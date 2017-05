»Für immer ein Vulkan«

»Verbrenne und zerstöre alles, damit jene, welche gekommen sind, um uns wieder in die Sklaverei zu pressen, vor ihren Augen das Abbild jener Hölle sehen, welche sie verdienen.« (L’Ouverture an Dessalines). Die französischen Invasoren konnten gestoppt werden (Holzschnitt der Schlacht von Crête-à-Pierrot im März 1802 von Auguste Raffet aus dem Jahr 1839) Foto: picture alliance/Mary Evans Picture Library

In den kommenden Tagen erscheint im Kölner Papyrossa-Verlag von Philipp Hanke das Buch »Revolution in Haiti. Vom Sklavenaufstand zur Unabhängigkeit«. Wir veröffentlichen daraus vorab und in gekürzter Fassung das letzte Kapitel. Die Schilderungen beginnen im Jahr 1801. Zu jener Zeit war Napoléon Bonaparte der Erste Konsul der Französischen Republik. Seit 1791 hatten sich die Sklaven in der französischen Kolonie Saint-Domingue, dem heutigen Haiti, gegen ihre Herren erhoben. An der Spitze der Befreiungsbewegung stand sehr bald der 1743 geborene freigelassene Sklave François-Dominique Toussaint L’Ouverture. Jean-Jacques Dessalines (1758–1806), auch er ein ehemaliger Sklave, kämpfte als Leutnant an der Seite L’Ouvertures und war 1804 der erste Generalgouverneur der unabhängigen Republik Haiti. (jW)

Im Oktober des Jahres 1801 erfuhr Napoléon von der neuen Verfassung L’Ouvertures. Auch wenn sie keine Unabhängigkeitserklärung bedeutete und gegenüber Frankreich ein Loyalitätsversprechen enthielt, bot sie für Napoléon »einiges, das dem Stolz und der Souveränität des Französischen Volkes zuwider lief«1. Ein homme de couleur in Herrschaftsverantwortung war für Napoléon nicht akzeptabel und das Sklavensystem eine Notwendigkeit, um Plantagen zu bewirtschaften. Seine Frau Joséphine de Beauharnais bewog ihn schon deshalb dazu, die Sklaverei wieder einzuführen, da die Zuckerrohrplantage ihrer Eltern auf Martinique ohne Sklaven nicht mehr betrieben werden konnte. Die politischen Konstellationen schienen ihm in die Karten zu spielen. Gerade hatte er Frieden mit den Engländern geschlossen, und in den Vereinigten Staaten löste der Sklavenbesitzer Thomas Jefferson den Abolitionisten und Brieffreund L’Ouvertures, John Adams, als Präsidenten ab.

Napoléon schickte eine gewaltige Flotte nach Saint-Domingue, deren Besatzung dort die Sklaverei wiederherstellen sollte. Die Franzosen trafen in der Kolonie auf erbitterten Widerstand, den sie militärisch alleine nicht niederschlagen konnten. Indem sie alles daran setzten, verschiedene Anführer der Revolutionäre gegeneinander auszuspielen, versuchten sie, die Kontrolle über die Insel wiederzugewinnen.

Die List der Europäer

Napoléon überließ seinem Schwager Charles Leclerc den Oberbefehl über die bislang größte europäische militärische Überseeoperation. Leclerc erhielt den Befehl, »alle schwarzen Generäle« nach Frankreich zu deportieren und die Souveränität Frankreichs wiederherzustellen. »Ohne dies können wir nichts mehr tun, und eine große und wunderbare Kolonie wird für immer ein Vulkan bleiben und den Kapitalisten, Kolonisten und den Kaufleuten kein Vertrauen schenken.«2 Am 14. Dezember 1801 stachen 21.175 Soldaten Napoléons in See; unter ihnen erfahrene Veteranen, die seit zehn Jahren auf den Schlachtfeldern Europas und Nordafrikas für Frankreich gekämpft hatten. Nun sollten sie die Perle der Antillen zurückerobern. Böse Stimmen behaupteten auch, dass Napoléon diese Männer beschäftigen wollte, damit sie nicht gelangweilt in seiner Hauptstadt für Unruhe sorgten.

