Keine Lügen von Trump

US-Präsident Donald Trump am Dienstag nach seiner Rede vor dem Kongress in Washington Foto: Jim Lo Scalzo/Reuters

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag (Ortszeit) in seiner ersten Rede vor den Abgeordneten beider Parlamentskammern erneut ein düsteres Bild der Zustände in den Vereinigten Staaten gezeichnet. 43 Millionen Menschen lebten in Armut und seien auf Lebensmittelmarken angewiesen, erklärte der Staatschef. Seit Inkrafttreten des »Nordamerikanischen Freihandelsabkommens« (NAFTA) sei mehr als ein Viertel aller Arbeitsplätze in der Industrie weggefallen. Mit einem »eine Billion US-Dollar« schweren Infrastrukturprogramm, das aus staatlichen und privaten Mitteln finanziert werden soll, werde er »Millionen« neue Arbeitsplätze schaffen. Konkrete Details seines Wirtschaftsprogramms oder der angekündigten Steuerreform nannte er nicht.

US-Medien wie das Portal Politifact, die New York Times oder CNN boten auf ihren Internetseiten Faktenchecks an und stellten fest, dass Trump diesmal offenbar keine dreisten Lügen erzählt habe, allerdings viele Zahlen aus dem Kontext gerissen seien. So habe der Präsident nicht erwähnt, dass die Zahl der armen US-Bürger in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen sei, merkte die der früheren Obama-Administration nahestehende New York Times an.

Manchmal hilft nur Gottvertrauen: US-Präsident Donald Trump und Kongressmitglieder am Dienstag in Washington Foto: Jim Lo Scalzo/Reuters

In der traditionellen Erwiderung der Oppositionspartei warf der frühere Gouverneur von Kentucky, Steven Beshear, Trump unter anderem vor, Millionen Menschen die Gesundheitsversorgung wegnehmen zu wollen. »Die Rede des Präsidenten war völlig losgelöst von der grausamen Realität seines Verhaltens«, sagte die Demokraten-Chefin im Abgeordnetenhaus, Nancy Pelosi, laut einer Mitteilung.

In Russland wurde Trumps Rede zurückhaltend kommentiert. »Wir warten, bis auf die vielen Erklärungen konkrete Handlungen folgen, aus denen hervorgeht, worauf wir uns in der Perspektive der russisch-amerikanischen Beziehungen einzustellen haben«, sagte Regierungssprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Für Moskau bleibe der Kampf gegen den Terror das größte gemeinsame Interesse mit den USA, zitierte ihn die Agentur Interfax. Auf anderen Gebieten seien die Interessen aber sehr gegensätzlich. (dpa/jW)