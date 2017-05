Kein Geld für Griechenland

Nimm das Geld und renn! Einer der anwesenden des Euro-Finanzminister-Treffens in Brüssel (22. Mai) Foto: Francois Lenoir/REUTERS

Die EU-Kommission hat Deutschland und die anderen Geldgeber Griechenlands aufgerufen, endlich den neuen Kredit freizugeben. »Wir in der Kommission sind überzeugt, dass Griechenland geliefert hat. Jetzt ist es an seinen Partnern, das gleiche zu tun«, sagte ein Kommissionssprecher am Dienstag. Man rufe »alle Parteien auf, Verantwortungsbewusstsein zu zeigen und die beeindruckende und schmerzhafte Arbeit zu würdigen, die von Griechenland und dem griechischem Volk in den vergangenen Monaten geleistet wurde.«

Um den Weg für neues Geld frei zu machen, hatte Griechenland zuletzt ein weiteres hartes Kürzungsprogramm in Höhe von knapp fünf Milliarden Euro beschlossen. In der Nacht zu Dienstag konnten sich die Minister der Euro-Zone wegen eines Streits über Schuldenerleichterungen allerdings noch nicht auf die Freigabe der nächsten Tranche einigen. Das Geld wird von der griechischen Regierung im Juli zur Rückzahlung alter Verbindlichkeiten gebraucht.

Athen drängt auf eine möglichst schnelle Freigabe des Geldes. »Was gemacht werden muss, ist die Überbrückung der Differenzen zwischen Deutschland und dem IWF«, sagte der griechische Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos am Dienstag in Athen. Das griechische Volk habe sich angestrengt und alle Voraussetzungen erfüllt. Jetzt müssten die Gläubiger und Partner ihre Versprechen einhalten. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) pocht auf eine Beteiligung des IWF am Kreditprogramm, will aber vor den Bundestagswahlen keine festen Zusagen für Schuldenerleichterungen machen.

IWF-Europa-Chef Poul Thomsen sagte am Dienstag, man brauche mehr Einzelheiten zu den Schuldenerleichterungen, die von der Euro-Gruppe im Mai 2016 in Aussicht gestellt wurden. »Wir denken, dass mehr Realismus in den Annahmen nötig ist.« Der IWF bezweifelt, dass die griechische Schuldenlast langfristig tragbar ist. Der IWF und die Euro-Finanzminister hatten vereinbart, dass Griechenland nach dem Ende des laufenden Hilfsprogramms 2018 fünf Jahre lang einen Primärüberschuss, also den Staatshaushalt ohne Zinszahlungen, von 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung aufweisen soll. Wie hoch der Überschuss danach ausfallen müsse, werde noch diskutiert, sagten EU-Vertreter. Am 15. Juni soll in Brüssel weiter verhandelt werden. (dpa/Reuters/jW)