Als L’Ouverture die Armada von der Halbinsel Limón aus erblickte, soll er gesagt haben: »Ganz Frankreich kommt nach Saint-Domingue […] Sie kommen, um sich zu rächen und die Schwarzen wieder in die Sklaverei zu pressen.«3 Bereits Anfang Dezember waren erste Berichte über die Expedition Leclercs nach Saint-Domingue gelangt, und es gab Gerüchte, dass auf Guadeloupe und Martinique die Sklaverei wieder eingeführt werde. Erneut richtete man sich darauf ein, die eigene Freiheit zu verteidigen. L’Ouverture verfolgte dabei eine Doppelstrategie. Er präferierte eine diplomatische Lösung und bereitete sich zugleich auf den Kampf vor. Alle Kommandeure der Küstenstädte erhielten die Anweisung, keine Kriegsschiffe andocken zu lassen.

Am 3. Februar 1802 ging General Donatien-Marie-Joseph de Rochambeau mit seinen Truppen bei Fort Liberté an Land. Diese richteten an mehreren Orten gleichzeitig Massaker an, denen viele weitere folgen sollten. Sie waren der Auslöser des haitianischen Unabhängigkeitskrieges. Es sollte die blutigste Phase der Revolution werden. Die Konfliktlinien des Krieges wurden nun verstärkt durch die »race« bestimmt. »Für beinahe ein Jahrzehnt hatte ein fragiler Frieden zwischen weißen und schwarzen Soldaten existiert, welche Seite an Seite gedient hatten.« Nun wurde die Farbe der Haut zu einer bestimmenden politischen Kategorie.4

Während sich in einigen Regionen seine Einheiten ohne viel Widerstand ergeben mussten, bemühte sich L’Ouverture, der Wiedereinführung der Sklaverei eine totale Mobilmachung entgegenzusetzen. Man zog sich aus den Städten zurück und gab sie dem Feuer preis. L’Ouverture gab Dessalines den Befehl: »Verbrenne und zerstöre alles, damit jene, welche gekommen sind, um uns wieder in die Sklaverei zu pressen, vor ihren Augen das Abbild jener Hölle sehen, welche sie verdienen.«5 Es gelang, den Siegeszug der Invasoren zu stoppen.

Erneut bahnte sich ein militärisches Patt an. Beide Seiten suchten nun nach Mitteln, den Konflikt jenseits militärischer Gewalt beizulegen. Leclerc gelang es, Henry Christophe mit einem Brief zum Überlaufen zu motivieren, in dem er ihn dazu bewegen konnte, von den angeblich maßlosen Ambitionen L’Ouvertures Abstand zu nehmen. Leclerc erreichte es, den nouveaux libre zu überzeugen, dass er selbst die Abolition der Sklaverei besser gewährleisten könne als L’Ouverture. Damit wurde die Zahl machtvoller Unterstützer auf Seiten der Aufständischen immer geringer.

Mit Sorge schrieb Leclerc aber auch nach Frankreich an seinen Schwager Napoléon, dass Berichte über seine Mission im Umlauf seien, welche seine Glaubwürdigkeit bei den schwarzen Soldaten untergraben würden. »Freiheit und Gleichheit führen hier alle auf den Lippen.« Nichts dürfe geschrieben werden, das diesen Standpunkt in Frage stelle. Ein General, der die Sklaverei wieder einführe, drohe seine Anhänger umgehend wieder zu verlieren. Zunächst lief alles auf einen Gleichstand der Parteien hinaus. Während die Kolonialtruppen durch Tropenkrankheiten und guerillataktische Nadelstiche immer weiter geschwächt wurden, waren die Generäle um L’Ouverture müde geworden, immer wieder von neuem gegen die französischen Einheiten vorzurücken. Beide Seiten konnten die Auseinandersetzung langfristig nicht für sich entscheiden.

Am 6. Mai suchte L’Ouverture den Kompromiss mit Leclerc. Bei einem Bankett sollten weitere Einzelheiten besprochen werden. Es gelang dem Gouverneur von Saint-Domingue anscheinend, dem französischen General die Bedingungen für eine Übereinkunft zu diktieren. Während für beide Parteien eine Konsolidierung der Plantagenwirtschaft außer Frage stand, setzte sich L’Ouverture in einem wichtigen Punkt durch. Die Einheiten der Schwarzen auf Saint-Domingue wurden nicht entwaffnet. In den Bergen gab es immer noch unzählige Gangs, die ohne die Kontrolle durch die großen schwarzen Generäle Widerstand leisteten. Wenn Napoléon Verstärkung in die Kolonie schicken würde, wären sie die Basis für den Widerstand gegen eine Wiedereinführung der Sklaverei.

