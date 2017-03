21-Stunden-Woche

Zu jW vom 21. Februar: »Kommando im Kopf«

Es ist in aller Munde: Ein weiteres Mal in der Geschichte unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems verhilft der technische Fortschritt dem ökonomischen Fortschritt zu einem Schub – einem rapiden Schub. Die Digitalisierung – auch Industrie 4.0 genannt – steigert die Arbeitsproduktivität in einem solchen Ausmaß, dass in den nächsten zehn bis 20 Jahren von den jetzt in Deutschland vorhandenen 42 Millionen Arbeitsplätzen 40 Prozent entfallen werden – das sind etwa 17 Millionen Arbeitsplätze weniger als heute. Prognosen aus den USA sagen sogar 50 Prozent voraus. Im Gegensatz zur heutigen tariflichen 35-Stunden-Woche der Metall- und Elektroindustrie würde eine 21-Stunden-Woche ausreichen. (…)

Katharina Schreiter, Stuttgart

Verfassung erfolgreich verteidigt

Zu jW vom 13. Februar: »Zurück zu den Fakten«

Wenn Knut Mellenthin die Behauptung des gescheiterten Ministerpräsidenten Matteo Renzi wiederholt, es sei beim jüngsten Referendum in Italien nur um die Beschneidung der Befugnisse des Senats gegangen, dann hat er ganz offensichtlich die geplanten weitreichenden Änderungen der italienischen Verfassung nicht gelesen.

Die italienische Verfassung wurde 1946 bis 1947 von Christdemokraten, Liberalen, Republikanern, Sozialisten und den damals sehr starken Kommunisten gemeinsam erarbeitet und mit fast 90 Prozent Zustimmung angenommen. Antifaschismus und die Betonung der sozialen Grundrechte der arbeitenden Menschen prägen diese Verfassung. Verständlich, wenn die US-Bank J. P. Morgan im Juni 2013 klagt: »Die politischen Systeme der Südländer und vor allem ihre Verfassungen, die nach dem Sturz des Faschismus verabschiedet wurden, weisen eine Reihe von Charakteristiken auf, die nicht geeignet erscheinen, eine stärkere Integration in Europa zu fördern.« Explizit bemängelt J. P. Morgan die vermeintliche Schwäche der Regierungen, die Schwäche des Zentralstaates gegenüber den Regionen und den Schutz, den die Verfassung den Rechten der Arbeitnehmer bietet. Deshalb hätten die Regierungen nur begrenzt Erfolge bei ihren Wirtschafts- und Steuerreformen erreicht.

Mit seiner »Wahlrechtsreform« (Partei mit dem größten Stimmenanteil bekommt automatisch 54 Prozent der Parlamentssitze) und seiner »Verfassungsreform« hat Renzi versucht, die Forderungen der Finanzkonzerne zu erfüllen. Die Regionen sollten weitgehend entmachtet und die Macht des Ministerpräsidenten zu Lasten des Parlaments umfassend ausgebaut werden, um ihm ein straffes Durchregieren zu ermöglichen. Hinter die »Reform« stellten sich der Dachverband der Industrie, Brüssel, Berlin und Obama höchstpersönlich. Trotz eines Trommelfeuers der Massenmedien hat das italienische Volk mit einem klaren Nein (59 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 65 Prozent!) beim Referendum am 4. Dezember 2016 seine Verfassung erfolgreich verteidigt. An diesem Erfolg hatten die landesweiten »Komitees für das Nein« mit dem früheren Präsidenten des Verfassungsgerichtes Gustavo Zagrebelsky an der Spitze, die Gewerkschaft CGIL, der linke Kultur- und Freizeitverband ARCI, der höchst aktive Verband der ehemaligen Partisanen (ANPI), Kommunisten, ökologische Linke (SEL) und die Fünf-Sterne-Bewegung den entscheidenden Anteil. Zwar haben sich auch Silvio Berlusconi und Lega Nord, die ursprünglich der Wahlrechtsreform und Verfassungsänderung bereits zugestimmt hatten, zuletzt aus wahltaktischen Gründen ebenfalls für ein »Nein« entschieden. Daraus wie Mellenthin zu folgern, die Verfassungsänderung wäre an einem Block von Rechten gescheitert, ist jedoch abwegig und völlig irreführend.

Bernd Duschner, Pfaffenhofen

Keine linke Gewerkschaft

Zu jW vom 13. Februar: »Leser, Schreiber, Revolutionär«

Falsche inhaltliche Aussagen bedürfen der Korrektur. Zunächst ist es unerklärlich, die Gewerkschaft Chemie-Papier-Keramik der sechziger Jahre im linken Gewerkschaftsspektrum verorten zu wollen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Es gab lediglich ein vereinzeltes Aufbegehren gegen die strikte sozialdemokratisch-partnerschaftliche und rigide antikommunistische Ausrichtung des Apparates. Nie aber eine linke Ausrichtung. (…)

Ich kann auf eine langjährige eigene Erfahrung gerade hinsichtlich dieser Auseinandersetzung zurückblicken, so als damaliger Vorsitzender der Jugendvertretung des größten bundesdeutschen Chemiekonzerns, der BASF Ludwigshafen. Aber auch aufgrund vielfältiger Mitarbeit in diversen Landes- und Bundesgremien dieser Gewerkschaft. Auch die gewerkschaftliche Bildungsarbeit der IG Chemie, an deren Umsetzung ich gleichfalls intensiv beteiligt war, war alles andere als links. Da liegt wohl eine Verwechselung mit der Bildungsarbeit der IG Metall vor, die ausgehend von konkreten betrieblichen Erfahrungen und Interessenkonflikten den Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit tatsächlich thematisierte. In der konzeptionellen Ausrichtung der Bildungsarbeit der IG Chemie war dieser Ansatz, der die klassenorientierten Handlungsoptionen zu erhellen vermag, schlicht nicht existent. Sowohl eine fortschrittliche IG Chemie als auch eine dementsprechende Bildungsarbeit gehören ins Reich der Legenden. Leider!

Niki Müller, per E-Mail

Despoten weiter hofieren?

Zu jW vom 23. Februar: »Faschistengruß«

Das Zeigen des »Wolfsgrußes« war wohl das Outing des türkischen Premierministers Binali Yildirim. Mit dem demonstrativ im türkischen Parlament gezeigten Gruß der neofaschistischen Partei MHP hat Herr Yildirim sich als Premierminister selbst disqualifiziert. Nun ist die Türkei von der Demokratie mindestens so weit entfernt wie die Erde vom Mars. Die Regierungen der sogenannten demokratischen westlichen Welt sollten aber doch hellhörig werden, zumal hier ein NATO-Mitglied ganz offensichtlich abdriftet. Vor allem die von Kanzlerin Merkel geführte Regierung der BRD muss sich ernsthaft fragen lassen, ob sie solche Despoten weiter hofieren will. (…)

Wilfried Steinfath, Berlin