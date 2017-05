Die doppelte Staatsbürgerschaft finden Deutschnationale und Völkische aus Union oder AfD unerträglich Foto: Friso Gentsch/dpa

Nachdem eine relative Mehrheit der in Deutschland lebenden Türken Recep Tayyip Erdogan per Stimmzettel das Mandat gegeben hatte, seine Diktatur zwischen Ägäis und Ararat verfassungsrechtlich zu kodifizieren, waren Politiker dieses Landes der Meinung, sie müssten den »Gastarbeitern« und deren Nachkommen Lektionen in Sachen demokratischer Staatsbürgerkunde erteilen. Den deutschnationalen und völkischen unter ihnen, sei es aus den Unionsparteien oder aus der AfD, gab das Wahlverhalten der »Deutschtürken« beim Verfassungsreferendum den willkommenen Anlass, die Abschaffung der sogenannten doppelten Staatsbürgerschaft zu fordern, ganz ungeachtet der Frage, wer mit welchem staatlich ausgehändigten Ausweispapier mit »Ja« oder mit »Nein« gestimmt hat. Der »Doppelpass« stört solche Leute, weil er daran erinnert, dass dessen Inhaber nicht vollumfänglich dem deutschen Staat gehört, sondern zugleich einem anderen Gewaltmonopolisten unterstellt ist. Er stört, weil von der Identifikationskarte nicht auf die nationale Identität zu schließen ist.

Staatsbürgerschaft als Thema reizt; damit lassen sich, wie Roland Koch von der allerchristlichsten Union 1999 in Hessen unter Beweis gestellt hat, entsprechend rassistisch aufgeladen, sogar Wahlen gewinnen. Sie ist eine moderne Erscheinung und bezeichnet die rechtliche Zugehörigkeit zur Gemeinschaft von Bürgern eines Staates, der bestimmt, wer dazugehören darf. Der Erwerb der Staatsbürgerschaft erfolgt je nach Rechtsordnung nach dem Abstammungsprinzip (Ius sanguinis), dem des Geburtsortes (Ius soli) oder per Einbürgerung. Im Deutschen Reich galt seit dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 ein reines Ius sanguinis, allerdings bestanden dort weiterhin die Staatsangehörigkeiten der Gliedstaaten. Erst die Nazis schufen 1934 mit dem »Gesetz über den Neuaufbau des Reiches« eine einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Staatsbürgerschaft regelt die Beziehungen zwischen Staat und Individuum. Nach Auffassung des sowjetischen Juristen Eugen Paschukanis (1891–1937) garantiert ersterer »im Interesse aller am Rechtsverkehr Beteiligten« die Anerkennung der Warenbesitzer, die einander als gleiche gegenübertreten. Rechtsgleichheit und »freier Wille« der Vertragspartner sind gerade die Vollzugsform der Ausbeutung im kapitalistischen Betrieb, das Gewaltmonopol schützt das Privateigentum und verhindert, dass der Tauschakt zu einem der physischen Gewalt gerät. So wie der Mensch in der kapitalistischen Gesellschaft Warenbesitzer ist, so ist er zugleich immer auch auf den Staat verwiesen, der Kauf und Verkauf ins Recht setzt.

In seinen in den frühen 1940er Jahren geschriebenen »Flüchtlingsgesprächen« lässt Bertolt Brecht seine Figur Kalle eine kluge Bemerkung machen, die das entfremdete Verhältnis der Individuen zum Staat erhellt: »Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so eine einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.« Sein Gesprächspartner Ziffel antwortet: »Man kann sagen, der Mensch ist nur der mechanische Halter eines Passes.«

So ein Pass kann je nach Situation Fluch oder Segen sein. Ein Geflüchteter will das Ding eher loswerden, weil das Einreiseland dann bei verweigertem Asyl nicht weiß, wohin es abschieben soll. Aufenthaltserlaubnis ohne Einbürgerung hingegen heißt Rechtsungleichheit. Und das ist dann auch der Sinn wiederkehrender Debatten um die Staatsbürgerschaft: So wie Hartz IV und andere Instrumentarien die Klasse der Lohnarbeiter disziplinieren und spalten, konstituiert sich das Staatsvolk immer nur gegen die anderen, jene, die keine Staatsbürger sind.