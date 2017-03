Gefährliche Ratschläge

»Make Rüstungsausgaben great again«: Donald Trump hat sich ein umfassendes Aufrüstungsprogramm ausarbeiten lassen Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Die Heritage Foundation will die USA zu einem neuen atomaren Wettrüsten gegen Russland antreiben. Dafür ist der in Washington angesiedelte Thinktank, der selbst vielen Politikern der Republikaner als zu aggressiv erscheint, gut aufgestellt: Seine Vorstellungen zum »Wiederaufbau« der angeblich »ausgelaugten« Streitkräfte hat sich Präsident Donald Trump von Heritage schreiben lassen. Sein Vize Michael »Mike« Pence ist dem Unternehmen verbunden. Mit James Carafano gehört ein leitender Mitarbeiter der Stiftung zu Trumps Team.

Die »ersten Schritte« der »Atomwaffenpolitik« unter Trump stellt sich Heritage so vor:

1. Kündigung des im April 2010 zwischen den USA und Russland geschlossenen »New START«-Vertrags zur zahlenmäßigen Begrenzung der strategischen Atomwaffen. Regulär gilt das Abkommen noch bis 2020. Es enthält aber eine Klausel, die jeder Seite den Ausstieg erlaubt, wenn sie behauptet, dass »außerordentliche Ereignisse« ihre »höchsten Interessen gefährden«.

2. Kündigung des im Dezember 1987 zwischen Washington und Moskau geschlossenen INF-Vertrags über die Beseitigung der nuklearen Mittelstreckensysteme. Neben Heritage behaupten auch militärische Kreise der USA, dass Russland gegen dieses Abkommen verstoße. Trump hat sich diesen Vorwurf zu eigen gemacht und angekündigt, darüber mit Putin bei ihrem ersten Treffen sprechen zu wollen.

3. Ausarbeitung eines neuen Grundsatzpapiers zur »Atomwaffenpolitik« der USA, das wie üblich aus einem freigegebenen und einem geheimen Teil bestehen soll. Die letzte »Nu clear Posture Review« wurde 2010 im zweiten Amtsjahr von Barack Obama erstellt. Heritage will einige der zentralen Aussagen revidieren lassen. An erster Stelle steht dabei die damalige Feststellung, dass sich die russisch-amerikanischen Beziehungen seit dem Ende des Kalten Krieges »grundlegend geändert« hätten, dass die beiden Staaten »nicht mehr länger Gegner« seien und dass die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Konfrontation zwischen ihnen »dramatisch abgenommen« habe.

In diesem Zusammenhang stellt Heritage auch die 2010 formulierte Ankündigung der Obama-Regierung in Frage, die Rolle der Atomwaffen in der Militärstrategie der USA »noch weiter zu verringern« und sie weitgehend auf die Abschreckung nuklearer Angriffe zu beschränken. Der Thinktank fordert statt dessen, dass die Vereinigten Staaten ihre traditionelle Doktrin der »nuklearen Unberechenbarkeit« aufrechterhalten oder wiederherstellen müssten. Gemeint ist die Verweigerung einer offiziellen Definition der Umstände, unter denen die Regierung zum Einsatz von Atomwaffen bereit wäre. Dazu benötigen die USA nach Ansicht von Heritage eine »differenzierte Garnitur nuklearer und konventioneller Kapazitäten und Strategien, um die Dinge zu bedrohen, die dem Gegner wertvoll erscheinen« – und um einen Atomkrieg nicht nur vorstellbar, sondern auch führbar erscheinen zu lassen.

