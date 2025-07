junge Welt unterstützen!

Joshua Regitz/jW Die jW ist präsent – wie auf der Demo gegen die Kriegskredite am 18. März in Berlin

Jetzt 1.000 Abos mehr – das ist das Ziel unserer aktuellen Kampagne. 1.000 Abos, um die ökonomische Grundlage der Tageszeitung junge Welt zu verbessern. Um sie krisenfester zu machen, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken. Als marxistisch orientiertes Blatt ist die junge Welt Angriffen ausgesetzt, angesichts der militaristischen »Zeitenwende« verschärfen sich diese. Die junge Welt ist die einzige linke, überregionale Tageszeitung in der BRD, die konsequent für den Frieden, für internationale Solidarität eintritt. Und das aus der Sicht der Lohnabhängigen.

Abonnements stellen die ökonomische Basis der jW sicher. Doch abonnieren kann die junge Welt nur, wer sie kennt! Der erste Kontakt zu unserer Zeitung sind häufig Verteilaktionen: Festivals, politische Sommerfeste, Demonstrationen.

Bekanntheit schaffen

Die junge Welt braucht die Unterstützung ihrer Leserinnen und Leser – Ihre! Nicht nur große Veranstaltungen und Demonstrationen, sondern auch kleine, regionale Ereignisse können genutzt werden, um die Bekanntheit der jW zu steigern. Anlässe gibt es auch in den Sommermonaten reichlich. Ein Anruf beim Aktionsbüro (0 30/53 63 55-10) reicht, und wir können Details besprechen; zu Stückzahlen, Anlieferung, Aktionspaketen. Am liebsten mit etwas Vorlauf – zehn Tage sind ideal.

Sie können auch unsere Auftritte auf Sommerfesten unterstützen. So zum Beispiel bei der Fiesta de Solidaridad in der Berliner Parkaue. Besonders Mitglieder der Genossenschaft sind gefragt, da sich diese dort mit einem Café präsentiert. Wenn Sie dort gerne eine Schicht übernehmen wollen, melden Sie sich bitte ebenfalls bei uns.

Die junge Welt überzeugt

Die junge Welt überreicht zu bekommen, entspricht einer persönlichen Empfehlung. Und das macht Verteilaktionen so wertvoll: Ein erster Kontakt zu einer Zeitung, die mit ihrem kritischen, linken Journalismus in der Presselandschaft der BRD einzigartig ist, führt oft zu einem kostenlosen und unverbindlichen Probeabo, ob online oder auf Papier. Und viele Probeabonnenten lassen sich in den zwei Wochen von der jungen Welt überzeugen. Denn die junge Welt braucht mehr Leserinnen und Leser, auch das stärkt uns.