Am 7. Juni konnte der Offizier Brunet L’Ouverture eine Falle stellen. Der sonst so vorsichtige Gouverneur verließ unter dem Vorwand seine Plantage, dass jüngste Truppenbewegungen besprochen werden sollten. Ohne den Schutz seiner Leibgarde wurde er in einen Hinterhalt gelockt und von französischen Einheiten gefangengenommen, die ihn unmittelbar auf ein Schiff vor der Westküste brachten. Einen Tag später wurden auch seine Frau und seine Kinder auf Schiffe verschleppt und die Familie umgehend nach Frankreich deportiert. Zum Kapitän des Schiffes sagte L’Ouverture: »Indem ihr mich gestürzt habt, habt ihr nur den Stamm des Baumes der Freiheit der Schwarzen von Saint-Domingue gefällt; er wird wieder aus den Wurzeln wachsen, denn sie sind tief und zahlreich.«6

Mit seiner Aussage sollte L’Ouverture recht behalten. Wenig später schrieb Leclerc an Napoléon: »Es ist nicht alles, Toussaint beseitigt zu haben, dort sind immer noch zweitausend weitere Anführer, die fortgeschafft werden müssen. [...] Es ist notwendig, alle Schwarzen in den Bergen zu vernichten, Männer und Frauen, nur Kinder unter zwölf sollen verschont werden. [...] Ohne dies wird die Kolonie niemals friedlich werden.«7 Während L’Ouverture in Frankreich gefangen war, begann auf Saint-Domingue das letzte Kapitel des Freiheitskampfes.

Das letzte Gefecht

Bereits während der Überfahrt nach Frankreich richtete L’Ouverture ein Gnadengesuch an Napoléon. Er gestand ein, dass er im Sinne der Souveränität Frankreichs über die Kolonie Fehler gemacht habe, und versprach, sie wieder gutmachen zu wollen. Darüber hinaus bat er den ersten Konsul darum, seine Familie zu verschonen, die nichts mit seinen Bestrebungen zu tun gehabt habe. Seine Schreiben blieben unerwidert. L’Ouverture wurde ins Fort de Joux gebracht, eine alte Burg im Juragebirge an der Grenze zur Schweiz. Trotz seines Rangs als General der französischen Armee wurde er auf Anweisung Napoléons ohne Ansehen seines militärischen Standes wie ein Krimineller behandelt. Es mangelte ihm an allem. Nicht nur an Nahrung und Holz für Feuer. Jeglicher Kontakt zur Außenwelt wurde ihm verwehrt. Bitten um Hafterleichterung, zusätzliche Lebensmittel und Hilfe wurden abgelehnt. Sein Siechtum wurde mit pseudowissenschaftlichem Rassismus legitimiert. Offiziell hieß es: »Die Zusammensetzung eines schwarzen Mannes ist nicht mit der eines Europäers zu vergleichen. Ich unterlasse es, ihm einen Doktor oder Chirurgen zu schicken, es wäre für ihn nutzlos.«8 Am 7. April 1803 stellte ein Arzt den Tod des Generals fest. Er starb an den Folgen einer Lungenentzündung.

Während der Anführer der ersten lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung in seinem kalten und nassen Verlies im französischen Jura dahinvegetierte, tobte in der tropisch-feuchten Hitze ein erbitterter Kampf um die Herrschaft über Saint-Domingue. Seit Beginn der Revolution hatten sich Hunderttausende ehemalige Sklaven und Kämpfer in die schwer zugänglichen und dicht bewaldeten Bergregionen der Insel zurückgezogen. Dort lebten sie weitgehend autark und konnten Verwundete versorgen. Die Stützpunkte waren gut miteinander vernetzt.

