Kämpfer bis zum Ende

Während seines Krankenhausaufenthalts versammeln sich Menschen am 16. März in Killarney bei Johannesburg, um für Ahmed Kathrada zu beten Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters

Einen Plan hatte Ahmed Kathrada noch. Der südafrikanische Antiapartheidkämpfer, der 1964 im Rivonia-Prozess zusammen mit Nelson Mandela und sechs weiteren Genossen zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, wollte die Führer der beiden größten Oppositionsparteien des Landes auf eine Fahrt nach Robben Island einladen. Er hielt es für wichtig, dass die Jungpolitiker – beide sind 36 Jahre alt – auf der Gefängnisinsel den historischen Kontext aktueller Politik verstehen lernen. Das erklärte der Direktor der Ahmed-Kathrada-Stiftung, Neeshan Bolton, in der vergangenen Woche. Kathrada selbst lag da bereits im Krankenhaus. Die Fahrt auf das Eiland vor der Küste Kapstadts, auf dem das rassistische Regime den Freiheitskämpfer für 18 seiner insgesamt 26 Haftjahre festhielt, wird nun nicht mehr stattfinden. Am Dienstag verstarb der Mann, den die Südafrikaner liebevoll Uncle Kathy nennen, im Alter von 87 Jahren in Johannesburg. Südafrikas Flagge weht auf Halbmast.

Mit Kathrada verliert das Land einen herausragenden Protagonisten einer Generation selbstloser Freiheitskämpfer. Wie Mandela gehörte er zu den Politikern, die in der Lage waren, Macht abzugeben. Nach seiner Freilassung im Oktober 1989 engagierte er sich beim Wiederaufbau von ANC-Strukturen und den Verhandlungen über das Ende der Apartheid. Nachdem das Verbot des African National Congress (ANC) und der mit diesem verbündeten South African Communist Party (SACP) im Februar 1990 aufgehoben worden war, diente Kathrada den Interimsführungskomitees beider Parteien. 1991 wurde er ins Nationale Exekutivkomitee des ANC gewählt und legte daher seine Funktionen in der SACP nieder. Bei den ersten freien Wahlen in der Geschichte Südafrikas 1994 zog Kathrada ins Parlament ein. Mandela, den er als seinen »älteren Bruder« bezeichnete, ernannte ihn kurz darauf zu seinem Berater. Als die neue Verfassung geschrieben und das Land auf demokratische Füße gestellt war, trat Kathrada schließlich gemeinsam mit Mandela nach einer Amtszeit ab.

Andere hatten diese Fähigkeit zum Verzicht nicht. Sein Freund sei als unglücklicher Mann gestorben, erklärte Andrew Mlangeni, einst ebenfalls an Kathradas Seite im Rivonia-Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt, am Dienstag im Gespräch mit dem Mail and Guardian. Grund dafür sei das Verhalten von ANC-Führern, die grundlegende Prinzipien und Werte der Organisation aufgegeben hätten, um sich selbst zu bereichern. Mlangeni vermied es, Staats- und Parteipräsident Jacob Zuma namentlich zu nennen, und betonte, er wolle nicht eine Person allein für die Probleme der Partei verantwortlich machen. Letzteres lag auch Kathrada fern, doch er scheute die offene Konfrontation mit Zuma nicht.

Im April vergangenen Jahres schrieb er diesem einen offenen Brief. Kurz zuvor hatte das Verfassungsgericht dem Präsidenten bescheinigt, seine Pflicht, die Verfassung aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, verletzt zu haben. Hintergrund waren der Luxusausbau von Zumas ländlichem Anwesen mit Mitteln aus der Staatskasse sowie dessen Weigerung, einer Weisung der staatlichen Ombudsfrau Folge zu leisten und einen Teil des Geldes zurückzuzahlen. Kathrada fragte: »Lieber Genosse Präsident, denkst Du nicht, dass Dein fortgeführter Verbleib als Präsident nur der Vertiefung der Glaubwürdigkeitskrise der Regierung des Landes dient?« Wenn er in den Schuhen des Staatschefs stecken würde, erklärte Kathrada weiter, würde er »mit sofortiger Wirkung zurücktreten«.

»Ich habe Angst, dass die Regierung ihm ein Staatsbegräbnis gibt«, erklärte sein langjähriger Weggefährte in Antiapartheidskampf und ANC, Denis Goldberg, gar am Dienstag im Gespräch mit der Deutschen Welle. Kathrada habe die Ehrung zwar verdient, aber er befürchte, dass die Staatsführung seine Kritik aufweichen und ihn vereinnahmen wolle, erklärte Goldberg, mit Mlangeni nun einer der letzten beiden noch lebenden Rivonia-Verurteilten. Tatsächlich vertrat Vizepräsident Cyril Ramaphosa die Regierung bei den Feierlichkeiten auf dem Westpark-Friedhof in Johannesburg.