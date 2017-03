Fillon redet von Bürgerkrieg

François Fillon, Präsidentschaftskandidat der Partei »Les Républicains«, auf einer Wahlkampfveranstaltung in Maisons-Alfort am 24. Februar Foto: REUTERS/Christian Hartmann

Führerkult, Drohungen gegen die Justiz und nun sogar gegen die Polizei – der faschistische Front National und seine Chefin Marine Le Pen zeigen knapp zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich endlich ihr wahres Gesicht. Auch der von Ermittlern der Finanzbehörden in Bedrängnis gebrachte Kandidat der politischen Rechten, François Fillon, und seine Leute fahren schwere Geschütze gegen die Justiz auf: Diese habe mit ihren dem Finanzgebaren des Präsidentschaftsbewerbers geschuldeten Untersuchungen inzwischen »bürgerkriegsähnliche« Zustände im Land verursacht. Le Pen und Fillon werden verdächtigt, Familienmitglieder und Vertraute ihrer jeweiligen Partei für »fiktive Arbeit« im Europaparlament und in der Nationalversammlung jahrelang mit hohen Gehältern aus der Staatskasse versorgt zu haben.

In diesem ungewöhnlichen Wahlkampf steht die französische Republik nach Ansicht politischer Kommentatoren an einem Scheidepunkt. Sowohl Le Pen als auch Fillon und seine Partei »Les Républicains« stellen seit nunmehr Wochen die Unabhängigkeit der Justiz und damit die Gewaltenteilung, Basis des demokratischen Staatsmodells, in Frage. Die Pariser Tageszeitung Libération notierte: »Zwei der wichtigsten Kandidaten dieser Präsidentschaftswahl (Le Pen und Fillon, jW), Herolde ihrer jeweiligen politischen Familie, sind fest entschieden, jenes ›System‹ zu beseitigen, von dessen Vorteilen sie zu ihrer Schande über drei Jahrzehnte profitiert haben, um ihre Verwandten zu versorgen.«

Beide Kandidaten sind bisher nicht offiziell angeklagt. Sie verlangten lauthals eine »Gefechtspause«, also einen Verzicht auf eine Anklage am 23. April und am 7. Mai – wie das auch bei anderen Präsidentschaftswahlen, etwa bei den früheren Staatschefs Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy, »Brauch« gewesen sei. Würden sich die inzwischen von den Antikorruptions­behörden in Paris und Strasbourg beauftragten Untersuchungsrichter dieser Forderung anschließen, könnte sich eine Anklage, etwa gegen einen zum Staatschef gewählten und dann Immunität genießenden Fillon, möglicherweise um ein ganzes Jahrzehnt hinauszögern. Allerdings gab Fillon am Mittwoch bekannt, dass er bereits für den 15. März eine Vorladung vor die zuständigen Untersuchungsrichter erhalten habe. Dort soll er laut Medienberichten formell beschuldigt werden. Er erklärte jedoch, trotzdem an seiner Kandidatur festhalten zu wollen. Le Pen verweigert zur Zeit jede Aussage und hat eine Vorladung der Pariser Ermittler mit Hinweis auf ihre Immunität als Europaabgeordnete ignoriert.

Im Fadenkreuz Le Pens und Fillons steht die Anklägerin des »Parquet National financier« (PNF), Éliane Houlette. Sie steht einer Behörde vor, die erst in dieser Wahlperiode geschaffen wurde – eines der wenigen Glanzlichter der Regierungszeit des amtierenden sozialistischen Präsidenten François Hollande. Es galt, nur knapp ein Jahr nach dessen Wahl zum Staatschef, gegen den von ihm selbst zum Finanzminister ernannten Jêrome Cahuzac zu ermitteln; Cahuzac hatte geheime Privatkonten in der Schweiz und die damit verbundene, jahrelange Steuerhinterziehung trotz entsprechender Presseveröffentlichungen lange geleugnet. Houlette hatte ihn schließlich vor Gericht gebracht, wo er zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Dem Delinquenten hatte sie mit auf den Weg gegeben: »Sie haben aus persönlichem Ehrgeiz alle Prinzipien geopfert und die Ehre dieses Landes beschmutzt.«

Die Fünfte Republik ganz abschaffen wollen eigentlich die beiden wichtigsten Kandidaten der Linken – der Wortführer des Parti de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, sowie der von den Sozialisten und den Ökologen der »Europe Ecologie-Les Verts« unterstützte Benoît Hamon. Alle Wahlumfragen gehen allerdings davon aus, dass es keiner der beiden ohne die Hilfe des anderen in die Stichwahl am 7. Mai schaffen wird. Dennoch haben sich Hamon und Mélenchon am vergangenen Wochenende entschieden, alleine zu marschieren. Die Linke, das ist das bittere Fazit, wird wohl für die kommenden zehn Jahre von der politischen Macht abgeschnitten sein.