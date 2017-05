Nachschlag: Rechte Filterblase

Foto: Franziska Gabbert/dpa

Mit »Fake News und Filterblasen« in sozialen Netzwerken hat sich die Sendung Frontal 21 am Dienstag abend befasst. Um es für radikale Facebook-Abstinenzler simpel zu erklären: In eine »Filterblase« gerät am schnellsten, wer Personen, die punktuell anderer Meinung sind, grundsätzlich »entfreundet«. Das kann bei eindeutig faschistoiden Persönlichkeiten auch mal berechtigt sein – aber bei Frontal 21 ging es eher darum, welche Auswahl an »Nachrichten« Menschen erreicht, die gegebenenfalls eher Linke entfreunden. Dazu wurden 100 Postings der Seite »Die Wahrheit 24h News« ausgewertet, hinter der ein NPD-Mann steht. Diese hatte zum Teil Meldungen anderer Medien, vor allem über mutmaßlich ausländische Straftäter, kommentiert weiterverbreitet. So wurde auch aus einer Satire über vermeintlich bezahlte Antifa-Randalierer »Wahrheit«. In 39 Fällen handelte es sich nach Angaben des Senders um Halbwahrheiten, 60 Meldungen stimmten mit der Realität überein. (clw)