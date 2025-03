Kuba kennenlernen

imago/ZUMA Press

Über Kuba wird eine Menge geschrieben – in den meisten deutschen Medien nur Negatives. Die junge Welt ist anders, sie berichtet zwar nicht unkritisch, aber solidarisch über die sozialistisch regierte Insel. Etwas ganz anderes ist es jedoch, sich aus kubanischen Originalquellen selbst ein Bild über Land und Leute machen zu können. Da das von der BRD aus kompliziert und nicht spanischsprechenden Menschen so gut wie unmöglich ist, bietet der Verlag 8. Mai, in dem auch die jW erscheint, einmal monatlich die Granma Internacional an – die internationale Ausgabe des Zentralorgans der Kommunistischen Partei Kubas. Darin werden die wichtigsten Artikel der kubanischen Tageszeitung ins Deutsche übersetzt. Das ermöglicht einen Perspektivwechsel, der einen anderen Blick auf den sozialistischen Karibikstaat und ganz Lateinamerika zulässt.

Die Lage auf Kuba ist kompliziert. Über 60 Jahre US-amerikanischer Blockadepolitik haben ihre Spuren hinterlassen. Unter anderem werden Infrastruktur und Handel mit anderen Ländern in Mitleidenschaft gezogen, wodurch das Land und letztendlich das kubanische Volk mit den Auswirkungen des illegalen Vorgehens der USA zu kämpfen haben. Hinzu kommen Naturkatastrophen und nicht zuletzt der Druck der USA auf Institutionen anderer Länder, die Kuba in die Knie zwingen sollen, indem die Insel international isoliert werden soll.

Das sozialistische Land wehrt sich mit Hilfe kreativer Entwicklungen, dem Vertrauen in die Revolution und praktischer internationaler Solidarität. Die geplanten (und zum Teil bereits gebauten) Photovoltaikparks, die Spenden verschiedenster Akteure aus aller Welt und vor allem der ungebrochene Wille der Menschen Kubas, die Revolution zu verteidigen, sind und bleiben Akte des Widerstandes gegen den Imperialismus. Deshalb informieren sich weltweit Freundinnen und Freunde des kubanischen Volkes durch verschiedene Medien über die Lage vor Ort und leisten auch damit ihren Beitrag zur Solidarität.

Das Abo der Granma Internacional kostet nur 20 Euro für 12 Monatsausgaben im Jahr und ist eine gute Gelegenheit, Interesse am und Solidarität mit dem kubanischen Volk zu zeigen. Möchten Sie das Erscheinen der deutschsprachigen Granma Internacional zusätzlich unterstützen, wählen Sie bitte das Förder­abo für 36 Euro im Jahr.

Die nächste Ausgabe der Granma Internacional erscheint am kommenden Donnerstag, dem 13. März.