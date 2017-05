Dagmar Manzel gibt ihrer Figur Gestalt und Gesicht Foto: Arno Declair

Die Bühne ist ein spiegelndes Abstraktum, eine aus Glas und Plastik gebaute Mauer. Davor sitzt unter einer gelb-dunklen Beleuchtung Winnie (Dagmar Manzel) und redet. Sie begrüßt den Morgen, putzt sich die Zähne, kämmt sich, das alles im Sitzen, ohne ihre Stellung zu verändern. Anscheinend sitzt sie in einem Keller, denn Licht fällt nur spärlich von oben. Von Erdlöchern ist die Rede.

Die Zuschauer spiegeln sich in dem Schwarz der Wand hinter Winnie, sie sitzen etwas tiefer. Das wirkt so, als wären die Menschen schon in etwas Dunkles eingemauert, als wären sie nur noch dumpf, durch eine Scheibe sichtbar, als sei Winnie also die einzige, die noch eben draußen ist: »Glückliche Tage« von Samuel Beckett im Deutschen Theater Berlin unter der Regie von Christian Schwochow.

Die erste Szene beginnt mit einem grässlichen Geräusch, als ob Panzer rollen oder als ob eine Maschine kaputtgeht, mechanische Teile , die aneinanderreiben oder krachend bersten. Winnie zeigt keine Angst, sie scheint daran gewöhnt zu sein. Sie greift immer wieder in eine Tasche, die sie »Sack« nennt, und holt ein paar Sachen hervor, Kleinigkeiten, aber auch eine Pistole. Zwischendurch fragt sie, ob es wohl noch Luft auf der Erde gibt? Das weckt Apokalypse-Vorstellungen. Nach dem Atomschlag. Allein im Weltraum.

Immer wieder streut Winnie eine Floskel ein: »Das ist noch der alte Stil«. Das gilt auch für dieses Stück von 1960. Absurdes Theater im Kalten Krieg. Die Antiquiertheit des Menschen, das war damals so ein Gefühl. Andererseits ist Entfremdung dem Kapitalismus immanent.

Im Stück gibt es noch eine zweite Figur: Willie (Jörg Pose), offenbar der Mann von Winnie. Er lebt hinter der schwarzen Wand, wird nur in einem hellen Türausschnitt sichtbar. Man sieht ihn stets von hinten, er hat eine kreisrunde Wunde am Hinterkopf, das verstärkt den Eindruck, er sei tot, erschossen. Winnie redet aber zu ihm, er antwortet nur manchmal, das können auch Einbildungen sein. Ab und an, wie von weit weg, aus dem Off, ertönt verfremdet seine Stimme. Erst in der letzten Szene kommt er auf Winnies Seite der Wand, was sie sich vorher sehnlich gewünscht hatte. Er hebt sich vom Boden ein Stück zu ihr hoch, erreicht sie aber nicht.

Eine Art Zweckoptimismus zeigt diese Winnie, sie redet sich die Isolation schön. Ihre Gesprächsthemen sind leer und redundant, sie spricht aber davon, »glückliche Tage« zu haben, und lächelt auf tausend verschiedene Weisen äußerst charmant. Dagmar Manzel ist großartig, sie gibt ihrer Figur Gestalt und Gesicht, zwischen Alzheimer-Verkindlichung und Naivität. Denkt sie an Willie, erwähnt sie den ersten Tanz und den ersten Kuss mit ihm und wiederholt immerzu den Satz »Das eben finde ich so wundervoll …«. Sie fragt ihn, ob sie je liebenswert gewesen sei. Nicht, ob er sie geliebt habe, korrigiert sie, sondern ob sie liebenswert sei. Sie bekommt keine Antwort. Manchmal sinniert sie darüber, dass sich etwas ändern müsse in der Welt, zweimal ruft sie das verzweifelt aus. Dazu spannt sie einen Regenschirm auf, hält ihn hoch und kriegt die Arme nicht wieder runter. Auch das wirkt sehr komisch. Dabei sagt sie: Hört auf zu reden, tut etwas! Sie macht Schwimmbewegungen, man sieht klar, sie kann nur den Oberkörper bewegen, nach der Pause nur noch den Kopf. Es schreitet also etwas fort, Verfall, Gebrechlichkeit, Unvermögen.

Lässig erklärt sie, dass sie und Willie die letzten menschlichen Wesen seien. Dann ertönt wieder ein ohrenbetäubender Lärm, ein neuer Tag beginnt. Abends, sagt sie, werde geläutet. Und nachts werde alles, was sie aus dem Sack hole, wieder hineingetan. Ja, das passiere, daher sei sie zufrieden. Es freut Winnie, dass sie die Pistole hat, »was würde ich ohne sie tun?«