Neoliberaler Nachschlag

In Nordrhein-Westfalen wird es auch künftig keine Politik im Sinne der Mehrheit der Menschen geben. Am vergangenen Freitag stellten CDU und FDP, die Wahlsieger der Landtagswahl vom 14. Mai, die Ergebnisse ihrer Koalitionsverhandlungen vor. Diese sind nicht überraschend. Beide Parteien geben sich zunächst großzügig: »Wir wollen Kindern den Aufstieg unabhängig von der Herkunft der Eltern ermöglichen. Beste Bildung, zukunftssichere Arbeitsplätze und mehr Sicherheit in allen Winkeln unseres Landes – das sind die Ziele unserer Politik«, kündigen die zukünftigen Partner in der Präambel ihres Koalitionsvertrages an. Von nicht weniger als einem »Politikwechsel« ist da die Rede. Und tatsächlich erinnert vieles an die abgewählte Politik der »rot-grünen« Vorgängerregierung unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und ihrer Vize Sylvia Löhrmann (Grüne). Einzig um einige Portionen Neoliberalismus und ein Mehr an gesellschaftlicher Spaltung haben Christdemokraten und Liberale die bisherige Politik ihrer Konkurrenz angereichert. Blumige Ankündigungen können darüber nicht hinwegtäuschen.

Zur Erinnerung: In der Realität ist die Lebens- und Arbeitssituation vieler Menschen in NRW seit Jahren verheerend. Ergänzt man die offizielle Erwerbslosenstatistik von aktuell 702.375 Arbeitslosen in NRW um die rund 258.000 Menschen ohne Job, die aufgrund ihrer Teilnahme an sogenannten Maßnahmen nicht in der Statistik genannt werden, ergibt sich mit fast einer Million Erwerbslosen ein düsteres Bild. Auch viele Menschen, die über einen Arbeitsplatz verfügen, leben in prekären finanziellen Verhältnissen. Allein die Zahl der Beschäftigten in der Leiharbeitsbranche stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf nunmehr 192.100 an. Auch die Anzahl der Bezieher von Hartz-IV-Leistungen stieg im Verhältnis zum Vorjahr um 74.479 Personen, darunter 41.702 Erwachsene und 32.777 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren, an. Jedes fünfte Kind in NRW lebt schon heute in Armut. In manchen Regionen des Ruhrgebiets gar jedes dritte. »Der wirtschaftliche Wandel verlangt Flexibilität und Entwicklungsbereitschaft«, schreiben CDU und FDP zum Thema »Arbeit« im zweiten Kapitel ihres Koalitionsvertrages. Effiziente Vorschläge zur Bekämpfung von Armut sucht man in dem Papier jedoch vergebens.

Privat vor Staat

Klar Stellung beziehen die beiden Parteien indes bezüglich ihrer künftigen Haushalts- und Finanzpolitik: »Wir bekennen uns zum Ziel der Konsolidierung der Landesfinanzen und werden in den künftigen Haushalten entsprechende Prioritätensetzungen vornehmen«, heißt es dort etwa. Auch die sogenannte Schuldenbremse wollen die künftigen Regierungspartner in jedem Fall einhalten. Zugleich soll die Landesverwaltung einer »Aufgabenkritik« unterzogen und »unser Personal effektiver und zielgerichteter« eingesetzt werden. Das bedeutet: »Stellen, die nicht benötigt werden, wollen wir identifizieren und konsequent abbauen«, kündigen die Koalitionäre an. Zugleich stellt auch die Veräußerung der öffentlichen Infrastruktur erwartungsgemäß kein Tabu dar: »Wir streben weitere erfolgreiche öffentlich-private Partnerschaften unter der Prämisse der Wirtschaftlichkeit an. Hier könnten Projekte beispielsweise beim Bau und der Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur des Landes in Betracht kommen«, heißt es.

Obwohl vor allem die FDP im zurückliegenden Wahlkampf viel über Bildungsgerechtigkeit und gleiche Zugangschancen ins Bildungssystem schwadroniert hatte, sollen fortan Studierende wieder zur Kasse gebeten werden. Animiert wurden CDU und FDP diesbezüglich offensichtlich von der Koalition aus Bündnis 90/Die Grünen und CDU in Baden-Württemberg. Diese hatte Studiengebühren für ausländische Studierende beschlossen – und eben dies droht Nicht-EU-Ausländern nun auch in NRW.

Law and order

Auch im Bereich der sogenannten Inneren Sicherheit wollen die künftigen Koalitionäre vieles von dem wahrmachen, was sie bereits im Wahlkampf angekündigt hatten. So sollen jährlich 2.300 Polizeianwärter neu eigestellt werden. Außerdem soll das »neue Instrument ›Strategische Fahndung‹« künftig eingesetzt werden, was nichts anderes bedeutet als einen Ausbau verdachtsunabhängiger Kontrollen und Maßnahmen. Automatisierte Kennzeichenerfassungssysteme sollen genauso genutzt werden wie die elektronische Fußfessel. »Aufklärungs- und Aussteigerprogramme wollen wir auch mit Blick auf das linksextremistische Spektrum fördern«, heißt es im Vertrag außerdem.

Der Mehrheit der Einwohner von NRW dürften schwere Zeiten bevorstehen. Für ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit und Solidarität ist die künftige Landesregierung erst gar nicht angetreten. Andere Stimmen, die derlei einfordern könnten und vor allem wollen würden, sind im neuen Landtag nicht vertreten, lediglich die ehemaligen Regierungsparteien SPD und Grüne, und die rechte AfD.