X-istenzialismus

Ohne Gräber geht es nicht: Wolverine (Hugh Jackman) will ein letztes Mal Blut sehen Foto: Ben Rothstein/Marvel /Twentieth Century Fox Film Corporation/AP

Damit der Superheld Wolverine, der sich selbst Logan nennt, endlich seine ewige Ruhe finden kann, mithin auch irgendwie Hugh Jackman, der diese Figur zum immerhin schon neunten Mal in Filmen zu verkörpern hat, wurde die schwere Verantwortung, diesen großen Abgang zu meistern, abermals einem Filmemacher eher der alten (New-York-Scorsese-)Schule übertragen, obwohl dessen Verfrachtung des Helden nach Japan in »The Wolverine – Wege des Kriegers« (2013) doch eher eine ansehnliche Pleite war.

Die Rede ist von James Mangold, der seine beste Zeit in den späten 90ern hatte – vor allem mit »Copland« (1997) –, sich in jüngerer Vergangenheit aber mit dem Johnny-Cash-Biopic »Walk the Line« (2005) und seinem Remake des klassischen »3:10 to Yuma – Todeszug nach Yuma« (2007; Delmer Daves drehte das Original 1957) durchaus um die »Westerners« verdient gemacht hat. In »Logan« schleppt sich der Titelheld dann auch mindestens so bleiern verdrossen durch eine beinahe unbewohnbare Welt wie der späte Johnny Cash, dessen Musik hier dann konsequenterweise gleichsam als Epitaph dient.

Wie gesagt, es geht darum, dem einst unverwundbaren, aber von jeher leicht manisch depressiven Wolve­rine in schweren Zeiten wenigstens den würdevollen Abgang des gealterten Westernhelden zu gestatten. Samt Fuselflasche, Wahl der Waffen, 1-A-Waldbegräbnis für die letzte Ruhe und schließlich einer symbolischen Tochter – Laura (Dafne Keen) –, die es zunächst zu beschützen gilt, bis ihre Kräfte ausreichend gewachsen sind, um für ein allgemeines Weitermachen zu sorgen.

Wie so viele Western spielt »Logan« in weiten Teilen im US-amerikanisch-mexikanischen Grenzland, die letzten X-Men sind jenseits der Grenze in Mexiko exiliert und planen bereits ihre allerletzte Reise. Man schreibt das Jahr 2029, ein Vierteljahrhundert schon, heißt es, seien keine neuen Mutanten mehr geboren worden, die Hoffnung auf Veränderung scheint gestorben. Wie zur Bekräftigung der Hoffnungslosigkeit lehnen sich groteske Patrioten in bunten Anzügen aus ihrer Limousine und brüllen »U-S-A, U-S-A«, während das Grenzland befestigt wird.

Im Auftrag finsterer institutioneller Kräfte (des »Deep states«) jagt ein Cyborg, der auf den mittlerweile verdächtigen Namen Donald hört, auf beiden Seiten der Grenze nach den letzten Mutanten. Natürlich hat die dunkle Institution in geheimen Genlaboren zwecks möglicher militärischer Nutzbarmachung selbst neue Mutanten gezüchtet (ähnlich war ja bereits das Schicksal des Wolverine), eine sich als überraschend renitent erweisende Kinderbande.

Eine von ihnen ist Laura, eine Mini-Wolverine, die in einem gefauchten Spanisch kommuniziert und von ihrem Vater die Unverletzbarkeit und die tödlichen Metallkrallen geerbt hat. Eine zu einer neuen Zuflucht in Kanada führende Route einmal quer über den Kontinent findet sich in einem alten »X-Men«-Comic aus der Sammlung von Lauras mexikanischer Adoptivmutter (Elizabeth Rodriguez), was Wolverine einigermaßen skeptisch stimmt: Kinderkram (aber hätte er nicht sagen müssen: große Literatur, verpflichtende Schullektüre?).

Es ist dann einmal mehr Professor X (Patrick Stewart), der sich trotz lähmender Altersdemenz ein letztes Mal noch als der inspirierende Lehrer erweist, der er immer gewesen ist, und dem wutschnaubenden Nachwuchs die zwingenden Geschichten nahebringt. In diesem Fall ist es der Western »Shane« (George Stevens, 1953), der nicht zuletzt von »Müdigkeit und Weltschmerz des Gunfighters angesichts des endlosen Zyklus einer noch vorstaatlichen (prefounding) Gesetzlosigkeit« handelt, die schluss­endlich zu einer »Idealisierung der pazifistischen Werte eines häuslichen Lebens« führen, wie es in »Hollywood Westerns and American Myth« (Yale Univ. Press, 2010) des neohegelianischen US-amerikanischen politischen Philosophen Robert B. Pippin heißt.

Wird also der heimliche Traum des Revolverhelden, die Waffen mögen für immer ruhen, endlich wahr? Ist irgendwann mal Friede in einem Tal, ausnahmsweise ohne Gräber?

Nein, das unglücklicherweise natürlich nie. Doch immerhin darf der eindrucksvolle Abschied, den »Logan« darstellt, Anspruch erheben, neben »X-Men« (Bryan Singer, 2000) und »X-Men: Days of Future Past« (Singer, 2014) zu einem der allerbesten Filme seines Genres zu gehören.