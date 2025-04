Ehrung für Rolf Becker – jetzt noch Tickets sichern!

Christian-Ditsch.de

Nach dem 90. Geburtstag Rolf Beckers am vergangenen Montag steht in der kommenden Woche das nächste Ereignis um den Schauspieler und Aktivisten an. Den von der Tageszeitung junge Welt und der Kulturzeitschrift Melodie & Rhythmus ab sofort jährlich vergebene Rosa-Luxemburg-Preis erhält der Hamburger am 12. April 2025 im Babylon Berlin.

Gerade in Zeiten massiver Aufrüstung und damit einhergehendem Sozialabbau wird die Notwendigkeit einer Gegenstimme offensichtlich. Mit dem Rosa-Luxemburg-Preis wurde eine Möglichkeit geschaffen, all jene engagierten Menschen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft zu ehren, die auch unter widrigen Bedingungen für die Überzeugung eintreten, dass eine bessere Welt möglich ist. Das ist verbunden mit einem hochkarätigen Programm: So werden Weggefährten und Kollegen Rolf Beckers zu Wort kommen; für künstlerische Begleitung sorgen u. a. Gerhard Folkerts und Julia Schilinski mit einem Theodorakis-Programm, Andreas Rebers und Band mit Liedern von Franz Josef Degenhardt sowie Ben Becker und Yoyo Röhm mit einem Überraschungsauftritt.

Wir möchten alle Leserinnen und Leser sowie Freundinnen und Freunde von Rolf zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung einladen. Der Ticketversand per Post erfolgt bei Shopbestellungen noch bis Sonntag, spätere Bestellungen können reserviert und an der Tageskasse abgeholt werden. Dort wird es auch noch einige Resttickets zu kaufen geben.