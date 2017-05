Löcher im Abwehrschirm

Ungewohntes war am Dienstag von der Kanzlerin bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wladimir Putin in Sotschi zu hören, ungewohnt für die mitgereisten deutschen Journalisten. Sie berichteten jedenfalls nicht darüber. Angela Merkel äußerte sich nämlich gleich zweimal zum bevorstehenden Tag der Befreiung vom Faschismus: »Ich möchte auch daran erinnern, dass wir heute in einer Woche den 72. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs begehen werden. Ich war vor zwei Jahren anlässlich des 70. Jahrestags in Moskau und will noch einmal daran erinnern, welche Opfer gerade auch von der damaligen Sowjetunion erbracht und gebracht wurden, dass wir diese geschichtlichen Ereignisse nie vergessen dürfen und dass wir in diesem Geist auch unsere heutigen Beziehungen gestalten müssen.« Und abschließend: »Deutschland und Russland sollten auch im Hinblick auf den 72. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs keine Mühen scheuen, immer wieder zu versuchen, Lösungen in einer Welt zu finden, in der im Augenblick viele Menschen glauben, dass vieles aus den Fugen geraten ist.« Keiner deutschen Nachrichtenagentur waren diese Passagen eine Erwähnung wert, nachzulesen sind sie im Protokoll der Pressekonferenz auf der Internetseite bundeskanzlerin.de.

Dort steht noch einiges, was weder dpa, AFP oder Reuters berichtenswert fanden. So etwa die positiven Daten, die Putin zu den deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen nannte. Merkel sah immerhin »erfreuliche Entwicklungen bei der wirtschaftlichen Kooperation« und hielt eine Aufhebung der EU-Sanktionen für möglich.

Die Pressekonferenz in Sotschi begann kurz nach 15 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 15.23 Uhr lautete die Schlagzeile des ersten dpa-Berichts: »Putin bekennt sich bei Treffen mit Merkel zu ­Ukraine-Friedensprozess«. 15.28 Uhr folgte AFP mit: »Merkel ruft Putin zum Schutz der Minderheitenrechte auf«. 15.30 Uhr hieß es bei dpa: »Merkel: An Minsk-Prozess zur Lösung der Ukraine-Krise festhalten«. Um 15.51 Uhr: »Merkel: Keine Angst vor russischer Einmischung im Wahlkampf«. 15.59 Uhr: »Putin weist russischen Einfluss auf Bundestagswahl zurück«. In dieser Meldung war aus dem »russischen Präsidenten« wieder ein »Kremlchef« geworden. Der Rest war Wiederholung. Fazit: Merkel hatte dem Moskowiter erneut die Leviten gelesen, nannte ihn allerdings nicht wie 2015 in Moskau »verbrecherisch« – ein bedenkliches Zeichen.

In der FAZ vom Donnerstag legte jedenfalls Redakteur Majid Sattar, der in einem Bericht am Vortag die zitierten Äußerungen ebenfalls vorenthalten hatte, dar, wie das leicht undeutsche Verhalten der Kanzlerin zu deuten sei: Unmittelbar nach deren Abreise habe Putin mit US-Präsident Donald Trump telefoniert, was Sattar animierte, Verschwörerisches aufzudecken. Es gebe »Gedankenspiele über einen ›großen Deal‹, in dem sich unterschiedliche regionale Krisen durch die Großmächte gleichsam im Jalta-Stil neutralisieren ließen«. Aber die seien vom Tisch. Na, Trump sei Dank. Eine Gründungsmaxime der BRD lautet schließlich: Vergesst den 8. Mai, aber nie Jalta! Nie wieder Beschlüsse der Großmächte ohne uns. Insofern durchlöcherte die Kanzlerin mit der bloßen Erwähnung des Tages von Befreiung und Sieg 1945 den ideologischen Abwehrschirm gegen den Russen, dem der bundesdeutsche Mainstream den Kolonialfeldzug der Wehrmacht und die Vernichtung von 27 Millionen Sowjetbürgern nie verzeihen wird. Am Donnerstag flickte Alice Bota das auf Seite eins der Zeit: »Immerhin waren die Lügen des Wladimir Putin noch dieselben, als er am Dienstag Angela Merkel in Russland begrüßte«. Lügenpresse? Lückenpresse? Normales Gewerbe. Aber russophobe Hassprediger macht uns keiner nach.