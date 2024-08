Endspurt: Wir suchen noch mindestens 100 neue Mitherausgeber!

Christian-Ditsch.de

Wie müssen sich die Verantwortlichen beim sogenannten Verfassungsschutz und im Bundesinnenministerium fühlen, wenn ihre diversen Versuche, die junge Welt zu diffamieren, nicht wie beabsichtigt zum ökonomischen Niedergang der Zeitung führen? Nun, die Gefühlswelt der Staatsdiener ist hier nicht weiter relevant, dafür aber um so mehr die der Freundinnen und Freunde dieser Zeitung: Mit ungewöhnlich vielen Abobestellungen für die junge Welt (s. oben), Aufnahmeanträgen (bzw. Anteilserhöhungen) für die jW-Genossenschaft und Spenden für den Prozesskostenfonds seit dem ersten Urteil in Sachen junge Welt gegen die Bundesrepublik Deutschland am 18. Juli 2024 wird unsere materielle Basis gestärkt. Das ist aber auch dringend notwendig, damit wir weiterhin jeden Tag eine gut gemachte Zeitung mit klaren Positionen zur Verfügung stellen können.

Am 17. Mai 2024 haben wir das Ziel ausgegeben, sobald als möglich auf 3.000 Mitglieder in der Genossenschaft zu kommen. Seitdem sind 149 neue Mitherausgeberinnen und Mitherausgeber gefunden worden, was ebenfalls bedeutet, dass wir ab sofort zum Endspurt aufrufen, um die noch fehlenden 100 Neumitglieder zu finden – mindestens! Genossin und Genosse kann jede natürliche Person werden, die einen Anteil von 500 Euro (oder mehrere) erwirbt. Die Zahlung kann auch auf monatliche Raten von mindestens 25 Euro aufgeteilt werden. Genaueres können Sie auf unserer Website und in unserer Broschüre nachlesen, die wir Ihnen gerne zuschicken.

Im Gegenzug erhalten Sie auch weiterhin eine unverzichtbare Zeitung angefüllt mit guter journalistischer Arbeit. Aber auch die jährlich von der jungen Welt im Januar veranstaltete Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz könnte heute ohne Genossenschaft gar nicht mehr finanziert werden. Deshalb bitten wir auch Sie: Stellen Sie noch heute den Antrag auf Mitgliedschaft in der LPG junge Welt eG!