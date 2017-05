Was für ein Stadion!

Unvergleichlicher Geruch aus Bier, Angstschweiß und dem, was von Bars, Fluss und Autobahn hinaufweht Foto: Diario de Madrid/ commons.wikimedia.org/wiki/File:Vista_del_estadio_Vicente_Calderón_y_la_M-30.jpg/ creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de/CC BY 4.0

»Paseo de los Melancólicos«, Promenade der Wehmütigen, heißt die Straße vor dem »Estadio Vicente Calderón«, der Heimstätte des stets so stolzen und oft so unglücklichen Arbeiterklubs Atlético Madrid. Am Sonntag nachmittag bestritten die »Colchoneros« gegen Athletic Bilbao ihr letztes Ligaspiel im geliebten Calderón. Irgendwie passt es zu den Hausherren, dass sie nicht dabeisein werden, wenn in ihrer Arena endgültig das Licht ausgeht – am 27. Mai treffen der FC Barcelona und Deportivo Alavés dort im Pokalfinale aufeinander, Atlético war im Halbfinale an Barça gescheitert.

»Dieses Stadion ist eine kleine Ecke der Sicherheit für jeden von uns«, erklärte die größte Vereinslegende Luis Aragonés einmal. Als das Stadion am 2. Oktober 1966 mit einem 1:1 gegen Valencia eröffnet wurde, war Aragonés der erste Torschütze. Damals hieß die Arena noch »Estadio Manzanares« nach dem Fluss, in dessen Biegung sie hineingebaut worden war. 1971 wurde sie nach dem damaligen und bis zu seinem Tod 16 Jahre später amtierenden Klubpräsidenten benannt.

Aragonés starb 2014, sechs Jahre, nachdem er die spanische Nationalelf zum Europatitel geführt hatte. Wenn man den heutigen Trainer Diego Simeone, ebenfalls eine Atlético-Ikone, nach der Aura dieses Stadions fragt, antwortet er mit einem Gleichnis: »Ein Mensch wie Luis würde auch hinter jedem Moment der Traurigkeit und des Schmerzes stets gute Erinnerungen sehen.«

Und was ist das für ein Stadion, das die Architekten Javier Barroso und Miguel Ángel García Lomas da errichteten! Die Ränge sind derart steil, dass man auf ihnen geradezu über dem Spiel schwebt. Durch das Erdgeschoss der Haupttribüne verläuft die Stadtautobahn M-30. Und dazu dieser unvergleichliche Geruch aus Bier, Angstschweiß und dem, was von Bars, Fluss und Autobahn hinaufweht!

Wenn da im Presseraum Wasser durch die marode Decke tropft, denken ältere Kollegen schon mal an die vielen Tränen der glorreichen 1960er und 1970er Jahre mit dem Spieler Aragones und dem Trainer Aragones, den Sieg im Weltpokal 1975 über die heißblütigen Argentinier von Independiente (der Manzanares soll übergekocht sein). An den teuflisch verrückten Präsidenten Jesús Gil y Gil, der wie die Parodie eines spätrömischen Kaisers im Stadion thronte, und sich, weil er nicht wusste, wohin mit den Peseten, einen Flugzeugträger kaufte, aber Atlético beinahe ruiniert hätte. An das unverhoffte Double 1996 mit dem großartigen Grantler Radomir Antic als Trainer und Simeone im Mittelfeld. An den noch unwahrscheinlicheren Abstieg vier Jahre später. An die Renaissance mit dem jungen Goldkind Fernando Torres, die rauschhafte vergangene Dekade mit Trainer Simeone, mit zwei Champions-League-Endspielen gegen die immer noch viel reicheren Stadtrivalen von Real.

Das Calderón wird bis zum Sommer 2018 stehenbleiben, als stummes, leeres Mahnmal der Melancholie. Danach soll an seiner Stelle ein Park entstehen. Der dürfte vielen Colchoneros eher Heimat werden als die neue, nach einem chinesischen Mischkonzern »Wanda Metropolitana« benannte Arena im Nordosten, 20 Kilometer vom Paseo de los Melancólicos entfernt. (sid/jW)