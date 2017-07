Mehr Geld, mehr Wumms, mehr Krieg

Hammelburg, am Montag: Die Ministerin entfaltet »die stolze 61jährige Geschichte der Bundeswehr« Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Seit Montag ist Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) auf Sommerreise zu Bundeswehr-Standorten. Die Parole für die Exkursion lautet: Schmusekurs mit der Truppe und Ankündigung kräftiger Geldspritzen für einzelne Garnisonen sowie die Armee insgesamt. So erklärte sie am Montag in Hammelburg im bayerischen Landkreis Bad Kissingen, die dortige zentrale Ausbildungsstätte für die Infanterie, die jüngst auch irakisch-kurdische Soldaten absolvierten, werde »in den nächsten fünf Jahren Investitionen von 70 Millionen Euro« erhalten. Bei der Schule handele es sich »gewissermaßen um die Herzkammer der Infanterie«. Und weiter: »Die Tatsache, dass die Bundeswehr wieder wächst, nach 25 Jahren Schrumpfung; die Tatsache, dass wir wieder mehr Soldaten einstellen, 18.000 in den nächsten sieben Jahren, bringt auch mit sich, dass wir mehr Ausbildung brauchen.« Allein die Mehrkosten dafür belaufen sich laut Bayerischem Rundfunk (BR) auf etwa 30 Milliarden Euro.

Am Dienstag folgte ein Besuch beim Artilleriebataillon 131 im oberpfälzischen Weiden, nach von der Leyens Worten einer der wichtigsten Stützpunkte der Bundeswehr überhaupt. Deren Internetseite charakterisiert die Einheit als »weltweit strategisch verlegbar«. Auf dem Programm der Ministerin stand u. a. die Einweisung in einen Simulator für die »Panzerhaubitze 2.000«. Das Waffensystem, mit dem Mord und Totschlag in bis zu 100 Kilometern Entfernung bei hoher Genauigkeit verübt werden können, wurde zuletzt im Afghanistan-Krieg verwendet. 2010 wurde aus Kostengründen eine Reduzierung der Stückzahl in der Bundeswehr angekündigt, seit 2016 wird wieder aufgestockt. Von der Leyen gab zu Protokoll: »Hier in Weiden haben wir einen Standort mit Zukunft. Allein die Tatsache, dass wir planen, in den nächsten fünf Jahren 30 Millionen Euro in die Infrastruktur, die schon sehr gut ist, aber wo es noch mehr zu tun gibt, zu investieren, spricht auch dafür.« Laut BR bereiten sich Soldaten des Bataillons »derzeit auf weitere NATO-Missionen vor, nachdem sie im vergangenen Jahr bereits in Litauen im Einsatz waren«.

Nach der Verhaftung des terrorverdächtigen, neofaschistischen Oberleutnants Franco A. im April in Hammelburg hatte die Ministerin noch ein »Haltungsproblem« und »Führungsschwäche» in der Armee gesehen und Kasernen auf Wehrmachtsdevotionalien durchsuchen lassen. Das hatte ihr den Unmut vor allem hochrangiger Offiziere eingebracht. So sagte Generalmajor a. D. Christian Trull am 27. Juni in einem FAZ-Interview, im Ministerium tue man so, »als ob es im Grundbetrieb der Bundeswehr gar nicht um Töten und Getötetwerden ginge«. Dabei bestehe das mittlere Führungskorps der Armee aus Menschen, »die von Somalia über das Kosovo bis zu Afghanistan und Mali Erfahrungen in Einsatz- und Gefechtssituationen gesammelt haben«. Trull erklärte außerdem, das »Abschneiden von den Soldatengenerationen der Wehrmacht und der kaiserlichen Armee« für »falsch«. Im Spiegel vom 15. Juli warf der Historiker Sönke Neitzel der Ministerin »historischen Exorzismus« vor und betonte, Bundeswehr-Soldaten liefen »nicht mit Schaumgummibällen durch die Gegend, die sollen kämpfen und töten können«. Auf ihrer Reise erklärte nun von der Leyen am Montag: »Der Traditionserlass stammt von 1982. Wir sind 35 Jahre weiter.« Es gehe darum, »die stolze 61jährige Geschichte der Bundeswehr zu entfalten«. Bis Jahresende solle die »aktive Phase der Debatte« beendet sein. – Die Truppe hat schließlich längst eine eigene Tradition des Tötens und Getötetwerdens.