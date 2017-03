Rechte Hetzer »geistesverwandt«

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, kommentierte am Mittwoch Äußerungen aus dem rechten Spektrum zur Inhaftierung von Deniz Yücel:

Die Geistesverwandtschaft rechter Hetzer in Deutschland und der Türkei ist bezeichnend. Ausgerechnet die selbsternannten Kämpfer gegen die »Islamisierung des christlichen Abendlandes« sind sich mit dem islamistischen Diktator Erdogan einig, wenn es gegen die freie Presse geht.

AfD-Funktionäre applaudieren hämisch zur Inhaftierung des Welt-Journalisten Deniz Yücel, Pegida-Frontmann Lutz Bachmann wünscht diesem gar die Hinrichtung in der Türkei. Diese bodenlose Bösartigkeit und Unmenschlichkeit zeigt, wie notwendig entschlossener antifaschistischer Protest und Widerstand ist – in der Türkei wie auch in Deutschland.

Der eigentliche Hintergrund des AfD-Pegida-Lamentos über eine angebliche gelenkte Lügenpresse in Deutschland wird angesichts dieser Ausfälle deutlich – auch hier sind sie sich mit Erdogan einig –: Lügenpresse, das sind alle Medien, die nicht die eigenen Lügen verbreiten.

Die türkische Migrantenorganisation DIDF protestierte am Mittwoch gegen die Kriminalisierung eines kurdischen Aktivisten durch die deutsche Justiz:

Dem Kovorsitzenden des Demokratischen Gesellschaftszentrums der Kurden in Deutschland e. V. – Nav-Dem, Bahattin Dogan, wurde durch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig das Recht auf freie Bewegung entzogen und sein Aufenthaltsstatus aberkannt. Die Begründung des Gerichts sind die politischen Aktivitäten, die Dogan im Rahmen seines Amtes als Kovorsitzender der kurdischen Dachorganisation Nav-Dem ausübt. Wir verurteilen die Kriminalisierung der kurdischen Bewegung und des Dachverbandes ihrer Organisationen in Deutschland und fordern die deutschen Behörden und das Verwaltungsgericht auf, das Urteil wieder rückgängig zu machen. (…)

In einer Pressemitteilung vom Dienstag kritisierte ver.di die Kündigung der Gemeinsamen Vergütungsregeln für Tageszeitungen durch die Verleger:

Mit scharfer Kritik und Empörung reagiert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) auf die Kündigung der Gemeinsamen Vergütungsregeln (GRV) für freie hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten an Tageszeitungen durch den Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). »Die Kündigung mit der Novelle des Urhebervertragsrechts zu begründen ist in höchstem Maße entblößend. Der BDZV weigert sich schlichtweg, soziale Verantwortung zu übernehmen. Wir verhandeln seit Jahren über die längst fällige Erhöhung der vereinbarten Honorare.

Doch statt die Arbeit der Freien zu würdigen, die eine wichtige Säule für guten Journalismus und erfolgreiche Zeitungen ist, will der BDZV die Bedingungen offensichtlich noch weiter verschlechtern«, sagte der stellvertretende ver.di-Vorsitzende Frank Werneke.

2010 hatte ver.di gemeinsam mit dem Deutschen Journalistenverband nach jahrelangen Verhandlungen Gemeinsame Vergütungsregeln mit dem BDZV für Freie an Tageszeitungen abgeschlossen. In der Realität halten sich viele Verlage jedoch nicht einmal an diese Mindestvergütungen. Durch das novellierte Urhebervertragsrecht, das am 1. März 2017 in Kraft tritt, sollte versucht werden, die Einhaltung der Vergütungsregeln für Journalistinnen und Journalisten zu verbessern. (…)