferers IFA Rotorion in der sachsen-anhaltischen Börde ist. Die Produktion ziehe aktuell zurück in die Altstadt an den früheren Standort, verkündete Zubcic. Dort soll sie am 1. August wieder starten. Dieses Gelände befindet sich wiederum im Eigentum des Landkreises Mansfeld-Südharz. In einer staatlichen Rettungsaktion hatte es dieser 2014 für sechs Millionen Euro erworben. Damit wollte der Kreis der damaligen Aktiengesellschaft wieder auf die Sprünge helfen – vergeblich. Ein Gutachten stellte später außerdem fest, dass der Kaufpreis völlig überteuert war. Nun darf der finanziell klamme Landkreis zumindest wieder auf Mieteinnahmen hoffen.

Auf ein Comeback beim Fahrradbauer brauchen derweil die 400 ehemaligen Mifa-Beschäftigten nicht zu hoffen. Zubcic will den Betrieb offenbar klein halten und aus der Massenproduktion aussteigen. Es habe sich gerächt, dass sinkende Erträge des Unternehmens mit höheren Stückzahlen ausgeglichen wurden, erklärte er. »Geld verdient man in Deutschland aber nicht durch das Zusammenschrauben eingekaufter Komponenten, sondern vor allem mit anspruchsvollen Produkten.«

Wie viele der ehemaligen Beschäftigten inzwischen einen neuen Job haben, ist unbekannt. Wie der MDR und weitere Medien berichteten, sind einige bei der Großbäckerei Aryzta in Eisleben untergekommen. Bei Aryzta handelt es sich um ein global agierendes Unternehmen. Nach eigenen Angaben verfügt es über rund 60 Standorte in 29 Ländern. Ein guter Lohn erwartet die meist älteren Betroffenen allerdings dort ebenfalls nicht. 9,08 Euro sollen sie pro Stunde erhalten. Das sind lediglich einige Cent mehr als bei Mifa. Die meisten werden dafür aber einen längeren Arbeitsweg in Kauf nehmen müssen. Eisleben liegt gut 30 Autokilometer von Sangerhausen entfernt. Doch Aussichten auf ein höheres Einkommen haben die meisten im Niedriglohnland an der Mittelelbe ohnehin nicht.