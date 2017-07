Temer in dünner Luft

Argwohn ist angebracht: Michel Temer (l.) dürfte den Wert der Loyalitätsbekundungen Rodrigo Maias kennen (Brasília, 7.6.2017) Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

In Brasília tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Nur zwei Tage hatte sich Präsident Michel Temer für ein kurzes Erscheinen auf dem Gipfeltreffen der führenden Industrie- und Schwellenländer in Hamburg aus dem politischen Machtzentrum Brasiliens entfernt. Nach seiner Rückkehr sind die Vorbereitungen zu seiner politischen Beerdigung weiter gediehen. Immer mehr Alliierte haben sich von ihm abgewandt. Die Prognosen zum Abstimmungsverhalten im Kongress über die von Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot gegen ihn erhobene Anklage wegen passiver Korruption sind für seine Regierung beunruhigend. Die konservative PSDB als wichtigster Koalitionspartner sondiert Fluchtwege, sollte Temers Boot sinken. Zuvor will sie allerdings noch neoliberale Reformen beim Arbeitsrecht im Kongress mit durchbringen.

Der Präsident versichert, der Entscheidung, ob er vor das Oberste Gericht gestellt wird, »mit äußerster Ruhe« entgegenzusehen und dass er fest davon ausgehe, weiter im Amt zu bleiben. Wackelkandidaten unter den Abgeordneten kontaktiert der Staatschef per Telefon. Führende Medien veröffentlichen bereits Grabreden, bilanzieren seine nur wenig mehr als ein Jahr währende Amtszeit. Der Präsident der Abgeordnetenkammer, Rodrigo Maia von den rechtsliberalen Demokraten (DEM), wird öffentlich als sein übergangsweiser Nachfolger gehandelt. Senator Renan Calheiros, einer der abtrünnigen Opportunisten aus Temers Partei der Demokratischen Bewegung (PMDB) erklärte: »Niemand erträgt mehr diese Regierung.« Sie wirke »wie aus einem Horrorfilm«.

Am Zug ist nun der Abgeordnete Sergio Zveiter, ebenfalls PMDB. Am Montag nachmittag (Ortszeit) sollte dieser in der Justizkommission des Parlaments zur Klage gegen den Präsidenten Bericht erstatten. Es wurde davon ausgegangen, dass er die Einleitung des Prozesses gegen Temer befürwortet. Auf die Empfehlung der Kommission folgt in den kommenden Tagen eine Abstimmung im Plenum. Damit das Oberste Gericht – dort besitzt Temer allerdings noch echte Freunde – zum Zug kommen kann, ist die Zustimmung von zwei Dritteln der 513 Abgeordneten erforderlich.