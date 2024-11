Preisträgerfotos ermittelt

Anna Jörke/jW

Viel Diskussionsstoff bei der Auswahl der Preisträger des diesjährigen junge Welt-Fotowettbewerbs: Aus mehr als 180 Einsendungen wählte die Jury aus Verlag und Redaktion in den Kategorien »Kontraste«, »Kreativ gegen rechts« und »Meine Familie – meine Community« am Sonnabend jeweils acht Preisträgerfotos aus. Vergeben wurde auch ein Sonderpreis. Wer gewonnen hat, geben wir in unserer Beilage am 27. November bekannt. Alle Preisträger und Freunde der jungen Welt laden wir am 28. November zur Ausstellungseröffnung in die Maigalerie ein. (mis)