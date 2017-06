»Die Ausbildung wird noch unübersichtlicher«

Immer wieder protestieren Pflegefachkräfte und die Partei Die Linke gegen den Notstand in Kliniken und Altenheimen, so auch hier in Berlin (12. Mai 2017) Foto: Martin Heinlein/CC BY 2.0

Am Donnerstag hat der Bundestag eine Reform der Pflegeberufe beschlossen: Aus den bisher drei eigenständigen Ausbildungen für Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege soll eine einzige werden. Die »Pflegefachfrauen« und »Pflegefachmänner« sollen künftig in jedem Bereich arbeiten können. Warum hat die Regierung diese Änderungen vorangetrieben?

Die Anforderungen an die Pflege haben sich verändert – und erhöht. Seit zehn Jahren wird darüber diskutiert. So soll die Altenpflege die Selbständigkeit der zu pflegenden Menschen im Blick haben, der medizinische Fortschritt erfordert zudem andere Ausbildungsinhalte als bisher. Auch benötigen Krankenpflegekräfte heute mehr Wissen in der Altenpflege. Die Koalition musste darauf reagieren, doch nicht zwangsläufig mit einer generalistischen Ausbildung.

Natürlich haben die drei bisherigen Ausbildungen gemeinsame Grundlagen. Doch es ist etwas grundsätzlich anderes, ob ich im Krankenhaus eine medizinische Behandlungspflege durchführe oder Menschen im Altenheim betreue, die dort ihren Lebensabend verbringen. Die Kinderkrankenpflege stellt abermals einen sehr spezifischen Bereich dar. Diese unterschiedlichen Bereiche derart zusammenzudrängen, bringt die Qualität der Ausbildung in Gefahr.

Anfang Juni vergangenen Jahres fand eine Anhörung zum Gesetz statt. Danach blieb es lange still. Was war geschehen?

In der Anhörung wurde die damals geplante generalistische Ausbildung stark kritisiert. Es gab viel Unterstützung für eine integrierte Ausbildung, für die auch Die Linke eintritt: zwei gemeinsame Ausbildungsjahre und eine einjährige Spezialisierung mit getrennten Berufsabschlüssen. Die Koalitionsfraktionen tauchten nach dieser Anhörung monatelang ab und stritten hinter verschlossenen Türen.

Dann tauchte ein Kompromiss auf: Zwei Jahre Generalistik und dann die »Wahlmöglichkeit«, das dritte Ausbildungsjahr generalistisch abzuschließen oder einen getrennten Abschluss als Altenpflegerin oder Kinderkrankenpflegerin zu machen. Selbst die Anhänger der Generalistik kritisieren diesen Vorschlag kritisieren, dennoch wurde er heute beschlossen. Nicht mal eine weitere Anhörung wurde anberaumt. Es ging der Koalition plötzlich ums Tempo. Offenbar wollte sie einen Haken hinter eines ihrer Projekte setzen. Dabei hat sie vor allem eins erreicht: Kritik von allen Seiten.

Welche handwerklichen Fehler bemängeln Sie an dem Gesetz?

Die Ausbildung wird noch unübersichtlicher. Es ist etwa noch nicht klar, ob sich die neue Ausbildung überall gleichermaßen anbieten lässt. In der Anhörung im vergangenen Jahr erklärte der Verband der Krankenhaus­direktoren Deutschlands, dass die Kapazitäten für bestimmte Ausbildungsabschnitte nicht flächendeckend zur Verfügung stehen werden. Und auch die Ausbildungsinhalte sind noch unbekannt, denn die versprochene Ausbildungs- und Prüfungsverordnung liegt nicht vor.

In der Begründung des Gesetzes heißt es, die Vorlage sei dazu da, »die Pflegeberufe zukunftsgerecht weiterzuentwickeln, attraktiver zu machen«. Wird dieses Ziel voraussichtlich erreicht werden?

Nein. Ich fürchte, dass die Altenpflege erst einmal weiter gegenüber den anderen Pflegebereichen abfällt. Wenn künftig alle denselben Abschluss haben, werden sie natürlich schauen, wo die Bedingungen am besten sind. Und es ist schlicht so, dass man im Krankenhaus 20 Prozent mehr verdient als im Altenpflegeheim. Der Markt wird dieses Ungleichgewicht aber nicht zugunsten der Beschäftigten regeln. Auf längere Sicht könnte es eher so laufen: Bei gleicher Ausbildung und Qualifikation wird das niedrige Lohnniveau in der Altenpflege auch auf die Gehälter im Klinikbereich Auswirkungen haben.

Was wäre statt dessen nötig, um den Bereich aufzuwerten?

Es sind Personaluntergrenzen und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen nötig, damit die Flucht aus dem Pflegeberuf aufhört. Eine allgemeinverbindliche tarifliche Bezahlung muss in allen Bereichen durchgesetzt und von den Kassen gegenfinanziert werden. Keine Pflegefachkraft soll in Vollzeit weniger als 3.000 Euro im Monat verdienen. Das Geld dafür ist da. Der Vorsorgefonds in der Altenpflege – angeblich soll er die Beiträge stabil halten – könnte etwa in einen Personalfonds umgewandelt werden. Allein dadurch stünden jährlich 1,2 Milliarden Euro mehr zur Verfügung.