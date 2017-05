Monsterkampf landet vorm EuGH

Axel Springer und Co. gegen Google: Da ist wohl kein Sieg eingeplant Foto: Dado Ruvic/REUTERS

Wenn Mächtige streiten: Die Dauerfehde zwischen deutschen Großverlagen und Google (Mutterkonzern: Alphabet Inc.) landen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Das Landgericht Berlin setzte am Dienstag das Verfahren um das Gesetz zum Leistungsschutzrecht aus und lässt nun Kernfragen von der EU-Rechtsinstanz in Luxemburg prüfen. Der EuGH solle entscheiden, ob die Bestimmungen vor Inkrafttreten im August 2013 der EU-Kommission hätten vorgelegt werden müssen. Sollte dies der Fall sein, wäre das Vorhaben wohl endgültig gescheitert.

Der Konflikt ist festgefahren. Auf der einen Seite steht die Verwertungsgesellschaft VG Media mit einigen Verlagen wie dem Marktführer, u. a. Bild, Axel Springer SE (für Societas Europaea, europäische Aktiengesellschaft), die für die Nutzung ihrer Pressetexte im Internet Geld sehen wollen. Suchmaschinenbetreiber wie Marktführer Google wollen aber nicht zahlen. Sie argumentieren, dass sie Nutzer auf die Webseiten der Verlage leiten und diesen damit zu Werbeeinnahmen verhelfen.

EU-Mitgliedsstaaten müssen die Brüsseler Kommission über bestimmte Gesetze informieren und sie teilweise auch überprüfen lassen, bevor sie im eigenen Staat wirksam werden. Diese sogenannte Notifizierung gilt etwa für Vorhaben, die »technische Vorschriften« in bezug auf »Dienste der Informationsgesellschaft« betreffen. Der EuGH soll nun urteilen, ob auch das Leistungsschutzrecht hätte notifiziert werden müssen, sagte Richter Peter Scholz am Dienstag. Ein Sprecher des Bundesjustizministeriums erklärte, die frühere Regierung von Union und FDP habe keinen Anlass gesehen, das Leistungsschutzrecht in Brüssel vorzulegen. Die Verlage teilen nach den Worten von VG-Media-Geschäftsführer Markus Runde diese Einschätzung. Google sieht sich indes bestätigt. Der Gerichtsbeschluss habe erneut gezeigt, »dass mit dem Leistungsschutzrecht für Presseverlage noch immer zahlreiche Widersprüche und ungeklärte Fragen verbunden sind«.(Reuters/jW)