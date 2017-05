Rotlicht: Innere Führung

Traditionspflege. Bis 2012 war die Hohenstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall noch nach dem Wehrmachtsgeneral, Kriegsverbrecher, Antisemiten und hingebungsvollen Hitler-Verehrer Rudolf Konrad benannt Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Innere Führung ist die offizielle Führungsphilosophie der Bundeswehr. Sie soll dafür sorgen, dass die Truppe zwei Dinge unter einen Helm bekommt: einerseits die Eigenschaften, die man braucht, um auf Befehl und strikt gehorsam kämpfen und töten zu können, andererseits das Bewusstsein, als Bürger eines demokratischen Rechtsstaats dessen Prinzipien fest verpflichtet zu sein. Die Notwendigkeit, diese Doppelrolle zu betonen, ergab sich während der Gründungsphase der Bundeswehr in den 1950er Jahren, als die bundesdeutschen Militärplaner unter dem kritischen Blick der Westalliierten darangingen, ihre Streitkräfte möglichst demokratiekompatibel zu gestalten. »Durch die Innere Führung werden die Werte und Normen des Grundgesetzes in der Bundeswehr verwirklicht«, heißt es bis heute in der Zentralen Dienstvorschrift der deutschen Soldaten: »Sie bildet die Prinzipien von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Streitkräften ab. Ihr Leitbild ist der ›Staatsbürger in Uniform‹.« Der soll seine Kameraden nicht willkürlich misshandeln, sondern mit ihnen nach rechtsstaatlichen Grundsätzen verfahren; er darf keine Straftaten befehlen und keine illegalen Kommandos ausführen; und er hat den allerersten Bezugspunkt des Grundgesetzes, die Menschenwürde, strikt zu wahren.

Das Konzept der Inneren Führung stellte die Bundeswehr von Anfang an in einen Gegensatz zur Wehrmacht – nun ja, zumindest theoretisch. Die Praxis war denn doch bunter, zuweilen auch brauner. Denn in vielen Fällen steckte unter dem Bundeswehr-Helm noch ein alter Wehrmachtskopf, den weniger der neue Staatsbürger in Uniform als vielmehr die alten Kriegserlebnisse bewegten. Der Mythos von der angeblich »sauberen« Wehrmacht dominierte, obwohl diese sich in Wirklichkeit kaum um Menschenwürde oder gar Demokratie geschert hatte. Einheiten, auch Kasernen der Bundeswehr wurden nach Wehrmachtsgenerälen benannt, die Wehrmachtstradition blieb lebendig. Der erste Generalinspekteur, der seine soldatische Karriere nicht in der Wehrmacht begonnen hatte, kam erst am 1. Oktober 1986 ins Amt. Kameradenkreise wie derjenige der Gebirgsjäger feierten alljährlich gemeinsam mit aktiven Bundeswehr-Soldaten ihre vermeintlichen Heldentaten. Nach dem prominenten NS-Kampfflieger Werner Mölders waren bis 2005 ein Jagdgeschwader der Luftwaffe und eine Kaserne benannt. Noch heute tragen mehrere Bundeswehr-Kasernen die Namen von NS-Größen, etwa die Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf, für dessen Namensgeber, Wüstengeneral Erwin Rommel, die Wehrmacht das »Schwert der neuen Weltanschauung« war. Die Innere Führung ist zwar offiziell das Markenzeichen der Bundeswehr, doch hat sie im Binnenleben der Truppe mit der Wehrmachtstradition, die heute noch Aufenthaltsstuben schmückt, ein starkes Gegengewicht.

Das liegt wohl auch an den zunehmenden Auslandseinsätzen. Als diese Anfang der 1990er Jahre in den Blick gerieten, begann die Bundeswehr, ihre Ausbildung entsprechend anzupassen, und griff dabei zunehmend auf martialische Slogans wie »Kämpfen können und kämpfen wollen« zurück. Das war nun nicht wirklich identisch mit den rein demokratischen Werten des »Staatsbürgers in Uniform«. In den 2000er Jahren – der Blick der Militärs weitete sich vom früheren Jugoslawien auf Afghanistan und bald auch Afrika aus – erklärte der damalige Heeresinspekteur Hans-Otto Budde: »Wir brauchen den archaischen Kämpfer.« Archaisches Kämpfen gehört ebenfalls nicht zu den klassischen Werten und Normen des Grundgesetzes, weshalb manche die Innere Führung bereits in der Defensive sahen. Jüngere Publikationen weit rechts stehender Nachwuchsoffiziere, die sich auf ihre Kampferfahrungen etwa am Hindukusch berufen, stellen mittlerweile den »Staatsbürger in Uniform« wie auch die Tauglichkeit der Inneren Führung für die Gefechtsrealität der heutigen Bundeswehr-Interventionen offen in Frage. Die »Generation Einsatz« entwickelt sich zur Gefahr für die Wehrgrundlage der Bundesrepublik.