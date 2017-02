Rotlicht: Kapitalfraktion

Mit Trump im Geiste verbunden. Gibt es aber eine bestimmbare Kapitalfraktion, deren politischer Ausdruck die AfD ist? Foto: Christian Mang

Sofern sich Linke, wenn sie Kritik üben wollen und nach Interessen fragen, noch der Kategorien der politischen Ökonomie besinnen, was, scheint’s, immer seltener passiert, fällt hie und da, kommt etwa die Rede auf die AfD oder die neue US-Regierung, das Wort von den Kapitalfraktionen, die da jeweils hinter dieser und jener stünden. Damit wäre, wenn das denn stimmt, grundsätzlich angezeigt, dass sich erstens ökonomisches Interesse seinen politischen Ausdruck verschafft und dass zweitens Kapital kein homogener Block ist.

»Die Bewegung des gesellschaftlichen Kapitals«, schreibt Marx im zweiten Band seiner »Kritik der politischen Ökonomie«, »besteht aus der Totalität der Bewegungen seiner verselbständigten Bruchstücke«, also der Einzelkapitale. Die ergeben indes noch keine Kapitalfraktion. Und auch die Branche kann zu deren Bezeichnung nicht synonym verwendet werden. Der Ökonom Rudolf Hickel formulierte in einem Aufsatz von 1975: »Einzelkapitale fassen sich im Rahmen gemeinsamer Interessen zusammen, um zu einer verstärkten politischen Einflussnahme zu finden. Insoweit jedoch jede Bourgeoisiefraktion mit unterschiedlichem Erfolg versucht, ihre Einzelinteressen im staatlichen Apparat durchzusetzen, schlägt sich die widersprüchliche Konkurrenz auch im Staat nieder.«

Wiederum bei Marx und Engels kann man in Schriften, die vor der systematischen Ausarbeitung der »Kritik der politischen Ökonomie« entstanden, nachlesen, welche Fraktionen des Kapitals in Frankreich und England ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einander belauerten und sich gegenseitig das Leben schwer machten. Der Gegensatz trat indes immer dann zurück, wenn der Klassengegner es wagte, die bestehende Ordnung in Frage zu stellen. Zur Abschaffung der englischen Kornzölle 1846 schrieb Engels jedenfalls, dies sei ein »Sieg der industriellen Kapitalisten nicht nur über den großen Grundbesitz, sondern auch über die Fraktionen von Kapitalisten, deren Interessen mehr oder weniger mit denen des Grundbesitzes identisch oder verkettet waren: Bankiers, Börsenleute, Rentiers usw.«.

Die Bourgeoisiefraktionen in Deutschland nach Reichsgründung, stürmischem industriellen Wachstum sowie der Konzentration und Zentralisation des Kapitals untersuchten vor allem Historiker der DDR. Jürgen Kuczynski identifizierte für das beginnende 20. Jahrhundert die Herausbildung zweier konkurrierender Gruppierungen des Monopolkapitals: die der Schwerindustrie und die der sogenannten neuen Industrien (Chemie-Elektro). Erstere war zusammen mit den ostelbischen Junkern an hohen Schutzzöllen interessiert, letztere dagegen kämpften als exportorientierte, auf Rohstoffeinfuhr angewiesene Gruppe für deren Abbau. Beide unterschieden sich auch in ihrer Stellung zur Arbeiterbewegung und zur Sozialpolitik. Die Gewährung höherer Löhne und kürzerer Arbeitszeiten fielen Chemie-Elektro aufgrund ihrer Weltmarktstellung leichter als der Montanindustrie. So findet sich denn auch tendenziell auf der einen Seite die elastische Methode der Zugeständnisse und Reformen und auf der anderen Seite die Methode der offenen Unterdrückung der organisierten Arbeiterschaft. Aber, und daran erinnerte Kurt Gossweiler: »In außenpolitischer Hinsicht, im Streben nach Eroberung der Weltherrschaft, war die gesamte imperialistische Bourgeoisie ›alldeutsch‹«. Und es war auch Gossweiler, der an Kuczynski kritisierte, die Scheidung in die beiden Monopolgruppen zu verabsolutieren, da erstens die Konkurrenz der Kapitale dauerhafte und stabile Bündnisse erschwere und zweitens die Rolle der Großbanken, die aufgrund ihrer Kapitalmacht ganz eigene Gruppen zu schmieden imstande waren, nicht berücksichtigt worden sei.

Für die Gegenwart fällt eine Bestimmung schwer, eine systematische Forschung zum Gegenstand existiert nicht. Für eine Spaltung des Monopolkapitals der Bundesrepublik in zwei distinkte Lager gibt es allerdings keine Hinweise.