Unter der Führung Dessalines’ war der Widerstand gegen die Franzosen gut organisiert. Im Gegensatz zur Diplomatie L’Ouvertures war der ehemalige Sklave, »ungeachtet seines häufigen Rückgriffs auf Gewalt, der Anführer, den die Bewegung in dem sich nun entwickelnden totalen Krieg brauchte«.9 Dessalines war der erste, dem es gelang, beide nichtweißen Gruppen der Kolonie zu vereinen und gemeinsam in den Krieg zu führen. Kaum einer der kreolischen Pflanzer und ehemaligen Sklaven traute mehr den Europäern und ihren Versprechen. Von nun an nannten sich die unter der Führung von Dessalines stehenden Einheiten »Armee der Einheimischen«. Bei den Bürgern des künftigen Haiti handelte es sich im eigentlichen Sinne nicht um Indigene. Diese waren ja mehrheitlich bereits nach der ersten Landnahme vernichtet worden, weshalb bekanntlich massenhaft Afrikaner auf die Insel zur Sklavenarbeit auf den Plantagen verschleppt worden waren. Vielmehr sollte durch die Selbstbezeichnung »Einheimische« das Erbe des europäischen Kolonialismus zurückgewiesen und auf einen präkolonialen Naturzustand verwiesen werden. Die Tricolore wurde durch eine Flagge mit nur zwei Streifen ersetzt, »einen roten und einen blauen, um die Einheit der Schwarzen mit der hommes-de-couleur-Bevölkerung und den Ausschluss der Weißen zu symbolisieren«.10

Immer mehr vollzog sich damit auch symbolisch der endgültige Bruch mit der Metropole und dem Prinzip der weißen Herrschaft. Alte interne Konflikte wurden – zumindest für kurze Zeit – beigelegt. Seit dem Frühjahr 1803 befanden sich Großbritannien und Frankreich erneut im Krieg gegeneinander. Eine britische Seeblockade und der dringende Bedarf an Soldaten außerhalb von Saint-Domingue spielten den künftigen Haitianerinnen und Haitianern in die Hände. Die größte militärische Überseeexpansion der europäischen Geschichte war gescheitert. Im November fand die letzte entscheidende Schlacht statt. Die verbliebenen französischen Einheiten flüchteten sich in britische Gefangenschaft.

Am 1. Januar 1804 unterzeichnete Dessalines die Unabhängigkeitserklärung von Haiti. Knapp anderthalb Jahr später, am 20. Mai 1805, wurde die Verfassung in Kraft gesetzt. In der Unabhängigkeitserklärung heißt es: Nach zweihundertjähriger Unterdrückung und dem falschen Freiheitsversprechen der Franzosen sei man nun zu dem Schluss gelangt, dass nur ein eigener souveräner Staat die Freiheit der Bürger von Haiti gewährleisten könne. »Letztendlich müssen wir unabhängig leben oder sterben.« Mit der »Nation von Scharfrichtern« wolle man nichts mehr gemein haben. Um diese Verbindung zu kappen, erhielt das Land den neu-alten Namen Haiti, hügeliges Land, so wie einst die die indigene Bevölkerung, die Arawaken, die Insel genannt haben sollen.

Fortschrittliche Verfassung

Die Verfassung besteht aus einem einleitenden Teil mit 53 Artikeln und einem zweiten Teil, der 28 allgemeine Verordnungen enthält. Artikel zwei erklärt die Sklaverei als für immer verboten. Wie schon in der Déclaration und der Verfassung von 1801 wird soziale Ungleichheit im Sinne eines allgemeinen Nutzens gerechtfertigt. Artikel elf verfügt, dass jeder Bürger ein Handwerk betreiben muss. Artikel neun führt aus, dass keine Person »wert ist, ein Haitianer zu sein, die nicht ein guter Vater, guter Sohn oder ein guter Mann ist und vor allem ein guter Soldat«. Die Grundlage des neuen Haiti sind Arbeit, Familie und insbesondere das Militär. Mehr noch als L’Ouverture forcierte Dessalines mit der Verfassung den Aufbau eines Militärstaates und schuf damit, wie wir heute wissen, eine schwere Hypothek für das Land, auch wenn dies im zeitlichen Kontext zunächst als Schutzmaßnahme zugunsten der eigenen Unabhängigkeit zu verstehen ist. Frauen erhalten der Verfassung zufolge keine Bürgerinnenrechte. Nur in Artikel zehn werden die Haitianerinnen als Mütter angesprochen. Während die Männer ein Handwerk zu erlernen haben, sollen Frauen Hausarbeiten verrichten und Kinder zur Welt bringen.

