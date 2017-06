Weiße Linien

»Ich mag Kaffee«: Petra Kvitova am Sonntag Foto: Mike Egerton/PA via AP

Die Rasentennissaison zeichnete sich vor den Wimbledon Championships (3. bis 16.7.) hauptsächlich durch eine Reihe von Comebacks aus, einige erwartet, andere erstaunlich. Nebenbei gab es noch einen handfesten Drogenskandal. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der Brite Daniel Evans, aktuell Nummer 55 der Weltrangliste, im April positiv auf Kokain getestet worden war und vorläufig gesperrt ist. Die lange Liebesgeschichte zwischen Tennis und Kokain ist also nach Mats Wilander, Richard Gasquet oder Martina Hingis um einen weiteren Fall reicher. Allerdings dürfte Evans im Gegensatz zu den Genannten für kaum etwas anderes erinnert werden.

Also Schwamm drüber und zurück zum Gras. Auf diesem gewann Roger Federer am Sonntag zum insgesamt neunten Mal das Turnier in Halle (Westfalen). Er demontierte im Finale Alexander Zverev eindrucksvoll 6:1, 6:3.

In Mallorca gaben sowohl Sabine Lisicki als auch Wiktoryja Asaranka nach monatelanger Spielpause ihr Comeback. Beide schieden allerdings früh aus. Das Turnier gewann mit Anastasija Sevastova eine Spielerin, die ihre Karriere 2013 wegen andauernder Verletzungsprobleme zwischenzeitlich schon beendet hatte.

Das erstaunlichste aller Comebacks aber gelang Petra Kvitova in Birmingham, erst ihr zweites Turnier nach der schweren Verletzung, die ihr Ende Dezember ein Einbrecher mit einer Messerattacke an ihrer Schlaghand zugefügt hatte. Kvitova gewann gegen die junge australische Überraschungsfinalistin Ashleigh Barty 4:6, 6:3, 6:2. Auch für Barty bedeutete das Finale eine Art Comeback. Als 15jährige gewann sie 2011 den Juniorinnentitel in Wimbledon (das Jahr, in dem Kvitova den Damentitel gewann). Vor zwei Jahren brach sie ihre Karriere abrupt ab, um halbprofessionell Cricket zu spielen.

Geprägt war das Finale von den mirakulösen Schwankungen im Spiel von Kvitova. Zunächst brachte sie kaum einen Return ins Feld. Barty genügte ein einziges Break zum Gewinn des ersten Satzes. Sie sei angesichts der speziellen Umstände besonders nervös gewesen, räumte Kvitova später ein. Zudem schlug Barty hervorragend auf. Im zweiten Satz legte Kvitova die Returnschwäche ab und führte schnell 5:1.

Die Essenz eines typischen Kvitova-Matches offenbarte sich dann Mitte des dritten Satzes. Mit einem verschlagenen Schmetterball und einem Doppelfehler hatte die Tschechin das Rebreak zum 2:2 zugelassen, wirkte ziemlich irritiert und lag bei Aufschlag Barty schnell 0:40 zurück. Plötzlich aber schlug Kvitova einen spektakulären Winner nach dem anderen. Barty gewann von diesem rätselhaften Moment an lediglich noch einen einzigen (!) Punkt.

Dies sind die Momente, in denen Kvitova in einer anderen Dimension zu spielen scheint. Dabei gibt es abseits des Platzes kaum eine entspanntere und kollegialere Person als sie. »Ich bin nur nach Birmingham gekommen, um ein bisschen zu trainieren und Kaffee zu trinken. Ich mag Kaffee«, spielte sie ihren Auftritt herunter.

Birmingham ist der 20. Titel der 27jährigen. Ihr erstes WTA-Turnier gewann sie 18jährig im Januar 2009 im australischen Hobart. Ihre Teilnahme beim Turnier in Eastbourne in dieser Woche hat sie kurzfristig – offiziell wegen einer Bauchmuskelverletzung, aber das sollte man nicht allzu ernst nehmen – abgesagt.

In Eastbourne eröffnet nicht nur Novak Djokovic seine Rasensaison. Das gleiche gilt auch für die French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko, die Weltranglistenerste Angelique Kerber und Simona Halep, die Kerber noch vor Wimbledon an der Weltranglistenspitze ablösen könnte. Sie müsste allerdings mindestens das Halbfinale erreichen.