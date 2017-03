Zusammen streiken!

Am Mittwoch legten sowohl Beschäftigte der Servicegesellschaft des Berliner Gesundheitskonzerns Vivantes wie auch Angestellte einer ähnlichen Tochterfirma des Universitätsklinikums Charité die Arbeit nieder. Beide Belegschaften demonstrierten vor der Zentrale von Vivantes in Berlin-Reinickendorf. Ihr Ziel ist identisch: Die Mitarbeiter treten dafür ein, dass auch für sie der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gilt. In beiden Tochterfirmen bestehen gravierende Lohnunterschiede gegenüber der jeweiligen Muttergesellschaft. Zum Streik hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. (jos)