Die Revolution kostete über 200.000 Menschen das Leben. Durch die Förderung der Familie sollte auch die Reproduktion der Bevölkerung gewährleistet werden. Im Gegensatz zur Verfassung L’Ouvertures war es Frauen gestattet, eine Scheidung einzureichen; dies aber nur in dem Falle, dass der Mann nicht beim Militär dient, eine Bestimmung, die wieder den militärischen Aspekt zur Sicherung des Lands begünstigt, die aber dennoch liberaler war als vergleichbare in Europa oder Nordamerika zur gleichen Zeit.

Zivile und militärische Macht waren in Personalunion vereint. Dessalines ernannte sich zum ersten Magistraten und Kaiser von Haiti, der auch den Oberbefehl innehatte. Der Staatsrat wurde durch die Generäle besetzt. Weitere Bestimmungen sahen vor, dass die von L’Ouverture angestrebte Wiederherstellung der Plantagenökonomie fortgeführt werden sollte – angesichts der durch den Krieg zerstörten Städte kein einfaches Unterfangen. Für Dessalines war eine funktionierende Ökonomie der Schlüssel für ein freies und unabhängiges Haiti. Mit den Erträgen sollten insbesondere das Militär und die Waffen finanziert werden. Aber nicht nur mit diesen rein praktischen Maßnahmen gelang es den Haitianern, nachhaltig ihren Sieg über die europäischen Mächte sowie ihre Freiheit zu verteidigen. Wie kaum in einem anderen Dokument der Zeit werden mit Artikel 12 bis 14 der Verfassung Rassismus und die Geschichte des Kolonialismus in Frage gestellt: »Artikel 12: Kein weißer Mann, ohne Ansehung seiner Nation, darf seinen Fuß auf dieses Gebiet als Herr oder Landbesitzer setzen, noch darf er irgendeinen Besitz erwerben. Artikel 13: Der vorangehende Artikel bezieht sich nicht auf weiße Frauen, welche die Regierung als haitianische Bürgerinnen eingebürgert hat, und ihre Kinder, auch in der Zukunft. Dies betrifft auch die Deutschen und Polen, welche von der Regierung eingebürgert wurden. Artikel 14: Weil alle Unterscheidungen der Hautfarbe zwischen den Kindern einer Familie aufhören müssen, werden Haitianer zukünftig nur noch allgemein (generisch) als Schwarze bekannt sein.«

Nie wieder sollten die Bürgerinnen und Bürger Haitis kolonisiert und versklavt werden. Es ist die erste Verfassung, die nicht nur die Sklaverei verbietet, sondern auch Rassismus aufhebt, indem alle Bürger der Nation als Schwarze bezeichnet werden. Einige Frauen – wohl Witwen einstiger Pflanzer – durften ihr Eigentum behalten. Die deutschen und polnischen Soldaten, die sich im Krieg den Revolutionären angeschlossen hatten, wurden schwarze Bürger Haitis. Die Begriffe weiß und schwarz meinen hier also nicht eine bestimmte Hautfarbe, sondern sind politische Kategorien. Der weiße Mann ist Sinnbild für die Grausamkeiten der europäischen Landnahme. Schwarz bezeichnet die haitianische Zugehörigkeit und Identität nach den Erfahrungen des Kampfes gegen Sklaverei, rassistische Diskriminierung und Kolonisierung.

Nach der Unabhängigkeitserklärung befahl Dessalines, dass alle auf der Insel verbliebenen Weißen umgebracht werden sollten. Diese Anordnung führte dazu, dass die kolonialistische Propaganda den Revolutionären vorwarf, einen »Genozid« an der weißen Bevölkerung angerichtet zu haben. Das entspricht dem Bild von den bösen Schwarzen, die barbarisch gegen ihre Feinde vorgehen. Aber nicht nur im Verhältnis zu den Befehlen Leclercs ist diese Schuldzuweisung als rassistische Projektion zu verstehen. Im November 1803 – nach dem Sieg über Rochambeau – hatte Dessalines einer Evakuierung von etwa 18.000 Flüchtlingen zugestimmt, darunter 10.000 Zivilisten. »Als Port-au-Prince eingenommen wurde, waren nur noch 92 Weiße in der Stadt, von denen die meisten getötet wurden.«11

Die Tragödie Haitis

1804 und 1805 besuchte Condy Raguet, ein US-Amerikaner französischer Abstammung, Le Cap. Ihm bot sich ein Bild von Zerstörung und Armut. Die Stadt wurde während der Revolution zweimal in Schutt und Asche gelegt. Mit dem Wiederaufbau hatte man gerade erst begonnen. Die umliegenden Plantagen waren weitgehend niedergebrannt. Auf ihnen bauten die Bürger Haitis Lebensmittel für ihren eigenen Bedarf an. Den größten Anteil an Toten, ungefähr 100.000 in der dreizehn Jahre währenden Revolution, hatten die ehemaligen Sklaven zu beklagen. Im Angesicht solcher Zerstörungen versäumte der Besucher jedoch nicht, die Errungenschaften des Unabhängigen Haitis hervorzuheben.

