Folgen von Anpassung

Zu jW vom 16. Februar: Leserbrief »Keine revolutionäre Situation«

Im Zusammenhang mit den Gedanken der Linken zur angestrebten Regierungsbeteiligung und der Auffassung, dass man, da keine revolutionäre Situation vorhanden, gegenwärtig lediglich durch von links angestrebte Reformen linke Politik machen könne, nur der Hinweis, dass Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts der konservative Philosoph Theobald Ziegler »seinem« Kaiser im Zusammenhang mit der beabsichtigten Legalisierung der SPD die beruhigende Mitteilung machen konnte: »Die Sozialdemokratie hat den Boden der Revolution verlassen und sich in eine Partei der Reformen umgewandelt … Sie ist regierungsfähig geworden.«

Wozu das geführt hat, belegen die Beteiligung am Ersten Weltkrieg, der Verrat 1918 und bis in die Gegenwart u. a. der Krieg gegen Exjugoslawien. Die Linke mit ihren angestrebten Regierungsbeteiligungen ist heute ganz klar auf dem Weg, sich zu einer Reformpartei zu wandeln, die dem Imperialismus freudig die Hand reicht. Und ist man erst einmal oben dabei, möchte man doch die Vorzüge bürgerlicher Machtmechanismen ganz persönlich genießen, wie es nicht nur der »Linke« Bodo Ramelow täglich vorlebt. (…)

Hans-Peter Rößiger, Senftenberg

Angloamerikanische Dominanz

Zu jW vom 24. Februar: »Gigantische Marktmacht«

Wenn man sich mal die Eigentumsverhältnisse von Bayer anschaut, dann sieht man, dass Bayer längst zu weit mehr als zur Hälfte unter angloamerikanischer Dominanz steht. Das heißt, es sieht zwar so aus, als würde Bayer Monsanto kaufen, doch eigentlich erkaufen sich angloamerikanische Konzerne so über die Hintertür die Dominanz auf dem deutschen und europäischen Markt. Monsanto gehört nahezu zu 100 Prozent angloamerikanischen Konzernen, ­Bayer gehört etwa zu knapp zwei Dritteln angloamerikanischen Konzernen. Bei einer Fusion erhalten also angloamerikanische Konzerne die deutliche Majorität auf dem europäischen Markt, da dadurch der eh schon minorisch in deutscher Hand gehaltene Anteil im Bayer-Konzern von einem Drittel auf sogar nur noch ein Anteilsverhältnis von etwa einem Sechstel fällt. Bayer/Monsanto wird also durch eine deutliche angloamerikanische Majorität unter deutschem Namen geführt werden. Ob das im Zeitalter der Schiedsgerichte für den deutschen oder europäischen Steuerzahler so gut ausgehen wird, bleibt abzuwarten, denn Schadensansprüche wären so recht leicht durch angloamerikanische Konzerne auf deutsche Steuerzahler abwälzbar und Gewinne steuerrechtlich ins Ausland transferierbar.

F. Köhler, per E-Mail

Merkels »Deutschland«

Zu jW vom 28. Februar: »Erfolgsgeschichte Armut«

Wie kommt Frau Merkel zu einer Sicht, die sich so krass vom Armutsbericht unterscheidet: »Die Entwicklung unseres Landes ist seit 2005 eine einzigartige Erfolgsgeschichte«? Vielleicht so: Deutschland geht es gut, aber den Deutschen geht es scheiße (jedenfalls sehr vielen). Schön wäre es, wenn sich diese Einsicht in der Wahl niederschlagen könnte. Wenn nur Frau Merkels »Deutschland« sie wählen würde, wäre die Union im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten.

Fritz Dittmar, Hamburg

Ungerechte Regelung

Zu jW vom 28. Februar: »Erfolgsgeschichte Armut«

Menschen, die Hartz IV oder Grundsicherung bekommen, sind von der GEZ befreit. Warum aber müssen sie dann bei der Krankenkasse zuzahlen – etwa bei Medikamenten? Diese Regelung ist mehr als ungerecht. Viele Menschen gehen nicht mehr zum Arzt oder zum Zahnarzt, da sie das Geld nicht dafür haben. Für Medikamente und Zahnersatz fehlt den betroffenen Menschen das Geld. Auch für alle anderen, die leicht über der Grundsicherung liegen, ist das ein finanzielles Problem!

Werner Schulz, Friedberg (Hessen)

Deutsche Soldaten in Litauen

Zu jW vom 18./19. Februar: »Rüsten gegen Russen«

Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beziehen deutsche Soldaten erstmals wieder Quartier in einer Kaserne in Litauen. Die Bundeswehr führt in Litauen ein Bataillon zur Abschreckung Russlands. Auf dem Bild über dem Text sieht man die lächelnde »Verteidigungsministerin« Ursula von der Leyen. Litauen ist doch eines der baltischen Länder, die SS-Veteranenverbänden eine gewisse Heldenverehrung zukommen lassen, Verbänden, die sich schwerster Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben und deren noch in den baltischen Staaten lebende Protagonisten vom deutschen Staat selbstverständlich ihre »verdiente« Rente bekommen. (…)

Hartmut Bethge, per E-Mail

Geschäft mit dem Tod

Zu jW vom 1. März: »Berlin subventioniert Rüstungsexporte«

U-Boote für Israel und Waffen in alle Welt. Die Bundesrepublik »zeichnet« sich durch immense Rüstungsexporte »aus« und schafft somit die Voraussetzungen für Tod und Verderben vieler unschuldiger Menschen. Damit dies gut gelingt, wird auch noch kräftig geschmiert. Die schwarz-rote Bundesregierung steht Gewehr bei Fuß und sanktioniert das Treiben mit dem explosiven Exportgeschäft. Der alte Wirtschaftsminister und neue Außenminister Sigmar Gabriel trägt dafür maßgeblich und tatkräftig die Verantwortung. Der bisherige Außenminister und neue Bundespräsident redet über Frieden, aber hat bisher diesem kriegerischen Treiben keinen Einhalt geboten. Aber auch eine Mehrheit im Bundestag fördert das Geschäft mit dem Tode, indem sie die Auslandseinsätze der Bundeswehr ausweitet, anstatt die Soldatinnen und Soldaten zurückzuholen. Konsequente Friedenspolitik muss die Auflösung von Militärbündnissen fordern und endlich die Auslandseinsätze der Bundeswehr sowie die Rüstungsexporte sofort beenden. (…)

Raimon Brete, Chemnitz