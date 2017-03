Regierung bestätigt Lohnunterschiede

Schön wär’s! Zwei Männer protestieren gegen den Missbrauch von Leiharbeit (9. April 2008) Foto: Frank May dpa/lhe

Das deutsche Kapital fürchtet, dass der mit der »Agenda 2010« gestartete Angriff auf die Rechte der Beschäftigten zurückgefahren werden könnte. Es würden derzeit »Zerrbilder von der Situation am deutschen Arbeitsmarkt« verbreitet, sagte der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Ingo Kramer, am Sonntag. »Mit der Wirklichkeit« habe die Kritik an der »Agenda 2010« oft »nichts zu tun«. Pech für Kramer, dass am selben Tag neue Fakten über die Beschäftigungssituation in der BRD bekannt wurden: Leiharbeitskräfte verdienen pro Monat durchschnittlich etwa 1.300 Euro weniger als Arbeiter und Angestellte insgesamt.

Die Zahl geht aus einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann (Die Linke) hervor. Das mittlere Gehalt von Vollzeitbeschäftigten liegt demnach bei 3.084 Euro. Die 728.000 Leiharbeiter in Vollzeit (Stand: Ende 2015) würden monatlich 1.285 Euro brutto weniger verdienen. Auch würden Leiharbeitskräfte besonders häufig im schlecht entlohnten Helferbereich eingesetzt.

In den vergangenen Jahren blieb der Lohnabstand zwischen den Beschäftigten insgesamt und denen in Leiharbeit bei etwa 42 Prozent konstant. Dies gilt seit Ende 2013. Der Abstand in absoluten Zahlen wuchs von 1.229 Euro im Jahr 2013 auf den aktuellen Wert.

»Die Leiharbeit war und ist der Motor der Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland«, sagte Linksfraktions-Vize Zimmermann. Für die meisten bedeute Leiharbeit, dauerhaft Niedriglöhne zu beziehen, schlechtere Arbeitsbedingungen zu haben und Beschäftigte zweiter Klasse zu sein. Nur wenige würden in eine reguläre Beschäftigung übernommen. Vielmehr würden »viele Normalarbeitsplätze durch Leiharbeit ersetzt«.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hatte angekündigt, den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen durch ein im April in Kraft tretendes Gesetz unterbinden zu wollen. Zimmermann bezeichnete die Regelungen als »völlig unzureichend«. (dpa/jW)