Der durchaus von Rassismus geprägte Raguet zeigte sich beeindruckt von »dem Anstand, auf den man bei den herumreisenden Kleinbauern trifft«. Und in den Städten begegne man einer »Art der Höflichkeit und Weltgewandtheit im Betragen, die schwer vorstellbar« sei.12 Zu den Frauen im jungen Haiti bemerkte er, dass sie ganz im Gegensatz zu denen der Vereinigten Staaten dazu in der Lage seien, für sich selbst zu sorgen. Imaginierten die meisten Menschen europäischer Abstammung zu dieser Zeit eine unabhängige schwarze Nation als Inbegriff von Chaos und Barbarei, so beweist Raguets Zeugnis das Gegenteil. Haiti war ein moderner Staat mit einer Verfassung und Regierung, einer funktionierenden Gesellschaft und Wirtschaft sowie einer eigenen Kultur.

Dennoch konnten die inneren und äußeren Bedingungen für den Erfolg des zweiten unabhängigen Staates in den Amerikas nicht schlechter sein. Hatte Dessalines 1804 noch ausgerufen: »Ich habe mein Land gerettet. Ich habe Amerika gerächt«, so musste er nun erfahren, dass die von ihm angestrebte Einheit der Bürger Haitis brüchig war. Während des Unabhängigkeitskriegs war es ihm gelungen, einen kurzen Moment nationaler Zusammengehörigkeit zu erzeugen. Nun brachen alte Konflikte wieder los, und es wurde einsam um den heutigen Nationalhelden Haitis. Zum einen zog er den Groll der anciens libres auf sich, weil er weiterhin ihre Eigentumsrechte einschränkte. Die einfachen Bauern hingegen wollte er einem militärisch organisierten Arbeitsregime unterwerfen.

Es kam zur Verschwörung. Am 17. Oktober 1806 wurde Dessalines ermordet. Haiti zerfiel bis 1820 in zwei Staaten. Dies war der Auftakt für unzählige innenpolitische Verwerfungen, die das Land bis heute erleben musste. Einen nicht unerheblichen Anteil an diesen Verhältnissen hatten die europäischen Kolonialmächte. Nachdem sich Haiti für unabhängig erklärt hatte, wurde es von keinem dieser Staaten anerkannt. Sie sprachen im Gegenteil Frankreich zu, der rechtmäßige Herrscher über dieses Land zu sein, während die europäischen Mächte kein Problem hatten, die Vereinigten Staaten »als vollständig Beteiligte in der von Weißen dominierten Welt der Zeit zu akzeptieren«.13 Haiti hingegen hatte lange zu befürchten, erneut von einer europäischen Macht kolonisiert zu werden.

Das Land erholte sich auf wirtschaftlicher Ebene trotz der widrigen Umstände erstaunlich gut von den Zerstörungen durch Krieg und Revolution. Trotz der Nichtanerkennung als souveräner Staat kam die Hälfte des 1815 in Frankreich konsumierten Kaffees von der Insel. Erst 1825 wurde Haiti von der einstigen Kolonialmacht anerkannt; von den Vereinigten Staaten erst unter Abraham Lincoln 1862. Die »Vereinbarung« mit Frankreich ist eines der seltenen Beispiele in der Geschichte, in dem ein militärisch siegreiches Land genötigt wurde, für seine eigene Unabhängigkeit Reparationen zu zahlen: Die Summe belief sich auf 150.000.000 Goldfrancs. Dieser gewaltige Betrag sorgte dafür, dass Haiti bis heute eines der ärmsten Länder der Welt ist. Fest steht, dass dies der erste Fall des Neokolonialismus ist, in dem formell unabhängige Staaten durch Verträge und andere »Vereinbarungen« in indirekter kolonialer Abhängigkeit gehalten werden.

Anmerkungen

