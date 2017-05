Keine Wahlparty im Dortmunder Rathaus

Die gemeinsame Fraktion von Die Linke und der Piratenpartei im Rat der Stadt Dortmund veröffentlichte am Dienstag abend eine Pressemitteilung bezüglich ihrer geplanten Wahlparty am kommenden Sonntag:

Die Wahlparty der Linken und Piraten anlässlich der Landtagswahlen am kommenden Sonntag wird nicht im Rathaus stattfinden. Zuvor war das Sicherheitskonzept von Verwaltung und Polizei für das Rathaus von den Fraktionen SPD und CDU abgelehnt worden. Dieses Konzept sah vor, dass ein Bündnis der Fraktionen für den Wahlabend das Hausrecht zugesprochen bekommen sollte. Damit wäre die Veranstaltung formaljuristisch eine private Veranstaltung gewesen, so dass unerwünschte Personen aus dem gewaltbereiten rechtsextremen Spektrum nicht zur Rathausparty hätten zugelassen werden müssen.

Utz Kowalewski, Vorsitzender der Fraktion Die Linke und Piraten: »Die Entscheidung von SPD und CDU führt dazu, dass Nazis nun ungehindert in der Bürgerhalle des Rathauses ihre menschenfeindlichen Parolen unter die Leute bringen und im Konfliktfall Straftaten durchführen können.« Bereits 2014 wurde von seiten gewalttätiger Nazis versucht, das Rathaus zu stürmen und die Wahlparty der demokratischen Parteien zu stören. Mehrere Fraktionsmitglieder von Die Linke und Piraten wurden seinerzeit aufgrund der mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen verletzt; Behandlungen im Krankenhaus waren die Folge. »Daher werden wir nach Rücksprache mit dem Dortmunder Kreisvorstand der Linken den Einzug in den Landtag an einem anderen Veranstaltungsort feiern. Dort haben wir das Hausrecht und Nazis keinen Zutritt«, so Utz Kowalewski (Linke).

Die Kollektive von »Potse« und »Drugstore«, zwei der ältesten selbstverwalteten Jugendzentren in Berlin, erklärten am Mittwoch angesichts ihrer auslaufenden Mietverträge:

Die drohende Schließung der ältesten, selbstverwalteten Jugendzentren Berlins, der Potse und dem Drugstore, steht zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre bevor. Der Mietvertrag, auf den die Jugendzentren als Nutzer der Flächen angewiesen sind und welcher zwischen dem Bezirk sowie dem Investor vereinbart wurde, läuft am 31. Dezember aus. Grund dafür ist die neu angesetzte Mieterhöhung, die zweite innerhalb kürzester Zeit. 2015 wurden gemeinnützige Flächen im Gebäude abgegeben, um die erhöhte Miete zu finanzieren. Der Bezirk lässt nun erneut verlauten, dass die neu angesetzte Summe wieder nicht zu stemmen sei. Dabei wäre diese Mieterhöhung für den Bezirk gar nicht erst relevant geworden, hätte die öffentliche Hand das Gebäude in der Potsdamer Straße 180 nicht verkauft und somit eine Gefährdung der Jugendzentren ermöglicht. Durch den Verkauf wurde ein folgenschwerer Fehler begangen, der den Jugendlichen nun ihre Freiräume kosten soll. Die alternativen Räumlichkeiten, die vom Bezirksamt angepriesen wurden, sind auch nach zwei Jahren der Suche nicht gefunden. Fakt ist: es gibt für unser umfangreiches und vor allem auch kostenloses Angebot keine alternativen Räume, in denen wir unser Konzept wie bisher umsetzen könnten. Die einzige langfristige Lösung für uns ist ein Rückkauf der Räumlichkeiten.

Die Kollektive von Potse und Drugstore rufen zur praktischen Solidarität mit allen gefährdeten Projekten auf! Ob Friedel 54, Rigaer 94 oder Potse und Drugstore: Wir werden nicht kampflos aufgeben! Kommt zu unserem Tag der offenen Tür am 27. Mai!