Der europapolitische Sprecher der Linksfraktion, Andrej Hunko, erklärte am Dienstag zur libyschen Küstenwache:

Der Bundesregierung liegen Lageberichte von Frontex vor, wonach Schleuser auf dem Mittelmeer libysche Polizeiuniformen getragen haben. Die EU-Grenzagentur hatte bereits vor über einem Jahr geschrieben, dass sich das Schleusergeschäft in Libyen fest in der Hand von Angehörigen des Militärs und der Polizei befindet. Spätestens jetzt muss die Bundesregierung die Notbremse ziehen und auf das Ende der Ausbildung libyscher Behörden drängen.

Bereits vor zwei Jahren hatte Frontex berichtet, dass die libyschen Schleusernetzwerke von aktiven oder ehemaligen Angehörigen der Polizei und des Militärs angeführt werden. Nach Plänen der Europäischen Union soll die libysche Küstenwache bald in der 24-Meilen-Zone und später auch in der Wirtschaftszone (200 Meilen, jW) sowie auf Hoher See patrouillieren und dort aufgebrachte Flüchtlingsboote nach Libyen zurückbringen. Flugzeuge der Militärmission Eunavor Med könnten dafür über libyschen Hoheitsgewässern aufklären. Aufklärung erfolgt auch durch die EU-Agenturen Frontex, EFCA und EMSA. Zur Seesicherheit und Grenzüberwachung wollen die drei Agenturen bald »Mehrzweckeinsätze« durchführen. Die gesammelten Erkenntnisse würden an ein Lagezentrum der libyschen Marine übermittelt, das von Italien gefördert wird. (…) Das Lagezentrum in Libyen wird durch EU-Entwicklungshilfegelder finanziert. Es soll auch Daten des US-Kommandos Africom in Stuttgart verarbeiten.

Die Bekämpfung unerwünschter Migration wird absurd militarisiert. Die libysche Küstenwache ist eigentlich eine kriminelle Vereinigung, die in mehreren Fällen auf Seenotretter schoss. Keinesfalls darf die Truppe durch EU-Millionen zum Türsteher der Festung Europa ausgebaut werden. Wie in der Türkei und in Ägypten stärkt eine solche Zusammenarbeit die regierenden autoritären Machthaber.

Die Berliner Mieterinitiative »Friedel 54 bleibt« teilte am Dienstag mit:

Der Räumungstermin für den seit mehreren Monaten bedrohten Kiezladen Friedel 54 im Neuköllner Reuterkiez steht fest. Am 29. Juni soll ein Gerichtsvollzieher die Räume des sozialen Zentrums in Besitz nehmen, höchstwahrscheinlich unterstützt von einem massiven Polizeiaufgebot.

Seit der Kündigung 2015 hatte das Ladenkollektiv für eine Fortsetzung der seit über 13 Jahren geleisteten sozialen und kulturellen Arbeit in Nord-Neukölln gekämpft. In der Auseinandersetzung ging es auch um den Verbleib der Mieter des Hauses, die sich durch angekündigte Modernisierungen und exorbitante Mietsteigerungen bedroht sahen. Zumindest letzteres konnte bis dato abgewandt werden. Dennoch befürchtet Matthias Sander, ein Sprecher des Ladenkollektivs: »Der Kiezladen war auch schon den vorherigen Eigentümern ein Dorn im Auge, denn er hat ein breites Unterstützungsumfeld. Wenn wir weg sind, fällt es den aktuellen Eigentümern viel leichter, ihre Profitinteressen durch Modernisierungen durchzusetzen.«

Das Angebot eines vermittelnden runden Tisches, durch die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Kathrin Lompscher (Die Linke) sowie den Neuköllner Baustadtrat Jochen Biedermann (Grüne) schlug der Anwalt der Eigentümerseite vor wenigen Wochen kategorisch aus. Somit droht Berlin und insbesondere Neukölln eine neue Eskalation durch einen stadtpolitischen Konflikt. In den nächsten Wochen ist eine Vielzahl an öffentlichen Aktionen zu erwarten. (...)