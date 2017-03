Gefährlich prekär

Nicht viel los in Schönefeld: Am Freitag begann der Streik des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

Auch am heutigen Dienstag wird an den Berliner Flughäfen gestreikt. Etliche Reisende dürften sich wieder darüber ärgern, dass ihr Flieger nicht abhebt. Doch das ist nicht die Schuld der rund 2.000 Beschäftigten der Dienstleister WISAG, Aeroground, Ground Solution, AHS und Swissport Berlin, die sonst für die Be- und Entladung der Flugzeuge sowie die Sicherheit der Passagiere in Tegel und Schönefeld sorgen. Verantwortlich ist die exzessiv-neoliberale Politik der vergangenen Jahrzehnte. Deren Opfer wehren sich jetzt.

In den 1980er Jahren fehlte es den Kapitalisten an profitablen Anlagemöglichkeiten. Daher kamen ihre Strategen auf die Idee des Neoliberalismus: Sämtliche Bereiche sollten der privaten Profitmaximierung unterworfen werden. Altenheime, Krankenhäuser, Eisenbahnen, Telekommunikation, Postdienste wurden in gewinnträchtige Anlagemöglichkeiten verwandelt. Gleiches gilt für Flughäfen. Während diese in Griechenland auf Druck Deutschlands nun auch komplett privatisiert werden, sind sie hierzulande in der Regel noch in Staatsbesitz. Dennoch lässt sich durch die Ausgliederung und Privatisierung von Dienstleistungen viel Geld verdienen.

In der Bundeshauptstadt wurde der Ausverkauf öffentlichen Eigentums stets noch eine Spur radikaler betrieben als anderswo. Das gilt auch für die Bodenverkehrsdienste der Flughäfen, die schon 2008 umfassend privatisiert wurden. Die Folgen hatten vor allem die Beschäftigten auszubaden, die teilweise mit Niedrigstlöhnen von 6,80 Euro pro Stunde abgespeist wurden. Da ver.di 2013 einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag durchsetzte, liegen die Einkommen heute etwas höher, in sicherheitsrelevanten Bereichen bei durchschnittlich elf Euro. Angemessen sind sie längst noch nicht.

Um 1,50 Euro pro Flug würden die Ticketpreise steigen, wenn ver. di ihre Forderungen voll durchsetzt. Unbezahlbar? Wohl kaum. Zumal auch die Passagiere ein Interesse daran haben, die prekäre Arbeit an Flughäfen zu beenden. Denn diese ist potentiell (lebens)gefährlich. In einer Befragung berichteten 72 Prozent der Beschäftigten in den Bodenverkehrsdiensten, Sicherheits- und Qualitätsstandards würden wegen des hohen Arbeitsdrucks nicht eingehalten. Vielen fehlt es an Qualifikation, Schulungen stehen nur auf dem Papier. Vor dem Hintergrund der aktuellen Sicherheitsdebatte erscheint das geradezu grotesk.

Profitmaximierung durch Lohndumping rechnet sich für Konzerne wie die WISAG. Bezahlt wird sie nicht nur von den Beschäftigten, sondern auch von der Gesellschaft. Für 83 Prozent der Kollegen ist ihre Arbeit nicht existenzsichernd. Ein Großteil ist darauf angewiesen, die Löhne per Hartz IV aufzustocken.

Von der Partei Die Linke wird diese Subventionierung von Billiglöhnen zu Recht immer wieder kritisiert. Und auch der SPD-Wunderheiler Martin Schulz möchte als Kritiker der Agenda 2010 wahrgenommen werden. In den Ländern Berlin und Brandenburg, die die Flughafengesellschaft gemeinsam mit dem Bund besitzen, könnten diese Parteien zeigen, dass sie es ernst meinen.