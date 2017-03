Neues aus dem alten Filz

Teuer für den Steuerzahler, prima Geschäft für Rüstungsschmiede Airbus: die 2003 vom österreichischen Verteidigungsminister gekauften Kampfjets vom Typ Eurofighter, hier ein Exemplar über dem steirischen Dorf Zeltweg Foto: Leonhard Foeger/Reuters

Die von Anfang an dubiose Geschichte um die Anschaffung von Eurofighter-Kampfjets für das österreichische Bundesheer ist um eine Facette reicher: am 16. Februar erstattete Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Wiener Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den Airbus-Konzern (vormals EADS). Der Vorwurf lautet auf »arglistige und betrügerische Täuschung« im Zuge des 2003 angebahnten Rüstungsdeals. Die Republik Österreich will sich dem Verfahren vorerst als »Privatbeteiligte« anschließen und fordert 183,4 Millionen Euro »aus dem Kaufpreis zurück«, wobei die Gesamtschadenssumme auf bis zu 1,1 Milliarden geschätzt wird. Grundlage für die Klage ist der ebenfalls am 16. Februar veröffentlichte Abschlussbericht einer ministeriums­internen Taskforce, die Geschäft und Gegengeschäfte nochmals unter die Lupe nahm.

Dubiose Entscheidungen

Es war im Jahr 2002, als die österreichische Bundesregierung unter Wolfgang Schüssel – damals in einer Koalition aus konservativer Volkspartei (ÖVP) und Jörg Haiders rechter Freiheitlicher Partei (FPÖ) – die Beschaffung 24 neuer Kampfflugzeuge beschloss. Die alten »Draken«-Jets von Saab sollten durch modernes Gerät ersetzt werden. Im Zuge der Ausschreibung kamen die Modelle F 16 (von US-Konzern Lockheed Martin), »Gripen« (von Saab) und eben der Eurofighter »Typhoon« in die engere Auswahl. Obwohl sich der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser für das US-Modell und Verteidigungsminister Herbert Scheibner für den schwedischen »Greif« eingesetzt hatten, wurde über Nacht Einstimmigkeit im Kabinett zugunsten des wesentlich teureren Eurofighters erzielt. Das war schon zu jener Zeit erstaunlich und Gegenstand von Spekulationen über Bestechung und Korruption. Begründet wurde die Typenentscheidung mit dem Ausmaß der sogenannten Gegengeschäfte.

Diese sind bereits ein Fall für sich. Sie besagen als Vertragsbestandteil, dass in doppelter Höhe der Anschaffungskosten (ursprünglich zwei Milliarden Euro, später durch Stückzahlreduktion auf 1,6 Milliarden verringert) auch diverse Aufträge an österreichische Unternehmen gehen sollten, und zwar unter organisatorischer Verantwortung des Wirtschaftsministeriums. Hauptprofiteur dieser legalen, aber fragwürdigen Praxis war mit einem Anteil von zehn Prozent Frank Stronachs Magna-Konzern, der in Österreich u. a. im Auftrag von Daimler – damals noch einer der Hauptanteilseigner bei EADS – tätig war und ist.

Austauschbare Figuren

Die Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt unterdessen weiter bezüglich des Verdachts von Untreue, Bestechung und Geldwäsche mittels zig Briefkastenfirmen rund um den österreichischen Eurofighter-Deal. Außer Zweifel steht, dass EADS seinerzeit alle Register des politischen Lobbyismus und der öffentlichen und medialen Einfluss­nahme auf den Typenentscheid 2002 und den Vertragsabschluss 2003 gezogen hatte. Involviert waren u. a. der in diverse weitere Affären verwickelte Waffenlobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly, der in einer anderen Causa bereits rechtskräftig verurteilte PR-Unternehmer Gernot Rumpold, selbst ehemaliger FPÖ-Politiker, sowie ein leitender Mitarbeiter des staatlichen Fernsehens ORF. Letztere Person markiert eine besonders originelle Schnittstelle, soll es sich dem Vernehmen nach doch um Walter Seledec handeln, damals Chefredakteur in der ORF-Generaldirektion, nebenbei hochrangiger Reserveoffizier des Bundesheeres und heute FPÖ-Mandatsträger in Wien-Döbling. Für alle genannten Personen gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Ein neuer Untersuchungsausschuss des österreichischen Parlaments – es gab bereits einen 2006/2007 – soll sich nun abermals der Eurofighter-Affäre annehmen. Er kann von den oppositionellen Grünen und der FPÖ auch gegen den Willen der Regierungsparteien SPÖ und ÖVP eingesetzt werden. Ob dieser jedoch tatsächlich Licht in die politischen Verantwortlichkeiten bis hin zu Exkanzler Schüssel bringen kann, bleibt mehr als fraglich.

Unterm Strich ist der Fall ein Lehrstück über das Funktionieren des staatsmonopolistischen Kapitalismus (SMK): Die Einflussnahme von Großkonzernen geschieht auf direkten und indirekten Wegen, mit legalen und illegalen Methoden, durch Lobby-Organisationen, Personalaustausch, materielle Zuwendungen, Partizipation und Integration. Zwischen entscheidenden Positionen in Regierung, Parlament, Justiz und Armee einerseits sowie Banken, Konzernen, Medien und Rüstungsagenturen andererseits existiert eine regelrechte Systematik der Beziehungen. Das bedeutet aber auch: Selbst wenn die Justiz im konkreten Fall erfolgreich ermittelt und wenn es in der Folge bei Verurteilungen nicht nur Bauernopfer gäbe, so blieben diese Personen doch austauschbar und das System unangetastet. Die Trockenlegung des Sumpfes werden nicht die Frösche besorgen.