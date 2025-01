Den Schwung nutzen

jW-Grafik/esh

Das neue Jahr leitet den Endspurt für die Aktion »3.000 Abos für die Pressefreiheit« ein. Ziel ist es, in dem halben Jahr nach dem Urteilsspruch des Berliner Verwaltungsgerichts vom 18. Juli 2024 besagte Menge zahlender Abonnenten der Tageszeitung junge Welt zu gewinnen und damit dreierlei zu erreichen: Reichweite und »Wirkmächtigkeit« der Zeitung zu erhöhen, eine sichere finanzielle Grundlage für die Arbeit von Verlag und Redaktion zu bilden und mehr Menschen mit der journalistischen Arbeit von junge Welt in die Lage zu versetzen, sich ihre eigenen Gedanken zur Lage in der BRD und der Welt zu machen – und ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Gegen die Angriffe der Staatsmacht auf Presse- und Meinungsfreiheit hilft nur eine solide Basis an jW-Abonnentinnen und -Abonnenten!

Nun sind noch knapp drei Wochen Zeit, um das Ziel zu erreichen – und 795 verbleibende Abos, die an neue Leserinnen und Leser vergeben werden wollen. Das Vorhaben ist ambitioniert. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen jedoch, dass in den ersten Wochen eines jeden neuen Jahres bei vielen politisch interessierten Menschen eine erhöhte Bereitschaft zum Abonnement der jungen Welt besteht.

Natürlich gibt der Impuls, der von der 30. Rosa-Luxemburg-Konferenz am 11. Januar ausgehen wird, einen gehörigen Schub, den es zu nutzen gilt. Kommen Sie darüber mit Ihren Freunden oder Kollegen ins Gespräch und legen ihnen ein befristetes Testabo ans Herz. Auf der Konferenz selbst kommt man mit vielen Menschen in Kontakt: Wandeln Sie Ihre Begeisterung für die Zeitung in ein Abo für Nichtabonnenten um. Auch vom Bildschirm aus können Sie Abos verschenken und spenden. Letztere Optionen bestehen natürlich weiterhin: Auch Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können, kommen dank eines Spenden- oder Geschenkabos in den Genuss von hochwertigem Journalismus.

Unser Wunsch und guter Vorsatz für das neue Jahr: viel, viel mehr Leserinnen und Leser für die junge Welt gewinnen!