»Teste die beste ...« – Der Spot

Seit Mittwoch läuft der jW-Spot zur Probeabo-Aktion »Teste die beste linke, überregionale Tageszeitung« im Radio. Eigentlich hätte auch in zahlreichen Kinos in Berlin, Hamburg, Köln, Bremen, Leipzig und Postdam in dieser Woche unser Spot ausgestrahlt werden sollen.

Teilen Sie den Spot mit Ihren Freunden und Bekannten und posten Sie ihn über Ihre Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter und Co. Dadurch machen Sie auf das Probeabo der Tageszeitung junge Welt aufmerksam und helfen viele neue Leserinnen und Leser zu finden. Das Probeabo endet automatisch und muss nicht abbestellt werden.

www.jungewelt.de/probeabo