Jürgen Jabs, jW-Fotowettbewerb 2024 Einsendung von Jürgen Jabs aus Berlin in der Rubrik »Meine Familie – meine Community«

Die Spannung, die unser Leser Jürgen Jabs aus Berlin auf der Trabrennbahn Berlin-Karlshorst eingefangen hat, ist förmlich mit Händen zu greifen. Bleibt zu hoffen, dass die fünf Rentnerinnen und Rentner in der Hoffnung, ihre karge Altersversorgung aufzubessern, nicht ihre letzten Euros verwettet haben. Jürgen Jabs’ Einsendung für die Rubrik »Meine Familie – meine Community« ist eine von vielen für den diesjährigen jW-Fotowettbewerb, die uns bisher erreicht haben. Wir sind der Meinung: Da geht noch mehr! Wir rufen alle jW-Leserinnen und -Leser auf, uns ihre Fotos zu schicken bzw. unter jungewelt.de/fotowettbewerb hochzuladen! Pro Kategorie vergeben wir acht Preise. Für die ersten Plätze winken drei Nächte für zwei Personen in der Ferienwohnung des Hollerhofs Dedenitz (Österreich), vier Nächte für zwei Personen (DZ) mit Halbpension in der antifaschistischen ­Erholungs- und Begegnungsstätte »Heideruh«, in der Nähe von Hamburg, zwei Nächte für zwei Personen (DZ) mit Frühstück im »Ferienpark Retgendorf« am Schweriner See. Als Sonderpreis vergeben wir eine Polaroid-Kamera, gestiftet von Foto Meyer. Wir möchten wetten, dass auch Sie, liebe Leserinnen und Leser noch spannende Aufnahmen auf Festplatten, Speicherkarten etc. auf Lager haben. Und wir geben etwas mehr Zeit drauf: Wir verlängern den Einsendeschluss auf den 1. November 2024. (mis)